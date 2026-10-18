Autotrasportatori, la protesta continua in Calabria, Puglia e Basilicata: “presidi attivi fino a risposte concrete, non faremo passi indietro”

La protesta degli autotrasportatori nel Mezzogiorno non si ferma. I rappresentanti delle aziende di trasporto e logistica di Calabria, Puglia e Basilicata confermano la prosecuzione dei presidi organizzati nelle tre regioni, ribadendo che la mobilitazione continuerà fino a quando non arriveranno risposte concrete alle richieste del comparto. La posizione è stata espressa attraverso una nota congiunta, diffusa in vista dell’importante incontro istituzionale previsto per martedì 20 ottobre, considerato dai delegati un passaggio fondamentale per affrontare le difficoltà che stanno interessando il settore. Il messaggio delle tre delegazioni è chiaro: la convocazione del tavolo di confronto viene accolta positivamente, ma non rappresenta una ragione sufficiente per sospendere le iniziative di protesta. Gli autotrasportatori intendono mantenere attivi i presidi territoriali fino all’ottenimento di garanzie precise sulle misure da adottare.

Protesta degli autotrasportatori, i presidi resteranno attivi nelle tre regioni

Nella nota congiunta, i rappresentanti delle imprese di trasporto e logistica di Puglia, Calabria e Basilicata ribadiscono la volontà di proseguire la mobilitazione, sottolineando che gli obiettivi individuati dalle categorie devono tradursi in risultati effettivi. I delegati “ribadiscono con fermezza la prosecuzione delle mobilitazioni sul territorio. I presidi attivati nelle tre regioni – aggiungono – restano e resteranno operativi: la protesta non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti in modo concreto gli obiettivi prefissati a tutela dell’intero comparto”. Una posizione che conferma la determinazione degli operatori a mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà del settore, senza interrompere le iniziative già avviate sui territori.

Martedì 20 ottobre l’incontro istituzionale: “un passaggio non più rinviabile”

L’attenzione delle delegazioni è concentrata sull’appuntamento istituzionale di martedì 20 ottobre, che i rappresentanti degli autotrasportatori considerano decisivo per affrontare la crisi delle imprese del Mezzogiorno. “In questa fase cruciale – sostengono i trasportatori – i delegati confermano l’importanza dell’incontro istituzionale fissato per martedì 20, considerato un passaggio fondamentale e non più rinviabile per affrontare e risolvere la gravissima crisi che affligge il settore del Mezzogiorno”. L’incontro rappresenterà dunque un momento di confronto sulle richieste avanzate dalle categorie, con i delegati delle tre regioni intenzionati a ottenere impegni verificabili e soluzioni concrete.

Le richieste delle imprese: garanzie certe, risorse e tempi definiti

Il nodo centrale della posizione espressa dagli autotrasportatori riguarda la necessità di superare gli impegni generici e arrivare a provvedimenti accompagnati da garanzie precise, risorse individuate e tempi di attuazione definiti. Per i rappresentanti di Calabria, Puglia e Basilicata, l’appuntamento di martedì “deve essere la sede di risposte concrete, non di impegni vaghi”. I delegati chiariscono inoltre che la partecipazione al confronto istituzionale non comporterà automaticamente la sospensione della protesta. “Apprezziamo la convocazione dell’incontro ma chiariamo fin da subito che i presidi rimarranno attivi. Non intendiamo fare passi indietro finché non avremo garanzie certe, con tempi e risorse definiti, sugli obiettivi che ci siamo posti e che porteremo al tavolo. La responsabilità verso le nostre imprese e verso i lavoratori ci impone la massima fermezza”. La mobilitazione viene quindi confermata come strumento di pressione per ottenere risposte alle difficoltà del comparto, con particolare attenzione alle conseguenze della crisi sulle aziende e sui lavoratori.

Calabria, Puglia e Basilicata unite al tavolo del 20 ottobre

Un altro elemento evidenziato nella nota è la volontà delle tre delegazioni regionali di presentarsi all’incontro con una posizione comune e una piattaforma condivisa di richieste. I rappresentanti delle imprese di trasporto e logistica confermano infatti che parteciperanno uniti al confronto istituzionale, portando all’attenzione dei propri interlocutori gli obiettivi individuati durante la mobilitazione. Le delegazioni si presenteranno al tavolo del 20 ottobre “con una piattaforma di richieste ben definita, pronti a valutare l’esito del confronto insieme ai lavoratori e ai presidi territoriali”. L’esito dell’incontro sarà quindi esaminato anche con il coinvolgimento degli operatori e dei rappresentanti dei presidi attivi nelle tre regioni. Per il momento, la decisione degli autotrasportatori resta quella di non interrompere la protesta in Calabria, Puglia e Basilicata. Il confronto istituzionale di martedì viene considerato un’occasione importante per individuare soluzioni alla crisi, ma le delegazioni hanno già chiarito che soltanto risposte concrete, accompagnate da garanzie verificabili, potranno determinare una diversa valutazione sulla prosecuzione della mobilitazione.