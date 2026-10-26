Autostrada del Mediterraneo, lavori nelle aree di servizio di Sala Consilina: cosa cambia fino al 2027

Proseguono fino al 30 aprile 2027 gli interventi di ammodernamento delle aree di servizio in entrambe le direzioni. Attivati distributori e locali provvisori, ridotti i posti auto e gli stalli per i mezzi pesanti. Invito agli automobilisti a limitare i tempi di sosta

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo”, per consentire il proseguimento dei lavori di ammodernamento delle Aree di Servizio di Sala Consilina al km 95,900 in direzione Nord e al km 95,600 in direzione Sud, fino al 30 aprile 2027 saranno attivi gli interventi di adeguamento degli impianti. La nuova fase prevede la chiusura e delimitazione dell’attuale piazzale di rifornimento e dei locali bar e ristoro, con contestuale attivazione in via provvisoria delle nuove colonnine in modalità promiscua per mezzi leggeri e pesanti e dei relativi locali di servizio provvisori, con conseguente riduzione della capacità di sosta.

In particolare la disponibilità sarà rimodulata con 30 stalli auto più 2 riservati e 5 per mezzi pesanti presso l’Area di Servizio Est e con 21 stalli auto più 2 riservati e 4 per mezzi pesanti presso l’Area di Servizio Ovest. Si invita l’utenza a prestare la massima attenzione in accesso alle Aree di Servizio e a limitare la sosta dei mezzi, sia pesanti che leggeri, al tempo strettamente necessario in ragione della ridotta capienza dei piazzali.

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