Basket, la Dierre Reggio Calabria sfiora la rimonta a Siracusa ma si arrende nel finale

Siracusa allunga nel secondo quarto, la Dierre prova a reagire
Nel secondo periodo la squadra di Lo Storto cerca subito di ricucire lo strappo. È Miljanic, con una tripla, a riportare la Dierre a una sola lunghezza di distanza, ma Siracusa risponde immediatamente con Carpinteri, anche lui preciso dalla lunga distanza, per il 23-19. Lo stesso Carpinteri realizza poi i tiri liberi del 25-19, dando il via a una fase particolarmente positiva per la formazione aretusea. I padroni di casa aumentano il ritmo e costruiscono un vantaggio importante, arrivando sul 32-21 grazie alla tripla di D’Arrigo e ai canestri di Ciccarello e Miciulis. La Dierre prova a restare in partita affidandosi alle iniziative di Petrovic e Marcone, quest’ultimo a segno da tre punti per il 32-26. Siracusa, però, continua a trovare soluzioni offensive efficaci. La tripla di Simone Ciccarella riporta il margine a nove lunghezze, mentre Carpinteri e Miciulis contribuiscono ad aumentare ulteriormente il distacco. All’intervallo lungo il tabellone segna 39-27 per Siracusa, con la Dierre chiamata a recuperare dodici punti nella seconda metà della gara.
La Dierre tenta la rimonta, ma Siracusa chiude il terzo quarto sul 61-48
Al rientro dagli spogliatoi, la formazione reggina prova a cambiare l’inerzia della partita. Una tripla di Jovan Miljanic contribuisce a ridurre lo svantaggio fino al 42-36, mentre Petrovic mantiene la Dierre a sei lunghezze dai padroni di casa sul 44-38. A dare ulteriore impulso alla rimonta è Misolic, protagonista di due canestri consecutivi che consentono agli ospiti di avvicinarsi fino al meno quattro. Siracusa, tuttavia, riesce a reagire proprio nel momento in cui la Dierre sembra poter completare il recupero. Ciccarello e Miciulis guidano il nuovo allungo aretuseo, riportando i padroni di casa a distanza di sicurezza. Il terzo periodo termina così sul 61-48, con Siracusa nuovamente avanti di tredici punti.
Finale emozionante: Indelicato firma il pareggio, ma Siracusa vince 75-70
L’ultimo quarto regala le emozioni più intense della partita. La Dierre non si arrende e prova ancora una volta a rimettere in discussione il risultato, trascinata dalle iniziative offensive di Indelicato e Marcone. Gli ospiti riescono a riportarsi fino a quattro punti di distanza, ma Siracusa trova un’altra reazione. La squadra reggina, però, continua a crederci e a 4 minuti e 22 secondi dalla conclusione è Petrovic a recuperare un pallone e andare a schiacciare per il 67-62. Ciccarello risponde con un canestro importante per i padroni di casa, ma Marcone tiene vive le speranze della Dierre realizzando la tripla del 69-65. A un minuto e 48 secondi dalla sirena arriva un’altra giocata decisiva di Indelicato, che realizza una difficile tripla con il difensore addosso, riportando Reggio Calabria a soli due punti di distanza sul 70-68.
La Dierre alza ulteriormente l’intensità difensiva e, dopo una grande azione nella propria metà campo, trova ancora Indelicato in contropiede. Il canestro vale il 70-70 a un minuto e 23 secondi dal termine, completando una rimonta che sembrava complicatissima. Nel momento decisivo, però, Siracusa riesce a tornare avanti dalla lunetta a 1 minuto e 12 secondi dalla conclusione. I padroni di casa gestiscono gli ultimi possessi e resistono al tentativo di sorpasso degli ospiti, chiudendo definitivamente la sfida sul 75-70. Per la Dierre Reggio Calabria resta il rammarico di aver raggiunto il pareggio dopo una lunga rincorsa senza riuscire a completare la rimonta. La formazione di coach Lo Storto ha comunque mostrato carattere e determinazione, riuscendo a riaprire una partita che Siracusa aveva condotto per gran parte dell’incontro.
Tabellino
ASD Siracusa Basket – A.S.D. Dierre: 75-70 (18-16, 21-11, 22-21, 14-22)
ASD Siracusa Basket: Pace 0, D’Agostino 10, Ciccarello 15, Bonaiuto 0, Messina 0, Carpenzano 0, Carpinteri 11, D’Arrigo 13, Gionfriddo 0, Amenta 0, Cannoni 2, Miculis 24.All Bonaiuto
A.S.D. Dierre: Pes 0, Giorgino 0, Petrovic 6, Vozza 4, Miljanic 17, Batalskyi 0, Marcone 15, Natalini 3, Misolic 9, Indelicato 16.All Lo Storto