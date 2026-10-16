All’Unical si va a Scuola di Politica: lezioni per 120 studenti e viaggi premio a Bruxelles e Strasburgo

di Pino Nano – A “Lezione di politica”, o forse meglio ancora “Noi e la politica”, dunque il nostro modo di fare politica, il nostro modo di guardare alla politica, il nostro modo di essere protagonisti nella società che viviamo, il nostro essere passione ed emozioni insieme, il nostro bagaglio culturale, la nostra tradizione, i nostri ricordi, la nostra vita passata e futura, la nostra esperienza, ma anche la vita dei ragazzi di oggi e dei giovani che saranno i futuri leader di domani.

“E’ questo – dice il Presidente di Ali di Vibonesità, il giornalista Peppe Sarlo – l’ispiratore di questo Corso di Lezioni Politiche che l’Associazione “Ali di Vibonesità”, ha messo in cantiere con la complicità, straordinaria e solenne, dell’Università della Calabria. Non finiremo mai di dire grazie al Rettore del Campus Gianluigi Greco per aver accettato insieme a noi questa sfida, che ora dall’Unical si trasferisce sul territorio e tra la nostra gente e i nostri paesi”.

Una vera e propria “joint venture” tra “Ali di Vibonesità” – l’Associazione presieduta oggi da Peppe Sarlo, che è uno dei protagonisti della Comunicazione e della vita sociale vibonese da almeno 50 anni a questa parte- l’Università della Calabria, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche.

Un evento storico di notevole portata per tutte le scuole superiori di Vibo Valentia. Le lezioni si terranno nella Sala Consiliare della Provincia. Il progetto è triennale, il primo anno è sperimentale, parteciperanno 120 studenti con il patrocinio di Regione Calabria, Provincia e Comune. Al termine sarà rilasciato dall’Unical un attestato di partecipazione e assegnato un viaggio premio, per i più meritevoli, a Bruxelles e Strasburgo.

Ad aprire la Scuola Politica del Vibonese sarà ufficialmente, mattina del prossimo 19 ottobre, all’Università della Calabria, un convegno che ha lo stesso tema della Scuola Politica “Noi e la politica”, un appuntamento a cui hanno già aderito in tanti, sottolinea la professoressa Eleonora Cannatelli, Referente di “Ali di Vibonesità”, docente Storia e Filosofia del Liceo Scientifico “Giuseppe Berto”, di Vibo Valentia, l’Istituto capofila, diretto dal Dirigente Scolastico Professoressa Licia Bevilacqua, che è la regista dell’asse Ali di Vibonesità – Unical”. Con lei la coordinatrice del progetto, la dottoressa Menella Potenza che guida una èquipe composta anche da Barbara Citton, Pino Lonetti, Margherita Catanoso, Michelangelo Miceli, Alfredo Altomonte, Gianni Bartone.

Quasi iconica anche la scelta di questa prima apertura ufficiale della Scuola Politica, e cioè l’Aula Caldora che è l’aula forse più “vissuta” dell’Università della Calabria, da dove per 50 anni si è discusso del presente e del futuro di questa nostra regione, e da dove sono passati Presidenti della Repubblica e Capi di Governo.

Lunedì mattina dalle 10 alle 13, sarà tutto un susseguirsi di relazioni e di saluti che daranno da soli l’idea del lavoro e della passione con cui si è messo in piedi questo progetto e “che vuole ridare dignità alla politica– dice il prof. Prof. Vincenzo Fortunato – Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – perché ridare dignità alla politica – aggiunge lo studioso – significa riscoprire la nostra forza decisionale, e favorire la crescita ulteriore della nostra terra e della nostra gente. Insomma, non un’analisi di quanto la politica non abbia fatto in favore del Sud, ma un appello a riscoprire la politica come momento di crescita culturale e generale della società che ci vede protagonisti”.

Annunciate anche le prime tre lezioni della Scuola che verranno svolte dalla Prof.ssa Carmela Guarascio (9/11/20) su “Giovani, consumi e responsabilità“, dal Prof. Filippo Corigliano (10/12/2026) su “La Politica POP“, e dal Prof. Francesco Rota, (14/01/2027) su “Costituzione, nuove tecnologie e giovani” A cui naturalmente seguiranno le altre a partire dal gennaio del prossimo anno.

Il programma di lunedì prossimo nell’Aula Caldora dell’Unical prevede i saluti istituzionali di: Prof. Stefano Curcio – Prorettore Unical con delega alla didattica; dott. Candeloro Bellantoni – Direttore generale Unical; Prof. Vincenzo Fortunato – Direttore Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche; Prof. Ercole Giap Parini – Direttore Dispes; Prof.ssa Eleonora Cannatelli – docente di storia e filosofia – referente dell’Associazione ispiratrice del progetto “Ali di Vibonesita“; dott.ssa Menella Potenza – coordinatrice del progetto “Noi e la politica“;Prof. Filippo Corigliano – Docente Dispes e delegato all’Orientamento del Dipartimento.

Previsti anche tutta una serie di interventi mirati a dare maggiore corpo a questa straordinaria iniziativa culturale. Al dibattito parteciperanno: Prof. Francesco Craig docente Dices – Unical; Prof. Francesco Rota docente Dispes – Unical; Prof.ssa Valeria Tarditi docente Dispes Unical; Prof. Giancarlo Costabile– docente Dices – Unical: con loro anche: Prof. Daniele D’alessandro docente – Dispes Unical; Prof.ssa Carmela Guarascio docente Dispes Unical, e infine il Prof. Marino De Luca docente Dices Unical.

Dal cuore più antico di Vibo Valentia dunque una nuova sfida culturale al resto della Regione e al Paese.