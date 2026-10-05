All’Università Mediterranea il convegno su “Nuovi conflitti, crisi, guerre: quale futuro per i diritti sociali e il lavoro?” | INFO

“Nuovi conflitti, crisi, guerre: quale futuro per i diritti sociali e il lavoro?“. Questo il titolo del convegno che si svolgerà nei giorni 8 ottobre (15.00-19.30) e 9 ottobre (9.00-13.30) presso l’Atelier del Dipartimento di Architettura, preceduto dai Saluti del Magnifico Rettore e del Direttore del Dipartimento Digies. Il Convegno, organizzato dalla Cattedra di Diritto del Lavoro del Dipartimento Digies, affronta temi molto attuali, a partire dalla trasformazione del lavoro (soprattutto per la veloce innovazione tecnologica), che si intreccia alla crisi economica, sociale, ambientale, e alla complessa situazione geopolitica, con il rischio che le risorse pubbliche siano assorbite dai progetti di riarmo e che la stessa sicurezza (del lavoro, ma anche della tutela delle persone, la garanzia dei diritti sociali fondamentali) possano essere messi in discussione.

Per affrontare questi temi, che richiedono diverse competenze, sono stati coinvolti nel Convegno economisti, storici, giuristi di diverse sensibilità, antropologi, con l’attenzione rivolta principalmente ai problemi del lavoro, che è al centro di questi importanti cambiamenti.