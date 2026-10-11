Attacco all’aeroporto di Riad, strage Houthi in Arabia Saudita. Trump valuta raid in risposta, condanna da Meloni

È di almeno 12 morti e 309 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell’attacco all’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita. A renderlo noto sono state le autorità saudite dell’aviazione civile, che hanno fornito anche i dettagli sulla nazionalità delle vittime. Tra le persone che hanno perso la vita figurano quattro cittadini sauditi, due cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. L’attacco, avvenuto sabato, ha colpito uno dei terminal passeggeri dello scalo della capitale saudita, provocando vittime e feriti tra i viaggiatori e il personale aeroportuale.

Arabia Saudita, la coalizione accusa gli Houthi: “crimine di guerra”

La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, impegnata a sostegno del governo yemenita internazionalmente riconosciuto, ha accusato domenica i combattenti Houthi filo-iraniani di essere responsabili dell’attacco contro l’aeroporto internazionale di Riad.

In un comunicato ufficiale, il portavoce della coalizione, Turki al-Malki, ha definito “crimine di guerra” l’attacco “contro uno dei terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, che ha causato morti e feriti tra i viaggiatori e il personale aeroportuale”. Il comando della coalizione ha inoltre annunciato una risposta all’azione militare, sottolineando che “risponderà con fermezza a questo attacco terroristico”.

Trump condanna l’attacco a Riad e apre alla possibilità di raid contro gli Houthi

Durissima anche la reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che già sabato aveva condannato l’attacco contro l’aeroporto saudita, giudicandolo inaccettabile. L’azione degli Houthi filo-iraniani “non è accettabile”, ha affermato il presidente americano, ribadendo ai giornalisti: “Quanto accaduto in Arabia Saudita non è accettabile”.

Trump ha inoltre annunciato l’intenzione di avere un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader di fatto del regno saudita, e ha aperto alla possibilità di effettuare un raid militare contro gli Houthi in risposta all’attacco.

Meloni: “condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi”

Alla condanna internazionale si è aggiunta quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che attraverso una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi ha espresso solidarietà all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime, ribadendo l’impegno italiano per la stabilità della regione. “Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l’aeroporto di Riad. Sono vicina all’Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime e auguro ai feriti pronta guarigione. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare. L’Italia continuerà a lavorare con i partner della Regione per ridurre le tensioni e promuovere la stabilità e la libertà di navigazione nell’area”. La posizione del governo italiano si inserisce nel quadro delle reazioni all’attacco contro l’aeroporto di Riad, mentre la coalizione a guida saudita ha annunciato una risposta e gli Stati Uniti non hanno escluso un intervento militare contro gli Houthi.