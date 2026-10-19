Automobilismo, Antonio Piria brilla al Mugello: è la 4ª vittoria stagionale

Anche nel finale di stagione non si è fatta attendere una sua ulteriore zampata, arrivata grazie ad una due giorni molto intensa ed entusiasmante per velocità, quota tecnica e grinta. Il Mugello è una delle piste più famose ma anche complesse al mondo e sin dalla sua prima volta sui 5,5 km toscani, il giovanissimo Antonino Piria ha mostrato di avere una grande sintonia con i curvoni in appoggio super veloci di questo storico tracciato di proprietà della Ferrari.

In ogni uscita su tale splendido autodromo infatti, anno dopo anno il pilota della New Generation Racing ha messo a curriculum delle gare straordinarie per agonismo e velocità istintiva e domenica 18 ottobre questo copione si è ancora una volta rinnovato, con una perentoria vittoria di classe PC015H ed un superlativo quarto posto assoluto. Un doppio risultato straordinario per il numero ed il valore degli avversari e per il fatto che la classe 900 disponesse di molta più potenza del suo motore di classe 600, fattore che in un rettilineo da 1100 metri come quello del Mugello è sempre discriminante.

Uno scatenato Piria ha fatto gli straordinari nella parte più guidata della pista, colmando per quanto possibile il deficit di potenza rispetto alla concorrenza e conquistando il massimo obiettivo possibile a sua disposizione. Con questo brillante risultato, il driver tirrenico ha centrato la quarta vittoria del 2026 e l’ottavo podio stagionale, che lo lanciano per la gara decisiva al Circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, in programma il 14-15 novembre.