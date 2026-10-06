Anche senza il Campo Coni, i giovani reggini dell’Atletica Brothers conquistano la rappresentativa calabrese | NOMI

Non è soltanto una stagione d’oro, è il trionfo della passione pura, della grinta e di un sogno che muove le montagne. L’Atletica Brothers firma un’annata da incorniciare, mettendo in mostra un vivaio giovanile straordinario, capace di far battere i cuori a livello regionale e di far sentire la propria voce, forte e chiara, anche nel panorama nazionale. Il culmine di questo viaggio emozionante si è raggiunto ad Agropoli il 3 e il 4 ottobre, in occasione dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette. Quattro giovani leoni dell’Atletica Brothers hanno conquistato con orgoglio la maglia della rappresentativa calabrese:

Gabriele Borrello ha regalato scariche di adrenalina pura negli 80 metri, firmando il personal best in batteria con il tempo di 9.10 e agguantando una splendida finale, chiusa in 6ª posizione con il crono di 9.18.

ha regalato scariche di adrenalina pura negli 80 metri, firmando il personal best in batteria con il tempo di 9.10 e agguantando una splendida finale, chiusa in 6ª posizione con il crono di 9.18. Samuele Pangallo ha sfoderato una prestazione di grande carattere negli 80 metri extra, fermando il cronometro a 9.97.

ha sfoderato una prestazione di grande carattere negli 80 metri extra, fermando il cronometro a 9.97. Giorgia Lauria ha dato l’anima nei 300 metri in batteria, chiudendo in un ottimo 44.82.

ha dato l’anima nei 300 metri in batteria, chiudendo in un ottimo 44.82. Sara Palladino ha difeso i colori della regione nel lancio del martello con determinazione e grinta.

Le emozioni sono proseguite con le staffette 4×100 della Calabria:

Nella prova maschile, Pangallo e Borrello (insieme ai compagni Porpiglia e Carelli) hanno lottato fino all’ultimo metro, chiudendo al 15° posto in 46.56.

Nella 4×100 femminile, Giorgia Lauria (in squadra con Melasi, Nigro e De Vico) ha conquistato la 15ª piazza fermando il cronometro su un favoloso 53.05. Un crono straordinario: pur non sostituendo ufficialmente il primato nei registri, si attesta come la prestazione più veloce mai realizzata negli ultimi anni da una selezione Under 16 della regione!

A completare questo meraviglioso gruppo cadetti vanno ricordati anche Alessandro Manzo, specialista dei 300 e 1000 metri, e la talentuosa Ginevra Araniti, impegnata con grinta sia sugli 80 sia sui 300 metri.

Allievi e Junior: primati da brivido e stelle in ascesa

Il movimento dell’Atletica Brothers non si ferma mai e regala perle di rara bellezza anche nelle categorie superiori, a suon di nuovi record:

Gabriele Neri, punto di riferimento nazionale tra i multiplisti della sua categoria, ha firmato una prova magistrale stabilendo un nuovo record regionale nel lancio del giavellotto con l’attrezzo da 700 grammi.

Una vera e propria prodezza di squadra è arrivata dalla staffetta 4×400 mista: il quartetto composto da Marcello Fedele, Martina Mercuri, Antonino Barreca e Michelle Manuardi ha conquistato un fantastico Record Regionale, coronando una gara perfetta per sinergia e determinazione.

Ai Campionati Italiani Studenteschi brilla proprio la velocità di Marcello Fedele, affiancata dal passo generoso del mezzofondista Antonino Barreca.

Sui 100 e 200 metri allieve, svettano ai vertici delle graduatorie regionali le velocissime Michelle Manuardi e Gaia Spanò.

Nella categoria Junior, stagione da vera regina per Martina Mercuri, immensa protagonista sui 400 e 800 metri, affiancata dal volo meraviglioso di Aurora Melissari, capace di stampare il proprio primato personale nel salto in lungo a 5,20 metri.

La forza di una famiglia: guida e staff tecnico

Dietro questi successi c’è la visione e la dedizione assoluta della Presidente Lucia Tramontana e il lavoro quotidiano infaticabile dello staff tecnico guidato dal Direttore Tecnico Emilio Curatola, affiancato dai tecnici Angelo Turano, Domenico Amodeo, Carmelo Gambello e Fabiola Latella. Dai successi del Memorial Musaccio ai traguardi di Agropoli, il bilancio è qualcosa che va oltre i semplici numeri: è una storia di riscatto e d’amore per lo sport.

Allenamento di ostacoli sul viale Calabria

Tutto questo assume un valore ancor più emozionante e commovente se si pensa alla realtà quotidiana che questi ragazzi affrontano: nonostante la chiusura del campo CONI e l’assenza di una vera pista di atletica, gli atleti dell’Atletica Brothers continuano ad allenarsi sulla strada. Senza impianti, ma con il cuore a mille e tanta fame di vittoria, questi giovani campioni dimostrano ogni giorno che non esistono ostacoli insuperabili quando si inseguono i propri sogni.