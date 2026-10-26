Autostrada A20 Messina-Palermo, nuove limitazioni per oltre due mesi: lavori tra Villafranca e Patti

Nuove limitazioni alla circolazione sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove sono in programma interventi per la mitigazione del rischio sui viadotti e sulle barriere di sicurezza. Le restrizioni interesseranno un lungo tratto dell’arteria autostradale, compreso tra Villafranca Tirrena e lo svincolo di Patti, e rimarranno in vigore fino alla fine dell’anno. A comunicarlo è Autostrade Siciliane, che ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, sia per gli operatori impegnati nei cantieri sia per gli automobilisti in transito. Il provvedimento scatterà alle ore 7:00 di mercoledì 28 ottobre 2026 e resterà valido fino alle ore 19:00 di giovedì 31 dicembre 2026, interessando entrambe le direzioni di marcia.

A20 Messina-Palermo, dove saranno effettuati i lavori

Le limitazioni interesseranno il tratto autostradale compreso tra il chilometro 20+500 e il chilometro 68+700, da Villafranca fino allo svincolo di Patti, lungo un’estensione complessiva di circa 48 chilometri. Il provvedimento riguarderà entrambe le carreggiate dell’autostrada A20, coinvolgendo anche gli svincoli e le relative pertinenze autostradali presenti nell’area interessata dagli interventi. I lavori sono finalizzati alla mitigazione del rischio sui viadotti e sulle barriere di sicurezza, attraverso attività che richiederanno modifiche temporanee all’utilizzo delle corsie. Non è prevista una chiusura integrale e continuativa dell’intero tratto autostradale. La circolazione sarà invece regolata attraverso restringimenti e chiusure alternate delle corsie, secondo le necessità operative dei cantieri.

Chiusure alternate delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso

Durante il periodo dei lavori, lungo la A20 potranno essere disposte chiusure alternate della corsia di emergenza, della corsia di marcia oppure della corsia di sorpasso. La scelta della corsia da interdire temporaneamente alla circolazione dipenderà dalle specifiche esigenze degli interventi in corso nei diversi punti dell’autostrada. Le modifiche alla viabilità non saranno limitate alle ore diurne. Autostrade Siciliane ha infatti precisato che le restrizioni potranno essere operative sia di giorno sia durante la notte, per l’intero periodo indicato dal provvedimento. Gli automobilisti che percorrono abitualmente il collegamento tra Messina e Palermo dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali variazioni della disposizione delle corsie nei tratti interessati dai cantieri.

Limite di velocità a 60 km/h e divieto di sorpasso

Tra le misure previste per garantire la sicurezza della circolazione figurano anche specifiche limitazioni alla velocità e alle manovre consentite. Nei tratti interessati dalle restrizioni sarà imposto un limite massimo di velocità di 60 chilometri orari, accompagnato dal divieto di sorpasso. Le disposizioni sono legate alla presenza dei cantieri e alla conseguente riduzione dello spazio disponibile per il transito dei veicoli. Il rispetto del limite di velocità e del divieto di sorpasso sarà particolarmente importante nei punti in cui la circolazione verrà concentrata sulle corsie rimaste aperte, in prossimità delle aree operative.

Lavori sulla A20 fino al 31 dicembre: cosa cambia per chi viaggia tra Messina e Palermo

Il provvedimento avrà una durata di oltre due mesi e interesserà uno dei principali collegamenti autostradali della Sicilia settentrionale, utilizzato quotidianamente per gli spostamenti tra Messina, i centri della costa tirrenica e Palermo. Nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2026, gli automobilisti potranno incontrare restringimenti di carreggiata e modifiche alla circolazione nel tratto tra Villafranca e Patti, in entrambe le direzioni. La presenza di corsie temporaneamente chiuse potrebbe determinare rallentamenti, soprattutto in corrispondenza delle aree di cantiere e nei momenti di maggiore traffico. Non sono tuttavia stati comunicati tempi di percorrenza aggiuntivi o chiusure totali programmate dell’autostrada. Le limitazioni saranno valide anche nelle ore notturne, rendendo necessaria particolare attenzione alla segnaletica e alle disposizioni di circolazione anche per chi viaggia nelle fasce serali.