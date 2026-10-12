Basket, la Dierre Reggio Calabria sfiora la rimonta a Siracusa ma si arrende nel finale

La Dierre Reggio Calabria lotta fino agli ultimi secondi, riesce a recuperare uno svantaggio importante e sfiora una grande rimonta sul campo di Siracusa, ma alla fine deve arrendersi ai padroni di casa, che si impongono con il punteggio di 75-70 . Una partita combattuta, nella quale la formazione allenata da coach Dario Lo Storto è stata costretta a inseguire fin dalle prime battute, riuscendo comunque a riportare il risultato in parità a poco più di un minuto dalla conclusione. L’avvio è favorevole a Siracusa, che parte con decisione grazie a un gioco da tre punti dell’ex Miciulis e a una tripla di D’Agostino. Il primo canestro della Dierre porta la firma di Misolic, mentre Indelicato, con una conclusione dalla lunga distanza, permette agli ospiti di avvicinarsi. La gara procede sui binari dell’equilibrio, con il punteggio sull’11-9, prima che una tripla di D’Arrigo e un canestro di Miciulis consentano ai padroni di casa di allungare. Il primo quarto si chiude sul 18-16, con Reggio Calabria sempre all’inseguimento.

Siracusa allunga nel secondo quarto, la Dierre prova a reagire

Nel secondo periodo la squadra di Lo Storto cerca subito di ricucire lo strappo. È Miljanic, con una tripla, a riportare la Dierre a una sola lunghezza di distanza, ma Siracusa risponde immediatamente con Carpinteri, anche lui preciso dalla lunga distanza, per il 23-19. Lo stesso Carpinteri realizza poi i tiri liberi del 25-19, dando il via a una fase particolarmente positiva per la formazione aretusea. I padroni di casa aumentano il ritmo e costruiscono un vantaggio importante, arrivando sul 32-21 grazie alla tripla di D’Arrigo e ai canestri di Ciccarello e Miciulis. La Dierre prova a restare in partita affidandosi alle iniziative di Petrovic e Marcone, quest’ultimo a segno da tre punti per il 32-26. Siracusa, però, continua a trovare soluzioni offensive efficaci. La tripla di Simone Ciccarella riporta il margine a nove lunghezze, mentre Carpinteri e Miciulis contribuiscono ad aumentare ulteriormente il distacco. All’intervallo lungo il tabellone segna 39-27 per Siracusa, con la Dierre chiamata a recuperare dodici punti nella seconda metà della gara.

La Dierre tenta la rimonta, ma Siracusa chiude il terzo quarto sul 61-48

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione reggina prova a cambiare l’inerzia della partita. Una tripla di Jovan Miljanic contribuisce a ridurre lo svantaggio fino al 42-36, mentre Petrovic mantiene la Dierre a sei lunghezze dai padroni di casa sul 44-38. A dare ulteriore impulso alla rimonta è Misolic, protagonista di due canestri consecutivi che consentono agli ospiti di avvicinarsi fino al meno quattro. Siracusa, tuttavia, riesce a reagire proprio nel momento in cui la Dierre sembra poter completare il recupero. Ciccarello e Miciulis guidano il nuovo allungo aretuseo, riportando i padroni di casa a distanza di sicurezza. Il terzo periodo termina così sul 61-48, con Siracusa nuovamente avanti di tredici punti.

Finale emozionante: Indelicato firma il pareggio, ma Siracusa vince 75-70

L’ultimo quarto regala le emozioni più intense della partita. La Dierre non si arrende e prova ancora una volta a rimettere in discussione il risultato, trascinata dalle iniziative offensive di Indelicato e Marcone. Gli ospiti riescono a riportarsi fino a quattro punti di distanza, ma Siracusa trova un’altra reazione. La squadra reggina, però, continua a crederci e a 4 minuti e 22 secondi dalla conclusione è Petrovic a recuperare un pallone e andare a schiacciare per il 67-62. Ciccarello risponde con un canestro importante per i padroni di casa, ma Marcone tiene vive le speranze della Dierre realizzando la tripla del 69-65. A un minuto e 48 secondi dalla sirena arriva un’altra giocata decisiva di Indelicato, che realizza una difficile tripla con il difensore addosso, riportando Reggio Calabria a soli due punti di distanza sul 70-68.

La Dierre alza ulteriormente l’intensità difensiva e, dopo una grande azione nella propria metà campo, trova ancora Indelicato in contropiede. Il canestro vale il 70-70 a un minuto e 23 secondi dal termine, completando una rimonta che sembrava complicatissima. Nel momento decisivo, però, Siracusa riesce a tornare avanti dalla lunetta a 1 minuto e 12 secondi dalla conclusione. I padroni di casa gestiscono gli ultimi possessi e resistono al tentativo di sorpasso degli ospiti, chiudendo definitivamente la sfida sul 75-70. Per la Dierre Reggio Calabria resta il rammarico di aver raggiunto il pareggio dopo una lunga rincorsa senza riuscire a completare la rimonta. La formazione di coach Lo Storto ha comunque mostrato carattere e determinazione, riuscendo a riaprire una partita che Siracusa aveva condotto per gran parte dell’incontro.

Tabellino