Basket, coach Cugliandro raduna la Reggio Bic: al via la stagione 2026-2027

Il team reggino al completo dà il via alla nuova stagione. Obiettivo: una salvezza tranquilla e un campionato utile alla crescita delle nuove leve selezionate da coach Cugliandro. È ufficialmente iniziata la stagione 2026/27 della Reggio Bic. Il gruppo reggino si è ritrovato al completo per dare il via alla preparazione in vista di una nuova annata nel massimo campionato italiano di basket in carrozzina.

Dopo le importanti esperienze maturate nelle ultime stagioni, culminate con la conquista dell’EuroCup 2 nella Final Eight disputata proprio a Reggio Calabria, la società ha scelto di affrontare il nuovo campionato con una filosofia ben precisa: costruire, crescere e consolidare.

Il primo obiettivo sarà quello di conquistare una salvezza tranquilla, affrontando il campionato con serenità e gettando le basi per un progetto destinato a svilupparsi nel tempo. Una stagione che, nelle intenzioni della società, dovrà rappresentare anche un’importante palestra di crescita per i nuovi elementi inseriti nel gruppo.

A guidare il lavoro sarà ancora una volta Antonio Cugliandro, chiamato a gestire un roster che unisce giocatori di esperienza e nuove leve. Proprio la valorizzazione dei giovani e dei nuovi talenti rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto tecnico: elementi individuati e selezionati dallo stesso coach, con l’obiettivo di accompagnarli gradualmente verso un ruolo sempre più importante all’interno della squadra.

Il raduno rappresenta dunque il primo passo di un percorso che porterà la Reggio Bic ad affrontare una stagione particolarmente stimolante. Il livello della Serie A FIPIC resta elevato e ogni partita sarà un’occasione per misurarsi, migliorare e acquisire esperienza.

La società riparte inoltre forte del patrimonio costruito negli ultimi anni. La crescita sportiva della Reggio Bic è stata accompagnata da una progressiva affermazione anche sul palcoscenico internazionale, fino allo storico successo europeo della scorsa stagione. Un risultato che ha dato ulteriore entusiasmo all’ambiente, ma che non cambia l’approccio della società al nuovo campionato.

Adesso si torna in palestra, con il pallone nuovamente protagonista e con la consapevolezza che sarà il lavoro quotidiano a determinare il percorso della squadra. Il nuovo capitolo della Reggio Bic è ufficialmente cominciato. Una stagione da vivere partita dopo partita, con l’obiettivo di mantenere la categoria, far crescere il gruppo e continuare a costruire il futuro del basket in carrozzina reggino.