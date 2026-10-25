Basket, la Dierre Reggio Calabria travolge la PGS Sales: quarta vittoria su cinque partite

La Dierre Basket Reggio Calabria continua a vincere e conquista il quarto successo nelle prime cinque partite, imponendosi in trasferta sul campo dell’ASD PGS Sales con il netto punteggio di 67-94. Una prestazione convincente per la formazione reggina, capace di gestire i tentativi di rimonta dei padroni di casa e di prendere progressivamente il controllo della sfida grazie a un’efficace circolazione di palla, a una difesa intensa e al contributo di tutto il collettivo. I biancoblù hanno costruito il successo attraverso una serie di allunghi importanti, fino a chiudere con un vantaggio di 27 punti. Una vittoria che conferma il buon avvio di stagione della Dierre e permette alla squadra di prepararsi con fiducia al prossimo impegno, il derby contro la Gioiese in programma sabato prossimo.

La partita

La Dierre si mette all’inseguimento e pareggia, 7-7 con Batalskyi. I canestri di Miljianic e Misolic portano avanti Reggio Calabria. Gli etnei pareggiano immediatamente e volano anche in vantaggio. Marcone sorpassa da tre. L’and one di Petrovic chiude il primo quarto sul 15 a 22. Nel secondo quarto, è subito break dei locali(6-0) che rimanda sotto di uno Pgs. La reazione reggina è devastante sulle ali di Petrovic, Vozza ed Indelicato.21 a 31 in un amene contro break di nove a zero. La tripla di Pes firma il massimo vantaggio 28-44.Pgs firma un nuovo tentativo di rimonta arrivando sul 33 a 44. Il secondo periodo termina 38 a 47.

Il nove a zero devastante di inizio terzo periodo sulle ali dei canestri di Misolic, Marcone, Miljianic ed Indelicato piega in due la sfida. Più quattordici al termine del terzo periodo. Ottima l’intensità difensiva bianco blu e la circolazione di palla del collettivo. Nel quarto periodo Moro e Vincitorio le proveranno tutte per riaprire la sfida. PGS arriverà fino ad un nuovo meno dieci. Il ritorno Dierre è dominante. La tripla di Gleb Batalskyi provoca un nuovo allungo definitivo. Maxi allungo finale fino al 67 a 94 concluso dalla tripla di Luca Giorgino. I bianco blu si preparano così al derby di sabato prossimo contro la Gioiese.

Il tabellino

A.S.D. PGS SALES – A.S.D. DIERRE: 67-94 (15-22, 23-25, 12-17, 17-30)

A.S.D. PGS SALES: Urbano 0, Moro 28, Marchese 8, Delia 7, Kljajevic 2, Iremadze 4, Palermo 5, Merilai 0, Vincitorio 13, Drzajic 0 All. Djukic.

A.S.D. DIERRE: Pes 3, Giorgino 3, Petrovic 10, Vozza 5, Miljanic 6, Batalskyi 21, Marcone 15, Natalini 8, Misolic 12, Indelicato 11 . All Dario Lo Storto.