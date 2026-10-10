Basket, la Viola Reggio Calabria sfida San Vendemiano: trasferta impegnativa per i neroarancio

Una sfida impegnativa per la Viola Reggio Calabria, chiamata a confrontarsi con un avversario strutturato e competitivo, capace di mettere alla prova la solidità difensiva, l’intensità e la continuità di rendimento della squadra allenata da Michele Carrea. Dopo il brillante esordio esterno sul campo di Treviglio e la successiva sconfitta casalinga contro Fiorenzuola, la Myenergy cerca una risposta sia sul piano della prestazione che del risultato. L’obiettivo è dare continuità al percorso di crescita avviato in questo inizio di stagione, migliorando gli equilibri di squadra e la gestione dei momenti più delicati delle partite.

Viola Reggio Calabria, contro San Vendemiano serviranno intensità e solidità difensiva

La trasferta veneta rappresenta un test significativo per la formazione neroarancio, soprattutto per le caratteristiche tecniche e fisiche degli avversari. La Rucker San Vendemiano dispone di un organico profondo, con giocatori capaci di garantire esperienza, atletismo e diverse soluzioni offensive. Per la Viola sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione, soprattutto nella gestione dei possessi e nella fase difensiva. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al controllo dei rimbalzi, per limitare le seconde opportunità concesse ai padroni di casa, e alla difesa sul perimetro. Altrettanto importante sarà mantenere equilibrio nelle transizioni difensive, evitando che le palle perse possano favorire il ritmo offensivo della Rucker. Sul fronte dell’attacco, la Myenergy dovrà cercare maggiore continuità nella costruzione delle proprie azioni, sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori e mantenendo lucidità nei momenti di maggiore pressione.

Carrea punta su Romeo, Love e Markovic

Per affrontare la formazione veneta, coach Michele Carrea potrà fare affidamento sulla regia e sulla capacità di creare vantaggi di Gabriele Romeo, chiamato a guidare l’organizzazione offensiva della squadra. Importante sarà anche il contributo degli esterni Daniel Love e Nikola Markovic, dai quali la Viola cercherà soluzioni offensive e continuità nella produzione di gioco. Il gruppo neroarancio sta progressivamente costruendo i propri equilibri e la trasferta di San Vendemiano offrirà un’ulteriore occasione per verificare i progressi compiuti durante il lavoro settimanale. Un ruolo determinante sarà affidato anche al reparto lunghi, chiamato a garantire presenza fisica sotto canestro, protezione dell’area e solidità a rimbalzo contro una squadra particolarmente attrezzata in questo settore.

Rucker San Vendemiano, un roster profondo e competitivo

La formazione guidata da Federico Campanella si presenta con un organico rinnovato e costruito per essere competitivo nel campionato di Serie B Nazionale. In cabina di regia, Marco Barattini rappresenta un punto di riferimento per l’organizzazione del gioco, grazie alla capacità di gestire i ritmi e leggere le diverse situazioni della partita. Il reparto esterni può contare sull’esperienza di Nicolas Morici e sulla vivacità offensiva di Lionel Abega e Alessandro Chapelli, mentre Marko Brekic e Mattia Da Campo garantiscono versatilità e la possibilità di ricoprire più ruoli. Sotto canestro, uno dei principali riferimenti è Daniele Magro, lungo di grande esperienza con un passato nelle categorie superiori, affiancato dall’atletismo di Ivan Onojaife.

A completare il reparto ci sono Tommaso Marangoni e Lazar Kekovic, quest’ultimo già protagonista in passato con la maglia della Viola e quindi particolarmente conosciuto nell’ambiente neroarancio. La profondità della rosa consente alla Rucker di alternare quintetti e soluzioni tattiche differenti, mantenendo intensità anche attraverso le rotazioni. Per la Myenergy sarà quindi importante impedire ai padroni di casa di sviluppare con continuità il proprio gioco in transizione, controllando i rimbalzi e limitando gli errori nella gestione del pallone.

Myenergy Reggio Calabria, la trasferta veneta come banco di prova

La partita contro la Rucker San Vendemiano rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di crescita della Viola Reggio Calabria. Dopo le prime due giornate, caratterizzate da una vittoria esterna e una sconfitta casalinga, i neroarancio cercano maggiore continuità per consolidare la propria identità di squadra. La sfida di domenica 11 ottobre metterà alla prova soprattutto la capacità della Myenergy di mantenere intensità difensiva, equilibrio e lucidità contro un avversario dotato di numerose alternative tecniche. Per gli uomini di Michele Carrea, l’obiettivo sarà trasformare il lavoro svolto in settimana in una prestazione solida, cercando un risultato positivo su uno dei parquet più impegnativi del girone.