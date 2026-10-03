Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica, Ercole Nucera eletto presidente all’unanimità

L’elezione all’unanimità di Ercole Nucera alla presidenza dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica viene accolta con soddisfazione anche dai banchi della minoranza di Roccaforte del Greco. A intervenire è Paolo Ferrara, capogruppo consiliare di “Liberi di Ricominciare”, che sottolinea il valore istituzionale del risultato maturato durante l’Assemblea dei Sindaci riunitasi a Roghudi. Pur ricordando la contrapposizione elettorale che ha caratterizzato le ultime comunali, Ferrara pone l’accento sulla necessità di anteporre l’interesse di Roccaforte e dell’intero territorio alle appartenenze politiche, indicando nella collaborazione tra maggioranza e opposizione uno degli strumenti attraverso cui costruire nuove opportunità di sviluppo.

“L’elezione all’unanimità di Ercole Nucera alla Presidenza dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica rappresenta un riconoscimento importante per il nostro Sindaco e, insieme, motivo di soddisfazione per l’intera comunità di Roccaforte del Greco”. È quanto dichiara il capogruppo consiliare di “Liberi di Ricominciare”, Paolo Ferrara, commentando l’esito dell’Assemblea dei Sindaci riunitasi a Roghudi. “Essere stati avversari alle ultime elezioni comunali non mi impedisce, anzi mi impone ancora di più, di riconoscere il valore istituzionale di questo risultato. Prima dei colori politici vengono Roccaforte, la sua gente e l’interesse del territorio. L’unanimità espressa dai Sindaci dell’Area Grecanica attribuisce a Ercole Nucera una responsabilità importante e testimonia la fiducia maturata attorno alla sua esperienza e alla sua lunga storia politico-amministrativa”.

Nucera alla guida dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica

Nucera, già sindaco di Roccaforte del Greco a partire dal 2006 e tornato alla guida dell’Amministrazione comunale nel maggio scorso, assume la Presidenza di un organismo chiamato a rappresentare unitariamente un territorio caratterizzato da importanti risorse culturali, ambientali e identitarie ma, allo stesso tempo, alle prese con criticità strutturali e con il progressivo spopolamento. Per Ferrara, il nuovo incarico può rappresentare un’opportunità non soltanto per il primo cittadino, ma anche per rafforzare la presenza e il ruolo di Roccaforte all’interno dell’Area Grecanica e favorire una programmazione condivisa sui principali temi che interessano il comprensorio.

“Sin dal giorno successivo alle elezioni – prosegue Ferrara – abbiamo scelto una strada molto chiara: maggioranza e minoranza mantengono ruoli diversi, ma quando è in gioco il futuro di Roccaforte devono essere capaci di costruire insieme. Con il Sindaco Nucera si è instaurato un rapporto di confronto leale e di collaborazione fattiva che ha già prodotto risultati concreti”. Il capogruppo richiama, in particolare, le prime due idee progettuali recentemente presentate per il rilancio di Roccaforte del Greco, nate attraverso un lavoro di sinergia istituzionale e finalizzate a trasformare cultura, identità e patrimonio del borgo in opportunità di sviluppo.

Ferrara: “Non maggioranza contro minoranza, ma istituzioni che lavorano per Roccaforte”

Il messaggio politico di Ferrara è quello di mantenere distinte le rispettive funzioni di maggioranza e opposizione, senza rinunciare però alla possibilità di costruire percorsi comuni quando sono in gioco obiettivi ritenuti strategici per il paese. “È questa la politica che considero utile: quella che non cancella le differenze, ma riesce a superarle quando davanti abbiamo un obiettivo più grande. Non maggioranza contro minoranza, ma istituzioni che lavorano per Roccaforte”. Una linea che il capogruppo collega direttamente al nuovo ruolo assunto da Nucera e alle opportunità che potrebbero derivarne per il territorio.

La nuova Presidenza, secondo Ferrara, può infatti rappresentare un’occasione per rafforzare il ruolo di Roccaforte all’interno dell’Area Grecanica e favorire una programmazione sovracomunale sui temi dello sviluppo, della cultura, del turismo, dei servizi e della lotta allo spopolamento. “Ad Ercole rivolgo, quindi, non soltanto le mie congratulazioni personali e quelle del Gruppo Consiliare “Liberi di Ricominciare”, ma l’augurio di trasformare questa prestigiosa responsabilità in una nuova occasione di crescita per tutta l’Area Grecanica. Quando il risultato riguarda Roccaforte, non esistono colori politici, semplicemente esiste una comunità da rappresentare e un futuro da costruire insieme. Buon lavoro, Presidente”.