Barcellona Pozzo di Gotto, Forza Italia perde due consiglieri comunali: Pino e Lax passano a Futuro Nazionale di Vannacci

Nuovo movimento negli equilibri politici del Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. I consiglieri Tommaso Pino e Marika Lax hanno annunciato ufficialmente la propria uscita dal gruppo consiliare di Forza Italia e la contestuale costituzione del nuovo gruppo denominato “Futuro Nazionale”, formazione politica guidata dal generale Roberto Vannacci. La decisione determina dunque la nascita di una nuova rappresentanza consiliare riconducibile al progetto politico di Vannacci, che negli ultimi mesi sta lavorando alla strutturazione territoriale di Futuro Nazionale. Contestualmente è stata comunicata anche la nomina di Tommaso Pino come capogruppo consiliare della nuova formazione.

Futuro Nazionale rafforza la presenza nelle istituzioni locali

Il passaggio dei due consiglieri si inserisce nella fase di organizzazione territoriale di Futuro Nazionale, progetto politico lanciato da Roberto Vannacci e già presente in altre assemblee locali e regionali. Lo stesso Vannacci ha indicato negli ultimi mesi l’obiettivo di consolidare la presenza della formazione in vista dei prossimi appuntamenti politici. Sul piano comunale, però, la notizia contenuta nel comunicato resta circoscritta a due elementi precisi: l’uscita di Pino e Lax da Forza Italia e la costituzione del nuovo gruppo di Futuro Nazionale, con Tommaso Pino capogruppo.