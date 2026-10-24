Anziani, Ternullo: “una card per le spese sanitarie dei nostri over 75. Forza Italia sta dalla parte di chi ha lavorato una vita e oggi fatica a curarsi”

“Siamo orgogliosi che un’idea di Forza Italia sia al centro del confronto sulla legge di Bilancio: una card da 300-500 euro destinata agli anziani per sostenere le spese sanitarie non coperte dal servizio pubblico, dalle visite odontoiatriche alle protesi, dal sostegno domiciliare ai farmaci e ai ticket”. Lo dichiara la senatrice Daniela Ternullo, Vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. “La misura è in fase di definizione ma la direzione è chiara – continua la nota. Si tratta di mettere le risorse direttamente nelle mani di chi, per ragioni anagrafiche, ricorre più spesso a cure a pagamento. Un aiuto immediato, non una detrazione che arriva solo l’anno dopo e che spesso non spetta proprio a chi ha redditi più bassi”.

“Per molti anziani, specie nel Mezzogiorno, curarsi significa rinunciare a qualcosa: un controllo, un farmaco, una protesi. Una società che si dice civile non può accettarlo – conclude la Senatrice. Continuerò a lavorare perché questa misura trovi spazio nella legge di Bilancio e arrivi a chi ne ha davvero bisogno”.