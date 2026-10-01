Anche Ryanair aumenta i prezzi dei biglietti per il caro-carburante: cosa cambia per i viaggiatori | INFO UTILI

Il caro carburante si prepara ad avere un impatto diretto anche sui prezzi dei voli Ryanair. La compagnia irlandese, da anni punto di riferimento del mercato europeo dei collegamenti low cost, ha confermato che nei prossimi mesi le proprie tariffe aeree aumenteranno, pur con l’obiettivo dichiarato di mantenere un divario favorevole rispetto ai principali concorrenti. A chiarirlo è stato l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, durante una conferenza stampa tenuta il 1° ottobre 2026. Il manager ha collegato esplicitamente il futuro rialzo dei biglietti all’aumento dei costi energetici e in particolare del carburante, elemento che rappresenta una delle principali voci di spesa per qualsiasi compagnia aerea. Wilson ha spiegato: “A causa degli alti costi del carburante Ryanair alzerà i prezzi dei biglietti ma saranno aumenti più bassi rispetto alla concorrenza”. Ha poi aggiunto che le tariffe Ryanair “continueranno ad essere le più basse”.

La notizia interessa direttamente milioni di viaggiatori italiani ed europei, perché segna un cambio di scenario rispetto alla fase in cui la crescita del traffico e la forte concorrenza avevano consentito di mantenere una pressione molto elevata sulle tariffe. Il messaggio di Ryanair, tuttavia, è chiaro: i prezzi saliranno, ma il vettore punta a conservare il proprio posizionamento low cost.

Ryanair alza i prezzi: cosa cambia per chi deve prenotare un volo

Il punto centrale dell’annuncio è proprio questo: i biglietti Ryanair costeranno di più, almeno in termini generali, perché il rincaro del carburante incide direttamente sulla struttura dei costi della compagnia. Wilson non ha indicato, nella dichiarazione riportata dall’ANSA, una percentuale precisa di aumento né ha fornito una soglia media in euro. Non è quindi possibile stabilire oggi quanto costerà in più un singolo biglietto o se il rincaro sarà uniforme su tutte le rotte. È ragionevole attendersi, invece, che l’effetto possa variare in funzione della tratta, della domanda, del periodo dell’anno e del livello di occupazione dei voli.

La compagnia ha però voluto sottolineare un altro elemento: l’aumento dovrebbe essere inferiore rispetto a quello dei concorrenti. Si tratta di una promessa che Ryanair collega direttamente al proprio modello industriale e alla strategia basata su costi contenuti, elevati coefficienti di riempimento e forte utilizzo degli aeromobili. Per i passeggeri, il segnale è comunque importante. Il periodo delle tariffe particolarmente aggressive potrebbe diventare più difficile da sostenere qualora i costi del carburante rimanessero elevati a lungo.

Il caro carburante torna a pesare sul trasporto aereo

Il prezzo del carburante rappresenta da sempre uno dei fattori più delicati per il settore dell’aviazione. Per le compagnie aeree, infatti, anche variazioni relativamente contenute del costo del jet fuel possono produrre effetti significativi sui conti, soprattutto su reti molto estese e con migliaia di voli operati ogni giorno. La dichiarazione di Wilson arriva in un momento in cui l’energia continua a rappresentare una voce centrale nell’economia europea. Nella stessa giornata del 1° ottobre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha segnalato un calo dei prezzi dei carburanti stradali in Italia, con la benzina self sotto i 2,1 euro al litro e il gasolio sotto i 2,3 euro, ma il mercato del carburante per l’aviazione segue dinamiche proprie e non coincide automaticamente con quello della rete distributiva automobilistica.

Per questo motivo l’impatto sui biglietti aerei deve essere valutato separatamente. La posizione espressa da Ryanair è che l’aumento dei costi sia ormai tale da rendere necessario un adeguamento delle tariffe.

Wilson: “Continueranno ad essere le più basse”

Ryanair non rinuncia però al proprio messaggio storico sul prezzo. La compagnia intende continuare a presentarsi come uno dei vettori con le tariffe più basse in Europa, anche in presenza di un aumento generalizzato. Wilson ha infatti insistito sul fatto che i rincari previsti da Ryanair dovrebbero essere più contenuti di quelli applicati dalla concorrenza. Per la compagnia questo elemento è centrale. Il modello di Ryanair si fonda infatti su un’offerta di base spesso particolarmente competitiva, alla quale possono aggiungersi servizi opzionali come bagagli, scelta del posto, priorità e altri extra. La vera sfida dei prossimi mesi sarà verificare se il vettore riuscirà effettivamente a mantenere questa differenza di prezzo in un mercato nel quale tutte le compagnie sono esposte, in misura diversa, all’aumento dei costi operativi.

Ryanair cresce in Italia: Milano e le Regioni al centro della strategia

L’intervento di Wilson non si è limitato ai prezzi. Il CEO ha ribadito infatti il ruolo centrale del mercato italiano nella strategia del gruppo. “Continua a crescere in Italia, a Milano e nelle Regioni”, ha dichiarato Wilson parlando dell’espansione della compagnia. Subito dopo, però, ha introdotto un’eccezione significativa: “ma non a Roma”. È una distinzione importante. L’Italia continua dunque a rappresentare uno dei mercati più dinamici di Ryanair, ma lo sviluppo non avviene in maniera uniforme sul territorio nazionale. Milano e numerosi aeroporti regionali stanno beneficiando di nuovi aeromobili, rotte e frequenze. Nella Capitale, al contrario, la compagnia ha più volte manifestato la propria insoddisfazione per i costi e per le condizioni operative.

Milano, 33 aerei Ryanair e oltre 20 milioni di passeggeri annui

Il caso più evidente della crescita indicata da Wilson è quello di Milano. Per l’estate 2026 Ryanair ha annunciato l’aggiunta di tre nuovi Boeing 737-800, portando a 33 il numero complessivo degli aeromobili basati nell’area milanese. La compagnia ha quantificato l’investimento complessivo in circa 3,3 miliardi di dollari. L’operativo estivo comprende 156 rotte, sette delle quali nuove, con una previsione di crescita del traffico del 9%, fino a circa 20,3 milioni di passeggeri all’anno. Numeri che aiutano a comprendere perché Wilson abbia citato Milano come uno dei principali esempi dell’espansione italiana di Ryanair. La strategia della compagnia è chiaramente orientata a rafforzare la presenza negli aeroporti dove ritiene che vi siano condizioni economiche e operative favorevoli allo sviluppo.

Il boom di Ryanair nelle Regioni italiane

Quando Wilson parla di crescita “nelle Regioni”, il riferimento trova riscontro in numerosi investimenti annunciati dalla compagnia durante il 2026. Un caso particolarmente rilevante è quello dell’Emilia-Romagna, dove Ryanair ha programmato il più grande operativo estivo della propria storia nella regione, con 5,3 milioni di posti, in aumento del 5%. A Forlì, Parma e Rimini il vettore ha previsto complessivamente oltre 700mila passeggeri all’anno e nove nuove rotte. Ryanair ha collegato esplicitamente questa crescita alla decisione regionale di eliminare l’addizionale municipale di 6,50 euro negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini dal gennaio 2026. La politica della compagnia appare quindi molto chiara: dove vengono ridotti i costi di accesso e la tassazione aeroportuale, Ryanair tende a rispondere aumentando aeromobili, rotte e capacità.

Calabria protagonista dell’espansione Ryanair

Tra i territori che meglio rappresentano questa strategia c’è la Calabria, dove la compagnia ha programmato per l’estate 2026 un operativo particolarmente ampio. Ryanair prevede quattro aeromobili basati nella regione, due a Reggio Calabria e due a Lamezia Terme, con un investimento complessivo dichiarato di 400 milioni di dollari. Il programma comprende 42 rotte, cinque delle quali nuove da Lamezia, e una previsione di circa 3,2 milioni di passeggeri all’anno, in crescita del 14%. La compagnia ha inoltre aumentato le frequenze su alcune rotte già esistenti da Reggio Calabria verso Milano Malpensa, Torino e Venezia, oltre che sui collegamenti da Crotone verso Milano Bergamo e Bologna.

Secondo i dati diffusi dalla stessa Ryanair, dalla decisione della Calabria di abolire l’addizionale municipale nell’agosto 2024 la compagnia avrebbe aumentato la capacità nella regione di circa 1,6 milioni di posti, pari a un incremento dell’82%, introducendo oltre 20 nuove rotte e investendo anche in un hub manutentivo.

Reggio Calabria sempre più importante nella rete Ryanair

All’interno della crescita calabrese, un ruolo particolarmente significativo è stato assunto dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. La decisione di Ryanair di aprire una base nello scalo reggino ha modificato profondamente l’offerta disponibile negli ultimi anni. Per l’estate 2026 sono previsti due aeromobili basati a Reggio Calabria, all’interno del piano regionale che comprende complessivamente quattro aerei.

La compagnia continua inoltre a potenziare frequenze sulle rotte nazionali considerate strategiche, inserendo Reggio in una rete sempre più articolata. Il dato è particolarmente significativo se confrontato con quanto Wilson ha dichiarato su Roma: mentre alcune realtà regionali stanno attirando nuovi investimenti, la Capitale resta per il vettore un mercato nel quale l’espansione è sostanzialmente congelata.

Sicilia, Trapani-Marsala nuova base Ryanair

La stessa dinamica si osserva in Sicilia, dove Ryanair ha aperto nel 2026 una nuova base a Trapani-Marsala. La compagnia ha previsto due Boeing 737, con un investimento complessivo di circa 200 milioni di dollari, e un network composto da 23 rotte, di cui 11 nuove. L’obiettivo dichiarato è superare il milione di passeggeri annui, con una crescita della capacità anche sui collegamenti con Roma e Milano. L’espansione siciliana è un ulteriore esempio della strategia richiamata da Wilson: investimenti sempre più concentrati sulle realtà territoriali considerate più favorevoli allo sviluppo del traffico low cost.

Perché Ryanair non cresce a Roma

Il passaggio di Wilson su Roma non è casuale. Già nel corso del 2026 Ryanair aveva annunciato che nella Capitale non sarebbe stata prevista crescita, pur mantenendo una presenza molto consistente. Per l’estate 2026 la compagnia ha programmato 16 aeromobili basati, un investimento dichiarato di 1,6 miliardi di dollari, 75 rotte e circa 10,6 milioni di passeggeri annui. Nonostante questi numeri, Ryanair ha affermato di non voler aumentare ulteriormente la propria capacità.

La compagnia attribuisce questa scelta a diversi fattori: l’addizionale municipale, il limite ai voli di Ciampino e l’aumento delle tariffe aeroportuali applicate da Aeroporti di Roma. Ryanair ha contestato in particolare incrementi tariffari che, secondo i dati diffusi dalla società, arriverebbero al 44% a Ciampino e al 15% a Fiumicino entro il 2028. Si tratta naturalmente della posizione espressa dalla compagnia, che da tempo utilizza questi elementi nella propria interlocuzione con le istituzioni italiane.

Il confronto tra Roma e gli aeroporti regionali

Il contrasto tra Roma e le Regioni è diventato così uno dei principali temi della strategia italiana di Ryanair. Da una parte ci sono territori nei quali la compagnia sta aumentando rapidamente la propria presenza: Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Milano rappresentano alcuni degli esempi più evidenti. Dall’altra c’è la Capitale, dove Ryanair continua a operare con numeri molto elevati ma senza annunciare una nuova fase di espansione. È proprio in questo quadro che si inserisce la frase di Wilson: “continua a crescere in Italia, a Milano e nelle Regioni, ma non a Roma”. La dichiarazione riassume in poche parole una strategia che negli ultimi mesi è diventata sempre più visibile.

Ryanair chiede ancora l’abolizione dell’addizionale municipale

La compagnia continua inoltre a chiedere al Governo italiano di eliminare l’addizionale municipale sugli aeroporti a livello nazionale. Secondo Ryanair, una simile decisione potrebbe generare un’importante espansione della capacità. Il gruppo ha dichiarato di essere pronto, in caso di abolizione dell’imposta, a investire altri 4 miliardi di dollari, basare 40 aeromobili aggiuntivi in Italia, trasportare 20 milioni di passeggeri in più ogni anno, aprire circa 250 nuove rotte e sostenere, secondo le proprie stime, 15mila nuovi posti di lavoro. Si tratta di proiezioni formulate dalla stessa compagnia e subordinate alla modifica della fiscalità aeroportuale.

Cosa può succedere alle tariffe Ryanair nei prossimi mesi

Per i viaggiatori, il tema più immediato rimane comunque quello dei prezzi. Wilson ha confermato che il costo dei biglietti aumenterà, ma senza specificare né una percentuale media né una data precisa dalla quale scatteranno i rincari. Non significa necessariamente che ogni singolo volo Ryanair diventerà più costoso rispetto al passato. Le tariffe aeree sono estremamente dinamiche e dipendono da numerosi fattori, tra cui anticipo della prenotazione, destinazione, periodo, giorno della settimana, disponibilità residua e domanda sulla specifica rotta.

L’indicazione del CEO va quindi letta come una previsione sull’andamento complessivo dei prezzi medi, non come l’annuncio di un aumento uniforme applicato a tutte le prenotazioni. Quello che Ryanair promette è che, pur in presenza di un rialzo generalizzato, le proprie tariffe dovrebbero aumentare meno di quelle della concorrenza.

Per i viaggiatori torna centrale il momento della prenotazione

In un contesto di prezzi medi in aumento, potrebbe diventare ancora più importante il momento in cui viene effettuata la prenotazione. Il sistema tariffario delle compagnie low cost tende infatti a variare rapidamente con l’aumentare del riempimento dell’aeromobile. Le offerte iniziali possono essere molto contenute, mentre i prezzi possono crescere sensibilmente man mano che il volo si avvicina alla saturazione o alla data di partenza.

L’annuncio di Wilson non permette di stabilire in anticipo quali rotte subiranno gli incrementi maggiori. È però evidente che un aumento strutturale dei costi del carburante riduce il margine a disposizione delle compagnie per proporre un numero molto elevato di posti a prezzi particolarmente bassi.

Ryanair tra rincari e nuova espansione: il paradosso del 2026

Il quadro che emerge è dunque apparentemente contraddittorio ma in realtà coerente con le dinamiche del settore. Da una parte Ryanair continua a crescere, investendo miliardi, aprendo basi e aggiungendo collegamenti. Dall’altra è costretta a fare i conti con costi operativi più elevati, che ora iniziano a riflettersi sulle tariffe. La crescita in Italia resta però molto sostenuta. Milano, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna sono tra i territori sui quali il vettore sta puntando maggiormente, mentre Roma rappresenta l’eccezione più importante.

Proprio questa combinazione rende le dichiarazioni del 1° ottobre particolarmente significative: il messaggio di Ryanair è che il modello low cost non scompare, ma dovrà adattarsi a un nuovo livello dei costi energetici. Per milioni di passeggeri italiani, la conseguenza più concreta sarà probabilmente una maggiore attenzione al prezzo e ai tempi di acquisto. Ryanair continuerà a puntare sulla propria immagine di compagnia a basse tariffe, ma lo farà in un mercato nel quale il costo del carburante sta tornando a incidere in maniera sempre più evidente sul prezzo finale del viaggio.