Anche Messina nella rete siciliana degli sportelli di ascolto per i giovani

Prende il via per la prima volta in Sicilia una rete di sportelli di ascolto interamente dedicati ai giovani, promossa dalla Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia. L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, creando spazi di confronto diretto con gli amministratori locali e occasioni concrete di partecipazione alla vita pubblica. Il progetto coinvolge i Comuni aderenti, che garantiranno almeno un appuntamento fisso al mese, con la possibilità di accedere anche su prenotazione.

Gli sportelli offriranno ai giovani l’opportunità di esprimere liberamente idee, proposte, bisogni e criticità, contribuendo a individuare soluzioni e a trasformare, laddove possibile, le loro istanze in progetti e iniziative da sviluppare insieme alle amministrazioni. Anche Messina aderisce alla rete, mettendo a disposizione uno spazio dedicato all’ascolto e alla partecipazione giovanile presso l’Info Point YoungME, in piazza Cairoli. Gli incontri si svolgeranno negli ultimi due mercoledì di ogni mese, dalle ore 16 alle 18, offrendo ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di confrontarsi direttamente con l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Impatto Generazionale, Iris Forami.

Sarà un’occasione per condividere proposte, manifestare esigenze, segnalare problematiche e avanzare idee per migliorare la città e i servizi rivolti alle nuove generazioni. Un momento di dialogo pensato per avvicinare i giovani alle istituzioni e favorire un coinvolgimento più attivo nelle scelte che riguardano la comunità.

“Con l’adesione alla rete promossa da ANCI Sicilia, il Comune di Messina – dichiara il sindaco Federico Basile – punta a valorizzare il protagonismo giovanile e a rendere l’ascolto uno strumento concreto di partecipazione. L’obiettivo è costruire un rapporto più diretto e continuativo tra amministrazione e giovani, riconoscendo il valore del loro contributo per la crescita sociale e culturale della nostra città”.