Basket, la Dierre Reggio Calabria travolge Giarre: netta vittoria per 90-66

Una prestazione convincente, caratterizzata da intensità, organizzazione e grande efficacia offensiva, consente alla Dierre Reggio Calabria di conquistare una netta vittoria casalinga contro la S.S. Basket Giarre. La formazione reggina si impone con il punteggio di 90-66, al termine di una gara condotta con autorità fin dalle battute iniziali e gestita senza particolari difficoltà nella seconda parte dell’incontro. I padroni di casa hanno fatto valere una maggiore fisicità e una migliore organizzazione di gioco, riuscendo a costruire progressivamente un vantaggio importante grazie alle prestazioni dei propri uomini di riferimento.

A indirizzare il confronto sono stati soprattutto Miljanic e un ispirato Indelicato, particolarmente efficace al tiro, mentre Petrovic ha confermato il proprio peso offensivo chiudendo come miglior realizzatore della partita. Un successo costruito attraverso il contributo dell’intero gruppo, con coach Lo Storto capace di sfruttare le rotazioni e distribuire le responsabilità tra i giocatori a disposizione.

Dierre Reggio Calabria subito padrona del campo: Giarre in difficoltà

La partita prende una direzione precisa già nel primo quarto, quando la Dierre Reggio Calabria riesce a imporre il proprio ritmo e a limitare le iniziative offensive degli avversari. Il primo periodo si chiude sul 20-13, con i padroni di casa che trovano continuità nelle conclusioni e mostrano una maggiore solidità nei duelli fisici. Il divario aumenta ulteriormente nella seconda frazione, durante la quale i reggini piazzano un parziale di 28-16 che permette loro di raggiungere l’intervallo lungo con un vantaggio consistente. A fare la differenza sono le giocate di Miljanic e la precisione al tiro di Umberto Indelicato, protagonisti di una prima metà di gara particolarmente efficace. La formazione siciliana fatica invece a trovare continuità, pagando anche le numerose palle perse e una condizione di squadra influenzata dal minor numero di partite disputate rispetto agli avversari. A complicare ulteriormente il quadro per Giarre contribuisce l’assenza di Farruggia, che priva gli ospiti di un elemento del proprio organico.

La reazione di Giarre e le risposte decisive di Indelicato e Petrovic

Dopo l’intervallo, la S.S. Basket Giarre prova a cambiare l’inerzia del confronto, tornando sul parquet con maggiore determinazione. A guidare il tentativo di reazione sono soprattutto il capitano Leonardi e Kantè, che cercano di dare nuova energia alla formazione siciliana e di ridurre il distacco accumulato nei primi due periodi. La Dierre, però, non si lascia sorprendere e risponde con efficacia attraverso le giocate di Indelicato e Aleksa Petrovic, capaci di spegnere i tentativi di rimonta degli avversari. Il terzo quarto si conclude con un parziale di 21-15 in favore dei reggini, che consolidano ulteriormente il proprio vantaggio. Nell’ultima frazione Giarre riesce a prevalere di misura per 22-21, senza tuttavia mettere in discussione l’esito dell’incontro. La squadra di coach Lo Storto amministra il margine acquisito e accompagna la gara fino alla sirena conclusiva, fissando il risultato sul definitivo 90-66. Una gestione che conferma la capacità dei padroni di casa di mantenere il controllo della partita anche nei momenti di maggiore pressione degli avversari.

Petrovic miglior realizzatore, Indelicato protagonista: bene anche Pes

Tra i protagonisti del successo reggino spicca Aleksa Petrovic, miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti. Alle sue spalle si distingue Umberto Indelicato, autore di 18 punti e di una prestazione particolarmente incisiva al tiro, soprattutto nelle fasi in cui la partita ha preso una direzione favorevole alla Dierre. Importante anche il contributo di Jovan Miljanic, che chiude con 14 punti, mentre Stefano Natalini raggiunge la doppia cifra mettendone a referto 10. Da sottolineare inoltre la gestione delle rotazioni da parte di coach Lo Storto, che utilizza dieci giocatori trovando risposte positive dall’intero gruppo. Tra gli elementi impiegati si segnala il reggino Alessandro Pes, protagonista di un buon utilizzo all’interno della rotazione. Sul fronte opposto, il miglior realizzatore della S.S. Basket Giarre è Baissero, autore di 16 punti, seguito da Morifé Ré Kanté con 15. Per la formazione siciliana pesano le troppe palle perse, l’assenza di Farruggia e il minor numero di incontri disputati, fattori che hanno contribuito alle difficoltà incontrate contro una Dierre più efficace e organizzata.

Prossimo impegno in trasferta contro il Pgs Sales

Archiviata la vittoria contro Giarre, la Dierre Reggio Calabria può adesso concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato. Tra sette giorni, sabato 24 ottobre, i reggini saranno impegnati in trasferta sul campo del Pgs Sales, avversario descritto come particolarmente temibile e combattivo. Sarà un nuovo banco di prova per la formazione di coach Lo Storto, chiamata a dare continuità alla prestazione offerta davanti al proprio pubblico. La vittoria per 90-66 rappresenta intanto un risultato importante, ottenuto attraverso una prova collettiva nella quale sono emerse sia le qualità offensive dei singoli sia la capacità della squadra di controllare il ritmo dell’incontro. Elementi sui quali la Dierre proverà a costruire anche il prossimo impegno esterno.

Il tabellino

A.S.D. DIERRE – S.S. BASKET GIARRE A.S.D.: 90-66

(20-13, 28-16, 21-15, 21-22)

A.S.D. DIERRE: Petrovic 20, Indelicato 18, Miljanic 14, Natalini 10, Misolic 8, Marcone 6, Batalskyi 5, Pes 4, Vozza 3, Giorgino 2.All Dario Lo Storto.

S.S. BASKET GIARRE A.S.D.: Baissero 16, Kantè 15, Diallo 14, Leonardi 8, Cerri 6, Mavilia 3, Salagubang 2, Mancuso 2, Farruggia 0, Barresi 0, Costa 0, Strazzeri 0.All Vasta Ass D’Angelo.

Arbitri Caputo e Staropoli