Azione Messina, Alessandro Bongiorno nominato referente cittadino

Azione Messina rafforza la propria organizzazione sul territorio con la nomina di Alessandro Bongiorno a referente cittadino per la città di Messina. Bongiorno porta con sé un profilo costruito “tra esperienza professionale, competenze tecniche e impegno civico. Comandante con una lunga esperienza nel trasporto marittimo, ha una formazione universitaria in Statistica ed è ispettore nautico qualificato per le verifiche di sicurezza di componenti e prodotti. Un percorso che ha trovato naturale continuità nell’impegno politico sui temi del lavoro marittimo, dei trasporti e della portualità, ambiti nei quali ha sviluppato negli anni iniziative, proposte e attività di approfondimento. È ideatore dell’Osservatorio per il lavoro marittimo sullo Stretto di Messina e ha promosso iniziative e proposte volte a contrastare la precarietà strutturale nel settore marittimo e a rafforzare le tutele dei lavoratori. Un lavoro che, attraverso Azione, ha contribuito a portare questioni nate sul territorio anche all’attenzione dei livelli nazionali del partito e delle istituzioni”.

“Tra i principali temi affrontati, la tutela dei lavoratori coinvolti nel cambio di gestione del collegamento veloce Messina-Reggio Calabria e la mancata applicazione della clausola sociale prevista dal bando, fino all’interrogazione parlamentare presentata sulla vicenda; più recentemente, il lavoro sul cosiddetto “sistema dei 78 giorni”, con cui è stata posta all’attenzione del Parlamento la reiterazione dei contratti a termine nel settore marittimo e la necessità di intervenire contro meccanismi capaci di produrre precarietà permanente. A questo si affianca il lavoro svolto nel Gruppo nazionale Portualità di Azione sui temi della riforma del sistema portuale e della tutela dell’autonomia e delle risorse dei territori”, rimarca la nota. “Al percorso professionale e politico affianca inoltre un impegno diretto nel volontariato e in iniziative di solidarietà, sostegno all’infanzia e cooperazione umanitaria. Mantiene inoltre una particolare attenzione verso l’innovazione digitale, i nuovi strumenti di comunicazione e le applicazioni dell’intelligenza artificiale, considerate sempre più rilevanti anche nella capacità della politica di leggere, comunicare e affrontare i cambiamenti della società”, sottolinea la nota.

“La nomina di Alessandro Bongiorno si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento del partito nella città”

“La nomina di Alessandro Bongiorno – dichiara il segretario provinciale di Azione Messina, Letterio Grasso – si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento del partito nella città. La sua esperienza professionale, la conoscenza diretta di importanti realtà economiche e sociali del territorio e il lavoro politico sviluppato in questi anni rappresentano un contributo significativo alla crescita di una presenza sempre più concreta e competente di Azione a Messina. Nel nuovo incarico Bongiorno contribuirà al consolidamento dell’organizzazione cittadina, al confronto con il mondo del lavoro, delle professioni e dell’associazionismo e alla costruzione delle proposte di Azione sui principali temi che riguardano Messina. La scelta, maturata nell’ambito del percorso di riorganizzazione e rafforzamento territoriale del partito, è stata condivisa con il commissario regionale di Azione Sicilia Francesco Italia e con il vicesegretario nazionale e responsabile organizzazione Ettore Rosato”. “La nomina si inserisce nel percorso avviato da Azione Messina per rafforzare la propria presenza territoriale attraverso competenze, partecipazione e conoscenza diretta delle realtà locali“, conclude.