Aspromonte, frana a Pietra Cappa: scatta il divieto di accesso in uno dei luoghi più spettacolari della Calabria

A seguito di un fenomeno franoso verificatosi nell’area di Pietra Cappa, il Parco Nazionale dell’Aspromonte ha disposto il divieto di fruizione e transito lungo una parte del sentiero che attraversa uno dei luoghi più rappresentativi del Geoparco. L’ordinanza riguarda la tratta dell’Anello di Pietra Cappa, inserita nel sentiero n. 124 del Catasto della rete sentieristica del Parco e nel sistema geologico della Valle delle Grandi Pietre. In particolare, l’interdizione interessa il segmento compreso tra i due bivi di ingresso e di uscita.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità degli escursionisti e di tutti coloro che frequentano l’area, evitando l’accesso a un tratto potenzialmente pericoloso. Il Parco invita pertanto escursionisti, visitatori e appassionati della montagna a rispettare rigorosamente il divieto sino a successivo provvedimento che ne disponga la modifica o la revoca, e a non oltrepassare le delimitazioni dell’area interdetta. La misura è finalizzata a prevenire situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza delle persone.