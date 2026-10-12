ATM Messina, Claudio Iozzi torna alla guida della Direzione Generale

Claudio Iozzi riassume ufficialmente da oggi l’incarico di Direttore Generale di ATM Messina S.p.A. Il rientro, che fa seguito a un periodo in cui il manager ha ricoperto altri importanti incarichi nel settore, matura in un clima di totale intesa programmatica con il Sindaco, il Socio Comune e il nuovo Consiglio di amministrazione. L’obiettivo condiviso è garantire la piena attuazione del contratto di servizio e dei grandi dossier strategici aziendali: dai programmi di investimento per la nuova flotta elettrica e le relative infrastrutture di ricarica, fino al completamento dei lavori per il ripristino dell’esercizio della linea tranviaria.

“Il ritorno del Dott. Iozzi rappresenta una garanzia per il prosieguo del lavoro fin qui svolto e per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per il trasporto pubblico locale”, dichiara il Sindaco di Messina, Federico Basile. “La sua esperienza nel settore e la conoscenza dell’azienda saranno fondamentali per dare un’ulteriore accelerazione ai progetti in corso, in un’ottica di servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza”. “Siamo felici di riaccogliere il Dott. Iozzi alla Direzione Generale”, dichiara il Presidente di ATM S.p.A., Chiara Sterrantino. “Accogliamo una figura di grande affidabilità, che in passato ha già dato prova delle proprie doti manageriali e organizzative. Insieme a lui, in totale sinergia con l’Amministrazione comunale, lavoreremo per portare a compimento i progetti infrastrutturali e organizzativi attualmente in corso, con l’unico fine di continuare a migliorare costantemente la mobilità dei cittadini messinesi”.

“Sono onorato di tornare alla guida di ATM per dare continuità al lavoro impostato durante il mio precedente mandato”

“Sono onorato di tornare alla guida di ATM per dare continuità al lavoro impostato durante il mio precedente mandato, arricchendolo con le esperienze maturate in questo periodo”, afferma il Direttore Generale Claudio Iozzi. “Ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione, la Presidente e l’intero Consiglio di Amministrazione per la fiducia. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento e i miei migliori auguri di buon lavoro al Direttore uscente, Dott. Pietro Picciolo, che è rientrato a tempo pieno agli importanti e strategici progetti di Patrimonio S.p.A., confermandogli fin da ora la massima collaborazione istituzionale. Già da queste ore, parallelamente a una fisiologica ricognizione dello stato dell’arte aziendale, siamo pienamente operativi, insieme ai dirigenti e a tutti i lavoratori di ATM, per raggiungere gli obiettivi che la città si aspetta”, conclude.