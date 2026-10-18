Autostrada A18 Messina-Catania riaperta in anticipo: traffico ripristinato tra Taormina e Giardini Naxos dopo i pesanti disagi

È stata riaperta in anticipo l’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, dopo una mattinata caratterizzata da pesanti disagi alla circolazione. Gli interventi programmati per oggi, domenica 18 ottobre, sono stati completati e il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni, come comunicato da Autostrade. La chiusura, inizialmente prevista dalle 6 alle 18, aveva provocato notevoli rallentamenti sulla viabilità ordinaria, dove erano stati dirottati i veicoli in transito lungo il tratto interessato. Le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto tra Taormina e Giardini Naxos, con difficoltà negli spostamenti che hanno coinvolto anche i pullman diretti all’Ottobrata, la manifestazione che richiama numerosi visitatori.

Lo stop alla circolazione aveva interessato il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Taormina, al chilometro 36+100, e quello di Giardini Naxos, al chilometro 41+700. Il provvedimento si era reso necessario per consentire la prosecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza dei portali della galleria Giardini, danneggiati dall’incendio dello scorso 23 agosto. Durante la chiusura, gli automobilisti diretti da Messina verso Catania erano obbligati a uscire allo svincolo di Taormina, mentre quelli provenienti dalla direzione opposta dovevano lasciare l’autostrada a Giardini Naxos. Le deviazioni avevano determinato un forte incremento del traffico sulle strade alternative, causando rallentamenti e blocchi. Con la conclusione degli interventi, sono state eliminate le limitazioni alla circolazione e ripristinati i collegamenti autostradali tra Taormina e Giardini Naxos, ponendo fine ai disagi provocati dalla chiusura.