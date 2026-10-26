Autostrada del Mediterraneo, lavori nelle aree di servizio di Sala Consilina: cosa cambia fino al 2027

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo”, per consentire il proseguimento dei lavori di ammodernamento delle Aree di Servizio di Sala Consilina al km 95,900 in direzione Nord e al km 95,600 in direzione Sud, fino al 30 aprile 2027 saranno attivi gli interventi di adeguamento degli impianti. La nuova fase prevede la chiusura e delimitazione dell’attuale piazzale di rifornimento e dei locali bar e ristoro, con contestuale attivazione in via provvisoria delle nuove colonnine in modalità promiscua per mezzi leggeri e pesanti e dei relativi locali di servizio provvisori, con conseguente riduzione della capacità di sosta.

In particolare la disponibilità sarà rimodulata con 30 stalli auto più 2 riservati e 5 per mezzi pesanti presso l’Area di Servizio Est e con 21 stalli auto più 2 riservati e 4 per mezzi pesanti presso l’Area di Servizio Ovest. Si invita l’utenza a prestare la massima attenzione in accesso alle Aree di Servizio e a limitare la sosta dei mezzi, sia pesanti che leggeri, al tempo strettamente necessario in ragione della ridotta capienza dei piazzali.