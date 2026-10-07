Allerta Meteo, caldo scirocco e temporali: improvviso temporale a Catania con tuoni fortissimi, prime piogge anche nel reggino | LIVE

La situazione meteorologica sull’Italia si presenta fortemente spaccata in due, tracciando una classica configurazione autunnale ad alto potenziale energetico. Nella giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre, mentre le regioni settentrionali sono strette da una severa ondata di maltempo con la pioggia che è tornata a cadere battente sulla Liguria di ponente e sul Piemonte, e con i termometri fermi al di sotto dei +15°C in pianura Padana, il Mezzogiorno sta vivendo la consueta risposta calda delle correnti meridionali. Il richiamo caldo di scirocco, tipico e del tutto normale per la prima decade di ottobre quando profonde depressioni affondano sul Mediterraneo occidentale, ha spinto i valori termici fino a +30°C a Palermo e +29°C a Catania. Si tratta di temperature fisiologiche per questo periodo dell’anno durante le fasi prefrontali, capaci tuttavia di caricare l’atmosfera di ingenti quantitativi di vapore acqueo.

Mentre al settentrione e lungo il versante tirrenico centrale la situazione rimane ad alto rischio, con un’allerta meteo di massimo livello che ha spinto diverse amministrazioni a disporre scuole chiuse per giovedì 8 ottobre, le regioni meridionali devono fare i conti con l’insidia dell’instabilità prefrontale. L’aria calda e umida di estrazione africana, scivolando sul mare ancora caldo, trova nei primi contrasti termici in quota il carburante ideale per sviluppare celle temporalesche improvvise e molto violente, destinate a colpire a macchia di leopardo le coste e i rilievi di Sicilia e Calabria prima dell’arrivo del fronte freddo vero e proprio.

Il violentissimo temporale di Catania: tuoni come bombe, crollo termico e dati pluviometrici

L’effetto di questo accumulo energetico si è palesato nel primo pomeriggio di oggi con la formazione di un temporale su Catania di straordinaria intensità. La cella convettiva, sviluppatasi rapidamente a ridosso dell’Etna, ha spezzato la calura iniziale provocando un immediato crollo termico, con i termometri scesi bruscamente a +23°C in pieno giorno sotto l’incalzare delle correnti discendenti dalla nube. La popolazione è stata scossa da tuoni fortissimi e spaventosi, del tutto simili a vere e proprie detonazioni o bombe esplose a bassa quota. I boati, amplificati dalla massa montuosa del vulcano e dal tessuto urbano, hanno fatto tremare vetri e infissi, scatenando attimi di comprensibile apprensione tra i residenti.

La mappa delle precipitazioni registra un quadro pluviometrico frastagliato ma con rovesci di forte intensità oraria. I dati ufficiali evidenziano accumuli pluviometrici concentrati soprattutto nella fascia pedemontana e lungo la riviera jonica: si registrano 13mm a Lavinaio e 12mm ad Aci San Filippo, seguiti da 10mm a Catania centro. L’instabilità ha bagnato con forza anche i comuni limitrofi con 9mm a San Gregorio e Canalicchio, 6mm ad Aci Castello, 5mm a Viagrande, 4mm a San Giovanni La Punta, 3mm a Fornazzo e 2mm ad Acitrezza. La rapidità con cui si sono scaricati questi volumi d’acqua ha causato allagamenti lampo lungo le strade principali, trasformando temporaneamente diverse vie in torrenti.

Rovesci prefrontali in Calabria: piogge battenti tra Sila, Aspromonte e l’area ionica

Il flusso di aria umida legato allo Scirocco non ha risparmiato il territorio calabrese, risalendo con forza lungo il versante orientale della regione. L’impatto delle correnti meridionali contro i rilievi della Sila e dell’Aspromonte ha innescato una copertura nuvolosa compatta e precipitazioni a carattere di rovescio, interessando in modo particolare la Calabria jonica. Questi fenomeni prefrontali rappresentano la classica risposta del territorio calabrese quando le masse d’aria sature di umidità vengono forzate a risalire i pendii montuosi, scaricando piogge abbondanti prima ancora del passaggio della perturbazione principale.

Nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria i pluviometri hanno misurato valori di tutto rilievo. Nel catanzarese spiccano i 30mm a Soveria Simeri e i 14mm a Cropani, dove la pioggia è caduta a tratti battente bagnando la fascia presilana. Più a sud, sul versante reggino esposto allo Ionio, si sono contabilizzati 31mm a Bova Superiore e 11mm a Bagaladi. Questi rovesci, pur avvenendo in un contesto termico mite, costituiscono l’avanguardia di un peggioramento ben più strutturato che nelle prossime ore coinvolgerà l’intera spina dorsale dell’Appennino calabrese.

L’analisi meteorologica dei temporali prefrontali e il picco del maltempo in arrivo nel fine settimana

Dal punto di vista strettamente tecnico, l’insorgenza di temporali tropicali e localizzati in presenza di flussi sciroccali rientra nella normale dinamica dei contrasti autunnali mediterranei. L’aria calda di superficie, carica di umidità, viene scalzata violentemente dalle infiltrazioni fresche che precedono la saccatura principale. L’elevata carica elettrica delle nubi convettive, responsabile dei boati assimilabili a vere e proprie esplosioni, è legata alle intense correnti ascensionali che trasportano enormi quantitativi di acqua e ghiaccio ad altissima quota, generando scariche nube-suolo ad elevato potenziale energetico.

Questo quadro di spiccata variabilità sfocerà a breve nella fase più acuta del peggioramento. Se al Nord e al Centro le prossime ore vedranno piogge torrenziali e la prima neve sulle Alpi a quote interessanti, per il Meridione la svolta è attesa tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, indicata come la giornata peggiore. Il fronte freddo irromperà scalzando definitivamente lo Scirocco: le temperature crolleranno anche di 10°C, spazzando via il clima mite e portando temporali diffusi e forti mareggiate sui versanti tirrenici. Per la prossima settimana si profila invece un graduale miglioramento grazie alla spinta dell’anticiclone delle Azzorre, anche se lungo il suo bordo orientale potrebbe scivolare dell’aria fredda dai Balcani, mantenendo un clima ventilato e decisamente autunnale.

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