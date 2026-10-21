Antonio Cugliandro, il premio che racconta una vita di sport: al coach della Reggio BiC la Benemerenza al Merito Tecnico Paralimpico 2025

Un nuovo prestigioso riconoscimento per lo sport reggino e per uno dei protagonisti della storica affermazione europea della Reggio BiC. Antonio Cugliandro, allenatore della formazione amaranto di basket in carrozzina, ha ottenuto la Benemerenza al Merito Tecnico Paralimpico 2025, un premio che valorizza il suo percorso professionale e l’impegno dedicato alla crescita della squadra e dell’intero movimento paralimpico. Il riconoscimento arriva dopo una stagione straordinaria, culminata con la conquista dell’EuroCup 2, il trofeo internazionale che ha portato la società reggina sul tetto d’Europa. Un risultato storico per il club, capace di imporsi davanti al proprio pubblico al PalaCalafiore e di coronare un percorso costruito attraverso lavoro, sacrifici e continuità. La benemerenza assegnata a Cugliandro assume così un significato particolare, perché premia non soltanto i risultati ottenuti sul campo, ma anche la capacità di guidare un gruppo, valorizzare gli atleti e contribuire alla costruzione di un progetto sportivo che ha saputo affermarsi anche a livello internazionale.

Reggio BiC campione d’Europa: la stagione storica culminata con l’EuroCup 2

La stagione 2025/2026 resterà una delle più importanti nella storia della Reggio BiC. La formazione amaranto ha affrontato un’annata caratterizzata da cambiamenti e difficoltà, riuscendo comunque a mantenere un livello competitivo elevato sia nelle competizioni nazionali sia in quelle internazionali. In campionato la squadra ha concluso la regular season al sesto posto, sfiorando la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e confermando la propria capacità di confrontarsi con avversari di alto livello. Il risultato più importante è però arrivato in Europa, dove il gruppo guidato da Antonio Cugliandro ha conquistato l’accesso alla Final Four di EuroCup 2 per il secondo anno consecutivo. Le finali, ospitate al PalaCalafiore di Reggio Calabria, hanno trasformato il palazzetto reggino in un punto di riferimento del basket in carrozzina internazionale, offrendo alla squadra l’opportunità di giocarsi il titolo davanti ai propri sostenitori. Dopo aver superato avversari di grande valore, la Reggio BiC ha affrontato in semifinale i tedeschi del Köln 99ers, conquistando una vittoria decisiva per raggiungere la finale. Nell’ultimo atto della competizione è arrivato il successo che ha consegnato agli amaranto il titolo di campioni d’Europa dell’EuroCup 2, premiando il lavoro svolto durante l’intera stagione da giocatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori.

Il ruolo di Cugliandro nella crescita della squadra amaranto

Dietro la conquista del trofeo europeo c’è anche il contributo tecnico e umano di Antonio Cugliandro, protagonista di un percorso che ha accompagnato la crescita della Reggio BiC fino ai vertici del basket in carrozzina continentale. Il lavoro dell’allenatore si è concentrato sulla preparazione delle partite, sulla gestione dei momenti difficili e sulla costruzione di un gruppo capace di mantenere la propria identità anche nelle fasi più complicate della stagione. La società ha infatti affrontato un processo di rinnovamento, caratterizzato dall’inserimento di nuovi elementi e dalla necessità di trovare equilibri differenti rispetto al passato. In questo contesto, Cugliandro ha continuato a lavorare sull’integrazione dei giocatori, sulla valorizzazione dell’esperienza e sulla crescita dei giovani, cercando di trasformare le qualità individuali in un progetto collettivo. Un impegno che ha richiesto capacità di adattamento, attenzione ai dettagli e continuità nella preparazione, elementi che hanno contribuito al raggiungimento del traguardo europeo. Il successo dell’EuroCup 2 rappresenta così il risultato di un percorso condiviso, nel quale il lavoro quotidiano dell’allenatore e dello staff si è affiancato all’impegno degli atleti e al sostegno dell’intera società.

La Benemerenza al Merito Tecnico Paralimpico 2025 premia una carriera di impegno e sacrifici

La Benemerenza al Merito Tecnico Paralimpico 2025 rappresenta un riconoscimento che va oltre il singolo risultato sportivo e valorizza l’intero percorso di Antonio Cugliandro nel mondo del basket in carrozzina. La sua attività si è sviluppata attraverso anni di lavoro in palestra, preparazione tecnica, gestione delle responsabilità e attenzione alla crescita degli atleti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e allo stesso tempo unita. Il premio arriva in un momento particolarmente significativo per la Reggio BiC, dopo una stagione nella quale il club ha raggiunto il traguardo più prestigioso della propria storia europea. La vittoria continentale ha rappresentato un motivo di orgoglio non soltanto per la società, ma anche per la città di Reggio Calabria, che ha ospitato le finali e accompagnato la squadra verso la conquista del titolo. Il riconoscimento al tecnico amaranto mette quindi in evidenza il valore del lavoro svolto lontano dai riflettori, dalla preparazione degli allenamenti alla gestione delle difficoltà, fino alla capacità di mantenere alta la motivazione del gruppo. Un percorso professionale nel quale la competenza tecnica si accompagna alla passione per lo sport paralimpico e alla volontà di contribuire alla crescita dell’intero movimento.

Reggio BiC, lo sguardo alla stagione 2026/2027 dopo il trionfo europeo

Archiviata la storica conquista dell’EuroCup 2, la Reggio BiC guarda alla stagione 2026/2027 con nuove ambizioni e la volontà di consolidare i risultati raggiunti. Il successo europeo rappresenta un punto di riferimento importante per il futuro della società, ma anche una responsabilità per un gruppo chiamato a confermare la propria competitività in un contesto sportivo sempre più impegnativo. La squadra prosegue il percorso di rinnovamento, con nuovi equilibri da costruire e l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto negli ultimi anni. Anche per Antonio Cugliandro, il riconoscimento ricevuto non costituisce un punto d’arrivo, ma un’ulteriore tappa della propria esperienza professionale. La Benemerenza al Merito Tecnico Paralimpico 2025 si aggiunge così ai successi ottenuti con la formazione amaranto, sottolineando il contributo dell’allenatore alla crescita del club e alla diffusione del basket in carrozzina. Dopo aver portato Reggio Calabria sul tetto d’Europa, la sfida sarà continuare a sviluppare il progetto sportivo della società, mantenendo al centro il lavoro di squadra, la preparazione tecnica e la crescita degli atleti. Un percorso che ha già regalato alla città un traguardo storico e che, attraverso il riconoscimento conferito a Cugliandro, ottiene un nuovo attestato di valore nel panorama dello sport paralimpico.