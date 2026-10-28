Basket, la NOVA sfiora l’impresa a Castanea: sconfitta 70-65 tra rimonta, emozioni e polemiche arbitrali

Una sconfitta amara, arrivata al termine di una partita combattuta fino agli ultimi secondi e segnata anche da alcune decisioni arbitrali contestate dalla NOVA. Al PalaRitiro è Castanea a conquistare la vittoria per 70-65, dopo quaranta minuti intensi nei quali le due formazioni hanno lottato su ogni pallone, dando vita a un confronto emozionante ed equilibrato per lunghi tratti. La squadra di Pizzuto-Gentile esce dal campo senza punti, ma con la consapevolezza di aver saputo reagire alle difficoltà, recuperare uno svantaggio importante e arrivare persino a condurre la gara nell’ultimo periodo. Il risultato finale premia Castanea, senza cancellare però il rammarico degli ospiti per una sfida nella quale alcuni episodi hanno inevitabilmente alimentato le polemiche. A suscitare le maggiori perplessità sono stati i cinque falli fischiati a Hustak già a metà del terzo quarto, la gestione dei falli tecnici nelle battute conclusive e soprattutto il fallo antisportivo sanzionato a Miladinovic a pochi secondi dal termine, su un contatto giudicato dubbio dalla NOVA. Decisioni che, secondo la formazione ospite, hanno inciso negativamente sull’andamento dell’incontro, pur senza mettere in discussione i meriti della squadra vincitrice.

La NOVA parte forte, ma Castanea chiude avanti il primo tempo

L’inizio della partita vede la NOVA entrare in campo con determinazione e trovare immediatamente buone soluzioni offensive. È Miladinovic a sbloccare la situazione dalla lunga distanza, contribuendo al primo allungo degli ospiti sullo 0-5. Castanea, però, reagisce rapidamente, sfruttando soprattutto le occasioni in transizione per recuperare terreno e ribaltare progressivamente l’inerzia del confronto. I padroni di casa riescono così a chiudere il primo quarto in vantaggio per 18-14, al termine di dieci minuti nei quali entrambe le squadre mostrano grande intensità. Nel secondo periodo il ritmo aumenta ulteriormente e la partita diventa ancora più spettacolare, con continui botta e risposta e diversi canestri da tre punti su entrambi i fronti. La NOVA non perde contatto, risponde alle iniziative degli avversari e trova anche il sorpasso grazie a La Bua. Il finale del primo tempo si sviluppa punto a punto, con le due formazioni impegnate a contendersi ogni possesso. Castanea riesce comunque a conservare un margine minimo e va all’intervallo lungo avanti 34-32, lasciando completamente aperto il confronto in vista della seconda metà di gara.

Castanea prova la fuga, la NOVA reagisce e riapre la partita

Al ritorno dagli spogliatoi sono i padroni di casa a tentare l’allungo decisivo. Castanea approfitta di una fase di difficoltà offensiva della NOVA e riesce ad aumentare progressivamente il proprio vantaggio, arrivando fino al 47-36. È un momento delicato per la formazione guidata da Pizzuto-Gentile, costretta a inseguire e a trovare nuove soluzioni per non lasciare scappare gli avversari. La reazione, però, non tarda ad arrivare. Gli ospiti stringono i denti, ritrovano maggiore efficacia in attacco e riescono a ridurre parte dello svantaggio grazie alle iniziative di Carlo Stella, La Bua e Panna. La NOVA dimostra così di non voler rinunciare alla possibilità di giocarsi la vittoria, nonostante le difficoltà incontrate nel corso del terzo periodo. A complicare ulteriormente la situazione contribuisce anche l’uscita per cinque falli di Hustak, arrivata già a metà del quarto e indicata dalla società tra gli episodi arbitrali più discussi della serata. Al termine della terza frazione Castanea conserva comunque un vantaggio di nove lunghezze, con il tabellone fermo sul 52-43. Un margine importante, ma non sufficiente a chiudere definitivamente una partita che riserva ancora le emozioni più intense.

Miladinovic trascina la rimonta: 30 punti e sorpasso nell’ultimo quarto

Gli ultimi dieci minuti si trasformano in un’autentica battaglia sportiva. La NOVA torna sul parquet determinata a recuperare lo svantaggio e trova subito un segnale importante con la tripla di Gentile, seguito poco dopo da Miladinovic, che colpisce a sua volta dalla lunga distanza. Gli ospiti riprendono fiducia e tornano prepotentemente in partita, sostenuti soprattutto dalla straordinaria prestazione del loro protagonista offensivo. Miladinovic chiude la serata con 30 punti, diventando il riferimento principale della rimonta: segna dall’arco, attacca il ferro e continua a trovare soluzioni decisive nei momenti più complicati. La pressione della NOVA produce i risultati sperati e la formazione di Pizzuto-Gentile riesce addirittura a completare il recupero, mettendo la testa avanti sul 55-57. Castanea, tuttavia, non si lascia travolgere e risponde con determinazione, riportando il confronto sui binari dell’equilibrio. Gli ultimi minuti diventano così una successione di possessi pesantissimi, nei quali ogni scelta offensiva e difensiva può cambiare il destino dell’incontro. Le due squadre continuano a combattere senza risparmiarsi, mantenendo alta la tensione fino alle battute conclusive.

Finale incandescente e fallo antisportivo contestato: Castanea vince 70-65

A un minuto dalla sirena, Castanea riesce a trovare il canestro che vale il 66-63, riportandosi a tre lunghezze di vantaggio. La NOVA, però, continua a crederci e si affida ancora una volta a Miladinovic, che a cinque secondi dalla conclusione realizza il canestro del 66-65, riaprendo completamente la contesa. Proprio quando il finale sembra destinato a risolversi sull’ultimo possesso, arriva l’episodio più contestato della partita. Gli arbitri sanzionano un fallo antisportivo a Miladinovic per un contatto ritenuto dubbio dalla formazione ospite. Una decisione che suscita forti perplessità nella NOVA e che si aggiunge alle contestazioni relative alla gestione dei falli tecnici nel finale e alla precedente situazione di Hustak. Castanea sfrutta l’occasione, realizza i due tiri liberi e gestisce l’ultimo possesso, fissando il punteggio definitivo sul 70-65. La vittoria va dunque ai padroni di casa, protagonisti di una prova combattuta e capace di resistere anche alla rimonta degli avversari. Per la NOVA resta invece il rammarico di aver visto sfumare una partita recuperata più volte, nella quale la squadra aveva dimostrato carattere e determinazione fino agli ultimi istanti. Una sconfitta che lascia amarezza soprattutto per le circostanze del finale, ma che non cancella la prestazione di una formazione capace di lottare fino alla sirena contro un avversario altrettanto determinato.

Il tabellino

Basket Castanea – NOVA Basket 70-65 (18-14; 34-32; 52-43)

Basket Castanea: Golino 19, Nicolosi, Sidibe 20, Berti 7, Arrighini 9, Pavan, Maressa ne, Libro ne, Romanò ne, Cordaro 3, Soresini ne, Castelli 12. Coach: Ceccato.

NOVA Basket: Gentile 8, De La Cruz ne, Piazza 1, Miladinovic 30, Carlo Stella 7, Isaras, Hustak 3, Panna 11, La Bua 5. Coach: Pizzuto-Gentile.