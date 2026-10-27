Belcastro si trasforma in un borgo delle meraviglie: tornano “Na Jurnata ara Ruga”, mercatini, spettacoli e grande castagnata

Belcastro si prepara a vivere una giornata all’insegna della festa, delle tradizioni e del divertimento per tutta la famiglia. Domenica 1° novembre 2026, il suggestivo Borgo delle Favole ospiterà la terza edizione di “Na Jurnata ara Ruga”, un appuntamento che promette di animare il centro storico con mercatini artigianali, spettacoli, musica dal vivo, street food e tante attività dedicate ai bambini. Un’intera giornata pensata per famiglie, giovani, appassionati di tradizioni locali e visitatori di tutte le età, con un programma che unirà intrattenimento, cultura popolare, enogastronomia e momenti dedicati all’inclusione sociale.

Belcastro, “Na Jurnata ara Ruga” prende il via alle 11: mercatini, street food e divertimento per bambini

La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle ore 11:00, con l’apertura dei mercatini artigianali, degli stand degli hobbisti e dell’area dedicata allo street food. Le vie del borgo si animeranno con esposizioni e attività che offriranno ai visitatori l’occasione di trascorrere una giornata immersi nell’atmosfera delle tradizioni locali.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, grazie al ricco programma di animazione curato da AG Eventi & Spettacoli. Bambini e famiglie potranno divertirsi con il luna park gonfiabile, il truccabimbi, le mascotte e la baby dance, oltre ad assistere alle esibizioni dei trampolieri, agli spettacoli di bolle di sapone e alle performance di magia.

Non mancheranno i giochi tradizionali di una volta, pensati per riscoprire il divertimento semplice delle generazioni passate e coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di condivisione.

Ad accompagnare la festa saranno anche le note della tarantella itinerante, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera del borgo.

Alle 17:30 lo spettacolo “La Principessa Bionica” del Festival delle Diversabilità

Nel pomeriggio, la manifestazione darà spazio anche ai temi dell’inclusione e della partecipazione sociale. Alle ore 17:30, il Festival delle Diversabilità presenterà lo spettacolo “La Principessa Bionica”. Un appuntamento che inserisce nel programma della festa un momento dedicato al sociale, affiancando alle attività ricreative una proposta capace di coinvolgere il pubblico attraverso il linguaggio dello spettacolo.

Musica dal vivo a Belcastro: alle 18 il Chinghio’s Group

La giornata proseguirà alle ore 18:00 con la musica dal vivo del Chinghio’s Group, protagonista di un’esibizione live che arricchirà il programma di intrattenimento della terza edizione di “Na Jurnata ara Ruga”. La performance musicale si inserirà in un calendario di appuntamenti che accompagnerà i visitatori dalla mattina fino al tardo pomeriggio, alternando spettacoli, animazione e momenti di convivialità.

Grande Castagnata e Aperol Spritz Party: i sapori dell’autunno protagonisti della festa

Accanto agli spettacoli e alle attività per le famiglie, un ruolo importante sarà riservato all’enogastronomia. Durante la manifestazione sarà organizzata una Grande Castagnata, dedicata a uno dei prodotti più rappresentativi della stagione autunnale.

Prevista anche la presenza di uno stand ufficiale Aperol Spritz Party, che contribuirà ad arricchire l’offerta della giornata insieme all’area street food e agli altri spazi dedicati alla convivialità. La combinazione tra sapori autunnali, musica popolare, artigianato e intrattenimento caratterizzerà così una manifestazione pensata per valorizzare l’atmosfera e le tradizioni del territorio.

“Na Jurnata ara Ruga” 2026 a Belcastro: data, orari e programma

L’appuntamento è fissato per domenica 1° novembre 2026 a Belcastro, nel suggestivo scenario del Borgo delle Favole. Le attività inizieranno alle 11:00 con l’apertura dei mercatini, degli stand e degli spazi dedicati ai bambini, accompagnati dalla tarantella itinerante.

Alle 17:30 sarà la volta dello spettacolo “La Principessa Bionica” del Festival delle Diversabilità, mentre alle 18:00 è prevista l’esibizione musicale del Chinghio’s Group. Durante l’evento spazio anche alla Grande Castagnata e all’Aperol Spritz Party.

Con la sua terza edizione, “Na Jurnata ara Ruga” torna dunque a proporre un’intera giornata di appuntamenti rivolti a tutte le generazioni, tra il fascino di Belcastro, il recupero delle tradizioni popolari e il piacere di ritrovarsi insieme per celebrare l’autunno.