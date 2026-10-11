ASC Calabria, le nuove nomine dei responsabili di settore: fra le novità l’attenzione al mondo Esports

L’ASC Calabria procede con entusiasmo e determinazione nel progresso dello sport calabrese con la nomina di nuovi Responsabili, segno concreto di una visione dinamica e orientata al futuro. Tra le novità più significative troviamo il settore Esports, guidato con passione e competenza da Egidio Morena, nominato Responsabile ASC Calabria e che da più di 10 anni è membro attivo nel settore degli Esports in sviluppo con la ASD REGHIUM ESPORTS.

Questa è l’ennesima novità per ASC, che contribuisce da oltre 10 anni a diffondere lo sport in tutte le sue sfaccettature, senza distinzione alcuna, abbracciando in toto anche gli “sport virtuali”, nei confronti dei quali cresce sempre più il numero degli appassionati.

Altra recente nomina, sempre nell’ottica della non “discriminazione” tra sport e rappresentati dello stesso è quella di Andrea Meduri nominata Vice Presidente Regionale ASC Calabria.

In linea con la “rivoluzione” voluta dal CONI pochi anni or sono, ASC ha voluto abbattere lo squilibrio fra i generi nell’assegnazione delle cariche, circostanza non nuova per il Comitato Calabrese. La nomina è stata fermamente voluta da tutti i rappresentanti ASC Calabria, in primis dal Presidente, non solo per le competenze ed il bagaglio esperienziale della dott.ssa Meduri in ambito sportivo, ma anche nell’ottica della par condicio tra i ruoli dirigenziali ed il rispetto delle quote rosa.

“Siamo estremamente soddisfatti dei progressi raggiunti” afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “ASC Calabria. “Ogni nuovo settore rappresenta un’opportunità in più per avvicinare le persone allo sport, abbattendo barriere mentali sia a livello selettivo nei settori dirigenziali, laddove ancora si fa differenza tra uomo e donna e sia nell’ottica dell’ampliamento della concezione di sport, che ormai da tempo sta travalicando i limiti “materiali”. Siamo sempre in linea con i principi ispiratori dello sport, in primis del Coni, anche perché siamo ben consapevoli di quante donne lavorino nel mondo dello sport ed è ora che abbiano il loro meritato spazio e la loro voce”.

ASC Calabria continua il suo percorso con entusiasmo, convinta che lo sport sia lo strumento fondamentale per costruire comunità più forti, unite ed inclusive.