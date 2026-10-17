Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo di domenica 18 ottobre in Calabria e Sicilia: ottobrate a rischio per violenti temporali sulla jonica

La parentesi di tempo stabile e soleggiato che ha accompagnato gran parte della settimana si è bruscamente interrotta, lasciando il posto a una configurazione meteorologica dai tratti marcatamente autunnali. Sull’Italia meridionale si avverte l’ingresso di una massa d’aria di estrazione continentale che sta determinando un brusco calo termico, portando valori sensibilmente al di sotto delle medie climatiche stagionali. Non siamo in presenza di gelo invernale, ma di un freddo anomalo e ben percepibile, accentuato dalla ventilazione tesa che rende l’atmosfera decisamente frizzante.

Il settore che più di tutti sta risentendo di questa flessione termica è la fascia orientale della Calabria, in particolare tra il crotonese e il cosentino jonico. In queste aree le temperature massime odierne sono rimaste schiacciate su valori tipici del tardo autunno, faticando a toccare i +19°C persino lungo le coste. A fare da cornice a questa marcata rinfrescata sono comparsi i primi annuvolamenti, con strati di nubi marittime che dal mar Ionio risalgono verso le alture della Sila e del Pollino, coprendo i cieli che fino a ieri si presentavano limpidi. Questa copertura nuvolosa e il calo termico costituiscono la fase preparatoria a un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche, pronto a manifestarsi con violenza a breve distanza.

Allerta Meteo, domenica mattina ad alto rischio: nubifragi e pericolo alluvioni lampo tra ragusano e siracusano

Il quadro meteorologico è destinato a subire una severa e repentina accelerazione con l’avvio della giornata di domani, domenica 18 ottobre. Le simulazioni fisiche del modello Moloch del CNR indicano la formazione di una pericolosa linea temporalesca scaturita dal contrasto termico tra l’aria fresca presente sul Mediterraneo e un richiamo di correnti molto umide dai quadranti meridionali. Questo assetto impone il lancio di una severa allerta meteo per le estreme regioni meridionali, con epicentro iniziale concentrato sulla cuspide sud-orientale della Sicilia.

Tra la notte e le prime ore della mattina, il fronte più violento del maltempo colpirà duramente la Sicilia orientale. I settori più esposti saranno senza dubbio il ragusano e il siracusano, dove sono attesi violenti nubifragi a carattere stazionario. I centri abitati e le fasce litoranee di queste province rischiano di ricevere apporti pluviometrici eccezionali in un intervallo di tempo ristretto, configurando un elevatissimo rischio di alluvioni lampo, allagamenti estesi delle sedi stradali e repentini straripamenti dei canali di scolo e dei corsi d’acqua a regime torrentizio. Nel medesimo lasso temporale mattutino, il resto della Sicilia e la totalità della Calabria osserveranno condizioni ben più stabili, con una copertura nuvolosa variabile ma in un contesto privo di precipitazioni minacciose.

Allerta Meteo per domenica pomeriggio e sera: la violenta convergenza temporalesca si sposta verso Catania e il messinese

Nel corso della seconda parte della giornata di domenica, l’evoluzione meteo non promette alcun miglioramento sostanziale, bensì una traslazione geografica dei fenomeni più intensi. La convergenza dei venti al suolo e il continuo rifornimento di vapore acqueo convoglieranno la furia dei temporali autorigeneranti più a nord, lungo la linea costiera ionica. Mentre sul settore ragusano le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente, la provincia di Siracusa rimarrà ancora parzialmente esposta all’instabilità residua.

Tra il pomeriggio e la serata, il baricentro del maltempo più aspro risalirà investendo in pieno l’area metropolitana di Catania e il litorale del messinese jonico. La complessa morfologia della zona, dominata dall’Etna e dalla catena dei monti Peloritani, fungerà da barriera orografica insidiosa: le nubi temporalesche tenderanno ad ancorarsi ai rilievi, scaricando piogge continue ad altissima intensità oraria. La fascia compresa tra la piana di Catania, i paesi etnei e la costa fino a Giardini Naxos e Taormina rischia accumuli di pioggia cospicui, con forti disagi alla circolazione e possibili dissesti idrogeologici sui versanti più fragili. Sul fronte calabrese, la vicina provincia di Reggio Calabria vedrà solo il transito di nubi dense e isolate pioviggini, senza lo scatenamento dei fenomeni estremi attesi sul versante insulare.

Domenica di ottobrate e sagre autunnali: il quadro dettagliato tra aree compromesse e zone tranquille

La coincidenza di questa perturbazione con la terza domenica del mese rischia di avere ripercussioni pesantissime sulla vita sociale ed economica locale. La tradizione delle ottobrate, le escursioni naturalistiche e le molteplici manifestazioni enogastronomiche dedicate alle castagne, ai funghi e all’olio nuovo dovranno fare i conti con una geografia meteo estremamente frammentata e disomogenea. Le zone ad alto rischio, per le quali si consiglia la massima cautela e l’eventuale rinvio delle attività ricreative all’aperto, comprendono l’intera fascia ionica della Sicilia, con particolare criticità tra Siracusa, Ragusa, Catania e le valli del messinese orientale. Gli spostamenti in queste aree andrebbero limitati a quelli strettamente necessari per evitare di trovarsi coinvolti in improvvise ondate di piena o blocchi stradali causati dall’acqua alta.

Al contrario, la mappa atmosferica riserva ampie zone tranquille dove gli appuntamenti domenicali potranno svolgersi senza particolari intoppi legati alle precipitazioni. L’intera Sicilia centro-occidentale, inclusi i territori di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, rimarrà al riparo dalle piogge torrenziali, registrando soltanto addensamenti passeggeri e temperature fresche ma sopportabili. Anche in Calabria, nonostante il clima rigido e le nubi insistenti che caratterizzeranno il crotonese, il cosentino e l’altopiano silano, non si verificheranno fenomeni alluvionali, permettendo così il regolare svolgimento delle sagre e delle camminate montane, purché affrontate con un abbigliamento adeguato al brusco calo termico in atto.

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