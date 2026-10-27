Autonomia differenziata e spopolamento, il PD si confronta a Cosenza: Bevacqua presenta il libro sui suoi dieci anni nelle istituzioni

Autonomia differenziata, regionalismo e spopolamento dei territori: sono questi i temi al centro dell’incontro politico in programma a Cosenza giovedì 29 ottobre, alle ore 18:00, in occasione della presentazione del libro “Appunti su Dieci Anni nelle Istituzioni” di Mimmo Bevacqua. L’appuntamento, ospitato nel Palazzo della Provincia di Cosenza, riunirà esponenti del Partito Democratico provenienti da quattro regioni italiane, dando vita a un confronto sulle trasformazioni del regionalismo italiano, sulle prospettive dell’autonomia e sulle sfide che interessano il futuro delle comunità locali.

Al centro della discussione ci sarà soprattutto il rapporto tra Stato, Regioni e territori, con particolare attenzione alle conseguenze dello spopolamento e alla necessità di garantire nuove opportunità di sviluppo alle comunità.

Mimmo Bevacqua presenta a Cosenza il libro sui suoi dieci anni nelle istituzioni

Il volume “Appunti su Dieci Anni nelle Istituzioni” nasce dall’esperienza maturata da Mimmo Bevacqua nel corso di un decennio all’interno delle istituzioni regionali.

Attraverso il racconto del proprio percorso politico e istituzionale, Bevacqua propone una riflessione sul ruolo delle Regioni, sulle trasformazioni del sistema delle autonomie e sulle prospettive future del governo locale.

Un’attenzione particolare è dedicata al tema dell’autonomia differenziata, al centro del dibattito politico nazionale, e alle questioni che riguardano la capacità dei territori di affrontare le sfide economiche, sociali e demografiche.

Tra queste assume un ruolo fondamentale lo spopolamento, fenomeno che pone interrogativi sul futuro delle comunità locali e sulla necessità di individuare strumenti capaci di contrastare la perdita di popolazione e creare nuove opportunità.

Autonomia differenziata e futuro delle Regioni: a Cosenza il confronto tra quattro territori

La presentazione del libro sarà anche un’occasione di confronto politico di respiro nazionale, grazie alla partecipazione di amministratori e dirigenti del Partito Democratico provenienti da Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio.

L’obiettivo dell’incontro è mettere in relazione esperienze e visioni differenti sul regionalismo italiano, approfondendo le prospettive del sistema delle autonomie e il rapporto tra le istituzioni e le esigenze delle comunità.

Al centro del dibattito ci saranno le sfide dello sviluppo territoriale, della coesione sociale e del contrasto allo spopolamento, questioni che si intrecciano con il futuro delle istituzioni regionali e con le scelte riguardanti l’organizzazione dei poteri tra Stato e Regioni.

Da Nicola Irto a Marina Sereni: tutti gli esponenti del PD presenti a Cosenza

La dimensione nazionale dell’iniziativa sarà confermata dalla presenza di diversi rappresentanti istituzionali del Partito Democratico.

Interverranno Paolo Calvano, capogruppo PD nel Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna; Carlo Borghetti, consigliere regionale PD della Lombardia; Emanuela Droghei, consigliera regionale PD del Lazio; e Rosellina Madeo, consigliera regionale PD della Calabria.

Parteciperanno inoltre Nicola Irto, senatore e segretario regionale del PD Calabria, e Marina Sereni, responsabile nazionale Sanità e Salute del Partito Democratico.

La presenza di rappresentanti politici provenienti da quattro regioni consentirà di approfondire i temi dell’autonomia e del governo locale attraverso il confronto tra differenti esperienze amministrative e istituzionali.

Il giornalista Francesco Mannarino intervista Mimmo Bevacqua

Dopo gli interventi dei relatori, il programma prevede un momento dedicato all’approfondimento dei contenuti del volume.

Il giornalista Francesco Mannarino intervisterà Mimmo Bevacqua, ripercorrendo i temi principali di “Appunti su Dieci Anni nelle Istituzioni” e le prospettive politiche che emergono dall’esperienza raccontata nel libro.

Il dialogo offrirà l’occasione per approfondire il rapporto tra l’attività istituzionale e le trasformazioni del sistema regionale, con uno sguardo alle questioni che riguardano il futuro dei territori.

Cosenza, presentazione aperta al pubblico giovedì 29 ottobre

La presentazione di “Appunti su Dieci Anni nelle Istituzioni” si terrà giovedì 29 ottobre alle ore 18:00, presso il Palazzo della Provincia di Cosenza.

L’incontro sarà aperto al pubblico e si rivolgerà a cittadini, amministratori, operatori del settore e studenti interessati alle questioni del governo locale e al rapporto tra Stato e territori.

La discussione intende offrire uno spazio di confronto sulle prospettive del regionalismo italiano e sulle sfide che attendono le comunità locali, con particolare riferimento allo sviluppo, alla coesione territoriale e alla lotta contro lo spopolamento.

Attraverso il racconto dei suoi dieci anni di esperienza istituzionale, Mimmo Bevacqua porterà così a Cosenza un’occasione di riflessione politica che coinvolgerà esponenti del Partito Democratico di diverse regioni italiane, mettendo al centro il futuro delle autonomie e dei territori.