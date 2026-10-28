Apprensione in Calabria, studentessa universitaria scomparsa da 9 giorni: ricerche senza sosta, l’appello dell’Unical

La comunità accademica dell’Università della Calabria, insieme all’intera area urbana, sta seguendo con profonda apprensione e partecipe vicinanza le ricerche della studentessa Rahel Gebrezgi Mengesha, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre. Operando con la necessaria discrezione a tutela della persona e a supporto delle attività investigative, l’Ateneo ha assicurato – fin dalle prime segnalazioni – la più stretta collaborazione e il massimo supporto alle autorità e alle Forze dell’Ordine, offrendo ogni riscontro e traccia utile a sostegno delle indagini. Ci auguriamo che questo impegno congiunto possa ricondurre Rahel presto tra noi.

Ci uniamo, infine, agli appelli di queste ore, invitando in particolar modo l’intera comunità accademica a segnalare alle Forze dell’Ordine qualsiasi elemento, ricordo o potenziale avvistamento, anche apparentemente secondario, che possa rivelarsi determinante per ritrovare la nostra studentessa.