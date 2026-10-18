Bari-Crotone, equilibrio al San Nicola: i rossoblù tengono testa ai biancorossi | CLASSIFICA

Al San Nicola di Bari si sono affrontati la squadra di casa ed il Crotone nella decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Una sfida che ha messo di fronte due squadre dalla situazione di classifica molto diversa: i biancorossi allenati da Massimo Rastelli, secondi in graduatoria, e i rossoblù guidati da Leandro Greco, ancora fermi a zero punti anche a causa della penalizzazione di sei lunghezze. Nonostante il divario in classifica, è il Crotone a mostrare maggiore intraprendenza in diversi momenti dell’incontro, riuscendo a creare difficoltà ai padroni di casa. Il Bari prova a sfruttare le iniziative offensive dei propri giocatori, ma la partita resta bloccata, con occasioni da entrambe le parti e grande attenzione difensiva.

Primo tempo: Crotone più intraprendente, Cerofolini salva il Bari La gara prende il via alle 15:02 e i primi minuti sono caratterizzati da un atteggiamento prudente delle due formazioni, con poche occasioni e molto equilibrio tattico. Il primo tentativo arriva al 15′, quando Tanco prova la conclusione senza però trovare lo specchio della porta. La risposta del Bari è immediata: un minuto più tardi Della Morte cerca di rendersi pericoloso, ma senza successo. Al 20′ è Musso a trovare spazio centralmente e a calciare verso la porta, trovando la risposta sicura di Cerofolini, bravo a bloccare il pallone. Dopo una prima fase combattuta, la partita viene interrotta al 25′ per il cooling break. Alla ripresa del gioco, il Bari prova a rendersi pericoloso sulla fascia con Della Morte, che al 27′ viene fermato fallosamente da Tanco. Per il difensore del Crotone arriva il cartellino giallo, mentre i biancorossi conquistano una punizione dal limite. Sul pallone si presenta Butic, la cui conclusione viene però respinta dalla barriera. Con il passare dei minuti il Crotone guadagna campo, conquistando anche un calcio d’angolo che non produce conseguenze. Al 41′ arriva il primo cambio forzato della partita: Mogos accusa un problema fisico e lascia il terreno di gioco a Burgio. Nel finale di frazione si registra anche un episodio arbitrale. Rastelli richiama l’attenzione dell’arbitro Toro attraverso l’FVS per un presunto fallo di mano di Armini, ma dopo la verifica non viene ravvisata alcuna irregolarità. L’occasione più clamorosa arriva al quarto minuto di recupero, quando Burgio devia involontariamente un pallone proveniente dalla destra, rischiando l’autogol. A evitare il vantaggio degli ospiti è un intervento decisivo di Cerofolini, che salva il Bari. Il primo tempo si chiude così senza reti, con il Crotone capace di farsi preferire per atteggiamento e per alcune iniziative offensive. Ripresa combattuta: Grosso ci prova, Cerofolini risponde Il secondo tempo comincia con qualche minuto di ritardo e con una novità nella formazione del Bari: Bianchi prende il posto di Grgic. Al 50′ arriva anche un cambio per il Crotone, con Feola che subentra a Torres. I biancorossi provano a rendersi pericolosi al 52′, quando Tribuzzi mette un pallone in area per Butic, che colpisce di testa senza trovare la porta. Sei minuti più tardi è invece il Crotone a costruire una delle occasioni più importanti della ripresa: Grosso conclude per tre volte nel giro di pochi secondi, ma Cerofolini si fa trovare sempre pronto, impedendo agli ospiti di sbloccare il risultato. Al 60′ il Bari deve fare i conti con l’ammonizione di Maggiore, punito per un fallo su Barcella. Due minuti più tardi, davanti ai 2.435 spettatori presenti al San Nicola, Bianchi tenta la conclusione, ma il pallone termina a lato. Al termine dell’azione viene ammonito anche Veltri per un intervento falloso su Maggiore. Rastelli interviene quindi dalla panchina con un doppio cambio: al 65′ entrano Celli e Guido Gomez al posto di Anzolin e Tribuzzi, nel tentativo di dare nuova energia alla squadra. Il Crotone continua comunque a rendersi pericoloso. Al 67′ un cross di Veltri provoca una deviazione di Elia che colpisce il palo della propria porta. Poco dopo, una conclusione di Grosso viene respinta dallo stesso Elia, prima di una nuova interruzione per il cooling break. Finale acceso tra occasioni, ammonizioni e cambi Nell’ultima parte della gara il Bari cerca di aumentare la pressione offensiva. Al 76′ Celli trova Butic con un cross dalla fascia: l’attaccante controlla e conclude verso la porta, ma Merelli interviene evitando il gol. All’80’ Mendicino prova a sviluppare un’azione personale, venendo fermato fallosamente da Meola, che riceve il cartellino giallo. Poco dopo l’arbitro Toro viene richiamato all’FVS per valutare un presunto fallo precedente di Bianchi su Crapisto, ma anche in questo caso non viene rilevata alcuna irregolarità. All’85’ Rastelli effettua un’altra sostituzione, inserendo Esposito al posto di Della Morte. Tre minuti più tardi arrivano nuovi cambi anche per il Crotone, con gli ingressi di Pedro Rodriguez e Russo per Grosso e Barcella. Successivamente viene segnalato anche l’ingresso di Diego Russo al posto di Musso. Allo scoccare del 90′ vengono indicati cinque minuti di recupero, con le due formazioni ancora impegnate nella ricerca dell’episodio capace di decidere una partita rimasta in equilibrio. Una sfida nella quale il Crotone, nonostante la difficile situazione di classifica, è riuscito a creare diverse occasioni e a mettere in difficoltà il Bari, mentre i padroni di casa hanno cercato soprattutto nella ripresa di trovare la rete. Le informazioni disponibili si fermano ai minuti conclusivi e non riportano il risultato definitivo dell’incontro.