All’Ospedale di Melito mancano gli OSS. La denuncia: “pazienti dializzati in difficoltà” | INTERVISTE

I pazienti del reparto di dialisi dell’ospedale di Melito di Porto Salvo denunciano gravi disagi causati dalla carenza di personale OSS, che costringe gli infermieri a svolgere mansioni non di loro competenza. Questa grave mancanza di operatori socio-sanitari provoca pesanti ritardi nei trattamenti settimanali, costringendo i malati a lunghe attese prima di sottoporsi alle terapie salvavita.

A causa di tali inefficienze organizzative, i pazienti subiscono un sovraccarico di stress psicofisico, aggravato anche dai ritardi nel rientro a casa con i mezzi pubblici. Nonostante la dedizione e la professionalità di medici e infermieri lodate dai cittadini, la situazione è ormai diventata insostenibile per tutti. Per risolvere questa problematica critica, è stata avviata una raccolta firme indirizzata all’ASP di Reggio Calabria per richiedere l’urgente assegnazione di nuovo personale.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, la situazione descritta dalla viva voce dei pazienti.