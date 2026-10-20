Autotrasportatori, sbloccati 480 milioni: FdI Calabria plaude al Governo Meloni

Il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Calabria accoglie positivamente “la decisione del Governo di sbloccare 480 milioni di euro di contributi alle imprese dell’autotrasporto e di destinare oltre 150 milioni aggiuntivi per contrastare l’aumento dei costi del trasporto su strada e via mare. Un intervento che si inserisce nel lavoro portato avanti dal Governo Meloni per sostenere il sistema produttivo, affrontare le emergenze economiche e dare risposte concrete alle categorie maggiormente esposte all’aumento dei costi. Una linea d’azione che punta a difendere le imprese, tutelare il lavoro e garantire la tenuta dell’economia nazionale. La sospensione dei presìdi in molte regioni rappresenta un segnale importante anche se i blocchi hanno già avuto ripercussioni sulla circolazione delle merci, alimentando il timore di difficoltà negli approvvigionamenti”.

“Il Governo Meloni dimostra di seguire con attenzione le esigenze di un settore strategico”

“Il Governo Meloni dimostra di seguire con attenzione le esigenze di un settore strategico, intervenendo con risorse a sostegno delle imprese dell’autotrasporto. Per la Calabria, regione che dipende fortemente dal trasporto su gomma per garantire la distribuzione delle merci, è fondamentale sostenere gli operatori, scongiurare nuove interruzioni e assicurare la continuità dei rifornimenti. Il lavoro del Governo va nella direzione di proteggere il tessuto produttivo e affrontare le difficoltà con misure concrete. Occorre proseguire su questa strada, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini”, conclude la nota.