AVIS Comunale di Messina lancia il concorso per gli Istituti Superiori: “Donare è la Risposta: La Scuola per la Vita”

AVIS Comunale di Messina è lieta di presentare il concorso scolastico “Donare è la Risposta: La Scuola per la Vita“, promosso per l’Anno Scolastico 2026/2027. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità scolastica locale in un percorso condiviso di cittadinanza responsabile, incoraggiando i giovani e il personale scolastico alla donazione del sangue e del plasma.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Il concorso punta a valorizzare il ruolo educativo della scuola nella promozione di stili di vita sani e solidali. Attraverso questa sfida virtuosa, AVIS Comunale di Messina intende incentivare la partecipazione consapevole degli studenti che hanno raggiunto la maggiore età, affiancati dal personale docente e ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), riconoscendo l’impegno collettivo degli istituti del territorio.

Chi può partecipare e periodo di validità

La partecipazione è aperta a tutti gli Istituti d’Istruzione Secondaria di II Grado operanti nel comune di Messina. Ai fini del concorso saranno conteggiate le donazioni effettuate nel periodo compreso dal 1° novembre 2026 al 31 maggio 2027 dagli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data della donazione; dai docenti in servizio presso l’istituto e dal personale ATA in servizio presso l’istituto.

Per registrare la donazione, gli utenti dovranno semplicemente specificare la scuola di appartenenza al momento del prelievo presso la sede dell’AVIS Comunale di Messina o sull’Unità Mobile. AVIS terrà un registro aggiornato delle donazioni attribuite a ciascun istituto.

Targhe di Merito e un Laptop per gli studenti

Per assicurare pari opportunità a tutti gli istituti, indipendentemente dal numero di iscritti, l’AVIS Comunale assegnerà due distinte “Targhe di Merito”: all’Istituto che registrerà il maggior numero complessivo di donazioni in percentuale rispetto al totale degli iscritti, ed all’Istituto che registrerà il maggior numero assoluto di donazioni, indipendentemente dalla popolazione scolastica.

Inoltre, per premiare direttamente l’impegno dei giovani, l’AVIS Comunale mette in palio 1 PC Portatile (Laptop). Il computer sarà assegnato a uno studente dell’Istituto vincitore della targa percentuale: l’estrazione a sorte avverrà in maniera trasparente tra tutti i nomi degli studenti della scuola che avranno effettuato almeno una donazione nell’A.S. 2026/2027.

La consegna delle Targhe di Merito agli Istituti e l’assegnazione ufficiale del Laptop allo studente vincitore si terranno nel corso di una cerimonia conclusiva che avrà luogo nel mese di giugno 2027.