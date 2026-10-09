Anche Corigliano-Rossano piange Daniele Kihlgren: il commosso ricordo degli studenti del Majorana

La comunità scolastica dell’IIS “E. Majorana” di Corigliano-Rossano ricorda con commozione Daniele Kihlgren, l’imprenditore prematuramente scomparso che nell’aprile del 2025 aveva visitato l’istituto, incontrando studenti e docenti e condividendo con loro la propria esperienza umana e professionale. Un incontro che aveva rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi della valorizzazione del territorio, della cultura e delle opportunità offerte alle nuove generazioni.

A esprimere il cordoglio dell’intera scuola è il dirigente scolastico Saverio Madera, che ha rivolto alla famiglia dell’imprenditore un messaggio di vicinanza e riconoscenza. Il ricordo della sua presenza al Majorana si lega a una visita durante la quale Kihlgren aveva voluto conoscere personalmente le attività formative dell’istituto, entrando nei laboratori e negli spazi dedicati agli indirizzi Agrario e Alberghiero. Un’esperienza che la comunità scolastica conserva nella propria memoria e che oggi assume un significato ancora più profondo alla luce della scomparsa dell’imprenditore.

Il ricordo del dirigente Madera: “La sua testimonianza resterà patrimonio della nostra memoria”

Attraverso una nota ufficiale, il dirigente scolastico Saverio Madera ha espresso, a nome dell’intera comunità dell’IIS Majorana, i sentimenti di profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Daniele Kihlgren. Il messaggio ripercorre soprattutto il valore dell’incontro avvenuto tra l’imprenditore e gli studenti, sottolineando quanto quell’esperienza abbia rappresentato un momento significativo nel percorso educativo dei ragazzi. “Ricordiamo con gratitudine la visita di Daniele Kihlgren al nostro Istituto e il significativo momento di confronto con le nostre studentesse e i nostri studenti, occasione preziosa di dialogo, riflessione e crescita. La sua testimonianza umana e culturale resterà patrimonio della memoria della nostra comunità scolastica. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze, insieme alla riconoscenza per il valore dell’esperienza che Daniele ha voluto condividere con i nostri giovani”. Parole che testimoniano il legame nato durante la visita e il valore attribuito dalla scuola alle esperienze di confronto diretto con personalità impegnate nella promozione del patrimonio culturale e territoriale.

L’incontro del 2025 a Corigliano-Rossano per i 30 anni dell’Albergo Diffuso

Il rapporto tra Daniele Kihlgren e l’IIS Majorana aveva avuto origine nell’aprile 2025, in occasione dell’evento organizzato a Corigliano-Rossano per celebrare i 30 anni dell’esperienza dell’Albergo Diffuso. Alla manifestazione, alla quale aveva preso parte lo stesso imprenditore, aveva partecipato anche una delegazione di studenti e docenti dell’istituto, cogliendo l’opportunità di approfondire un’esperienza legata alla valorizzazione dei borghi e delle identità territoriali. Nei giorni successivi Kihlgren aveva proseguito la propria permanenza nel territorio rossanese, visitando alcuni dei principali Marcatori Identitari Distintivi (MID), tra cui il Codex Purpureus e il Patire. Un percorso di conoscenza del patrimonio storico e culturale locale che lo aveva successivamente portato a manifestare il desiderio di visitare anche il Majorana, per incontrarne direttamente gli studenti e conoscere le attività didattiche e laboratoriali. La visita aveva rappresentato così un ulteriore momento di dialogo tra l’esperienza professionale dell’imprenditore e il mondo della formazione scolastica.

Dalla visita al birrificio alle serre e alle cucine: l’esperienza condivisa con gli studenti

Durante la visita all’IIS Majorana, Daniele Kihlgren era stato accompagnato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e dal dirigente scolastico Saverio Madera. L’imprenditore aveva incontrato gli studenti degli indirizzi Agrario e Alberghiero, soffermandosi sulle attività formative e sui percorsi di apprendimento sviluppati all’interno dell’istituto. Aveva inoltre visitato alcuni degli ambienti più rappresentativi della scuola, tra cui il birrificio, le serre e le cucine, osservando da vicino le esperienze laboratoriali attraverso le quali gli studenti acquisiscono competenze legate ai rispettivi settori di studio. Il confronto con i ragazzi aveva offerto l’occasione per condividere riflessioni ed esperienze, valorizzando il rapporto tra formazione, cultura e territorio. È proprio questa dimensione umana ed educativa che oggi la scuola sceglie di ricordare, sottolineando l’importanza di un incontro rimasto significativo per l’intera comunità scolastica. Con il messaggio del dirigente Madera, l’IIS Majorana rinnova dunque la propria vicinanza alla famiglia di Kihlgren, custodendo il ricordo della sua visita come parte delle esperienze che hanno arricchito il percorso degli studenti e la vita culturale dell’istituto.