Arcigay Cosenza, eletto il nuovo consiglio direttivo

Si è svolto venerdì 23 ottobre 2026, presso il Museo del Presente di Rende, il Congresso territoriale di Arcigay Cosenza, momento di confronto, partecipazione e passaggio di consegne per l’associazione. Nel corso dell’assemblea è stato presentato il percorso programmatico del nuovo gruppo dirigente, è stata illustrata la relazione conclusiva del mandato precedente ed è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo. A guidare Arcigay Cosenza per il prossimo mandato sarà Rosaria Alessia Buffone, eletta presidente. Insieme a lei entrano nel nuovo Consiglio Direttivo Pia Giusi Oliveti come segretaria, Rita Dodaro come tesoriera, Niccolò De Luca e Alessandra Loizzo, in qualità di consiglieri.

Il nuovo gruppo dirigente riunisce persone con esperienze, età e competenze differenti, mettendo insieme percorsi maturati nel mondo dell’associazionismo e nuove energie. Una composizione che guarda alla continuità del lavoro svolto negli anni e, allo stesso tempo, allo sviluppo di nuove progettualità e nuove forme di partecipazione: “ci candidiamo per valorizzare il percorso costruito e aprire nuove possibilità, facendo del direttivo uno spazio di confronto, ascolto e collaborazione, in cui le differenze e le competenze di ciascuno diventino una risorsa per tutti”, ha dichiarato la neo eletta presidente Rosaria Alessia Buffone nel corso del Congresso.

Il nuovo direttivo intende rafforzare le attività culturali e sociali, ampliare le collaborazioni e consolidare la presenza di Arcigay Cosenza

Il nuovo direttivo intende rafforzare le attività culturali e sociali, ampliare le collaborazioni e consolidare la presenza di Arcigay Cosenza in tutta la provincia, con particolare attenzione ai centri più piccoli e alle aree periferiche. Centrale sarà anche il lavoro di formazione e sensibilizzazione su orientamento sessuale, identità di genere e diritti, insieme al rafforzamento delle attività di ascolto e supporto e alla partecipazione delle nuove generazioni alla vita associativa. Il nuovo mandato raccoglie così il patrimonio costruito negli anni e lo proietta verso nuove progettualità, responsabilità condivise e una presenza sempre più radicata sul territorio. A questo passaggio si affianca la relazione conclusiva della presidente uscente Alessandra Lucanto, che ha ripercorso le principali attività e il lavoro sviluppato da Arcigay Cosenza nel corso dei quattro anni di mandato: “questi quattro anni sono stati un percorso fatto di impegno, sfide e crescita che ci hanno permesso di contribuire a costruire qualcosa di importante per il territorio. Concludo questo mandato con la consapevolezza del valore del lavoro svolto e la fiducia in chi raccoglie oggi il testimone, con l’augurio che possa dare continuità a quanto costruito e trovare nuove strade per far crescere l’associazione”.

Il Congresso ha inoltre accompagnato Arcigay Cosenza nel percorso verso il XVIII Congresso nazionale, con la presentazione delle mozioni “Saperi in Circolo” e “Impreviste” e l’elezione della rappresentanza del Comitato nel Consiglio nazionale. Con il nuovo Consiglio Direttivo prende così avvio un nuovo mandato, nel segno della continuità, della partecipazione e del rafforzamento della presenza dell’associazione sul territorio.