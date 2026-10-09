Allerta Meteo Calabria, sabato 10 ottobre scatta l’allarme arancione: quasi tutta la regione a rischio per il ciclone in arrivo

La Calabria si prepara a vivere un sabato di forte maltempo. La mappa dell’allerta per sabato 10 ottobre 2026 delinea uno scenario particolarmente delicato: il colore arancione interessa la grande maggioranza del territorio regionale, mentre soltanto alcuni settori della fascia ionica centro-settentrionale rimangono in allerta gialla. È una distribuzione delle criticità che evidenzia la possibilità di fenomeni meteorologici significativi su un’area molto vasta, dalle coste tirreniche fino alle zone interne e a buona parte del versante ionico. Il nuovo peggioramento è associato al ciclone mediterraneo che sta interessando il Sud Italia, con il rischio di precipitazioni intense, temporali e venti sostenuti. Il pericolo principale riguarda gli effetti delle piogge sul territorio, soprattutto nelle aree attraversate da torrenti e fiumare, nei centri urbani maggiormente esposti agli allagamenti e lungo i versanti interessati da fenomeni di instabilità.

Allerta arancione in quasi tutta la Calabria: cosa mostra la mappa ufficiale

La distribuzione dei colori rappresentata nella mappa è particolarmente significativa. L’allerta arancione si estende su tutto il settore meridionale della regione, comprendendo Reggio Calabria, la Piana di Gioia Tauro, la Locride e l’Aspromonte. Il livello di criticità interessa anche il territorio di Vibo Valentia, l’area delle Serre, il Lametino e un’ampia porzione della provincia di Catanzaro. Procedendo verso nord, il colore arancione continua a interessare il versante tirrenico cosentino, numerose aree interne e buona parte della provincia di Cosenza.

La mappa individua invece zone di allerta gialla nella Calabria centro-settentrionale ionica, in particolare nel Crotonese e in altri settori nord-orientali del Cosentino. Un aspetto importante è che non tutta la costa ionica calabrese è in allerta gialla. Al contrario, il versante ionico meridionale, compresa la Locride, e una parte di quello centrale ricadono nell’area arancione. La distinzione è fondamentale per comprendere correttamente il bollettino: l’allerta arancione riguarda la maggior parte della Calabria, mentre la gialla è limitata ad alcune zone ben delimitate nel settore nord-orientale.

Reggio Calabria tutta in arancione: attenzione dalla città alla Locride

La provincia di Reggio Calabria è interamente compresa nella zona arancione, secondo la mappa allegata. Si tratta di un elemento particolarmente importante, perché il livello di attenzione è lo stesso sia sul versante tirrenico sia lungo la fascia ionica. L’allertamento riguarda quindi Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, ma anche i centri della Locride, tra cui Siderno, Locri, Bovalino e Roccella Jonica, fino alle aree interne dell’Aspromonte.

I fenomeni più intensi potrebbero verificarsi in modo irregolare, con differenze significative tra territori vicini. La presenza delle montagne a breve distanza dal mare può infatti accentuare le precipitazioni quando i venti carichi di umidità incontrano i rilievi. Particolare attenzione andrà riservata alle fiumare reggine, ai sottopassi, alle strade più esposte agli allagamenti e ai versanti soggetti a dissesto idrogeologico.

Catanzaro e Vibo Valentia in allerta arancione: rischio temporali e piogge persistenti

La zona arancione comprende anche Vibo Valentia e il suo territorio provinciale, dalle aree costiere ai rilievi delle Serre. Analoga situazione per gran parte del Catanzarese, compresi il capoluogo e il Lametino, dove il passaggio della perturbazione potrebbe provocare precipitazioni intense e locali criticità. Le zone collinari e montuose richiederanno particolare attenzione soprattutto nel caso di temporali persistenti, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia sugli stessi bacini idrografici. L’intensità dei fenomeni non sarà necessariamente uniforme. Anche all’interno di una stessa provincia potranno verificarsi situazioni molto differenti, con piogge moderate in alcune località e rovesci molto forti in altre.

Cosenza in gran parte arancione, allerta gialla sul settore ionico nord-orientale

La provincia di Cosenza presenta una situazione differenziata. Gran parte del territorio ricade nell’area di allerta arancione, a partire dalla fascia tirrenica e dalle zone interne occidentali. Il colore arancione si estende anche su ampi settori centrali della provincia, mentre la fascia nord-orientale e parte del Cosentino ionico sono contrassegnate in giallo. È importante sottolineare che l’allerta gialla non significa assenza di rischio. Anche nelle aree caratterizzate dal livello inferiore di criticità potranno verificarsi temporali, piogge intense e allagamenti localizzati. La differenza riguarda la valutazione del rischio complessivo, non la certezza che il maltempo risulti debole.

Crotone in allerta gialla: una delle poche aree fuori dalla zona arancione

La provincia di Crotone rientra nella porzione di Calabria contrassegnata dall’allerta gialla, insieme ad alcuni settori del Cosentino ionico. Questo non esclude possibili fenomeni temporaleschi intensi. Anche il territorio crotonese potrà essere interessato dal peggioramento, con rovesci, raffiche di vento e possibili criticità localizzate. La distinzione tra le aree arancioni e gialle rappresenta una valutazione delle conseguenze potenziali dei fenomeni meteorologici e non una separazione netta tra territori che saranno colpiti e territori che rimarranno completamente asciutti.

Sabato 10 ottobre, il ciclone raggiunge la fase più intensa: ecco quando peggiorerà

Secondo lo scenario meteorologico descritto da MeteoWeb, il peggioramento potrebbe iniziare già nelle prime ore di sabato, per poi diventare più marcato nel corso della giornata. La fase più delicata è prevista dal primo pomeriggio fino alla serata, con la possibilità che i temporali proseguano anche durante la notte tra sabato e domenica. La circolazione depressionaria favorirà l’afflusso di aria umida dal Mediterraneo, mentre la presenza di aria più fredda in quota contribuirà ad aumentare l’instabilità atmosferica.

In queste condizioni potranno svilupparsi temporali organizzati, localmente intensi e accompagnati da frequenti scariche elettriche, raffiche di vento e precipitazioni concentrate in brevi intervalli. Un ruolo importante sarà svolto anche dall’orografia calabrese. La presenza di rilievi vicini alle coste può accentuare il sollevamento delle masse d’aria umide, favorendo precipitazioni particolarmente abbondanti sui versanti esposti.

Nubifragi e temporali autorigeneranti: possibili accumuli superiori a 100 millimetri

Uno degli scenari da monitorare riguarda la formazione di temporali autorigeneranti, sistemi nei quali nuove celle temporalesche continuano a svilupparsi e a transitare sulle medesime località. Questo fenomeno può determinare piogge persistenti e accumuli molto elevati su aree relativamente ristrette. Nei settori maggiormente esposti, soprattutto in prossimità dei rilievi, non si escludono quantitativi di pioggia superiori ai 100 millimetri in poche ore, secondo lo scenario illustrato da MeteoWeb.

È però fondamentale distinguere il rischio potenziale da una previsione puntuale: non significa che tali valori saranno raggiunti ovunque, né che tutte le località comprese nella zona arancione riceveranno le stesse precipitazioni. La localizzazione dei nuclei temporaleschi più intensi potrà essere definita con maggiore affidabilità attraverso l’osservazione del radar meteorologico e gli aggiornamenti nelle ore immediatamente precedenti l’evento.

Rischio idrogeologico in Calabria: attenzione a fiumare, frane e allagamenti

La grande estensione dell’allerta arancione impone particolare prudenza per le possibili conseguenze delle precipitazioni. In Calabria, il rischio è amplificato dalla presenza di bacini idrografici relativamente piccoli, corsi d’acqua a carattere torrentizio e versanti montuosi molto ripidi. Durante i temporali più intensi, le fiumare possono aumentare rapidamente la propria portata, anche a causa di piogge cadute lontano dai centri abitati, nelle aree montuose.

Nei centri urbani, invece, il pericolo principale riguarda gli allagamenti, soprattutto nei sottopassi, nelle strade più basse e nelle zone dove la rete di smaltimento delle acque potrebbe non riuscire a gestire precipitazioni particolarmente intense. Sui rilievi della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, le piogge persistenti potrebbero inoltre favorire fenomeni franosi e smottamenti nei settori più vulnerabili.

Forti venti e mareggiate: attenzione anche lungo le coste tirreniche

Al rischio legato alle precipitazioni si aggiunge quello connesso ai venti sostenuti e al possibile aumento del moto ondoso. Secondo lo scenario previsto, le correnti associate al sistema depressionario potranno provocare raffiche intense e condizioni marine difficili, soprattutto nei tratti di costa maggiormente esposti. Lungo il Tirreno calabrese non si escludono mareggiate, con onde in grado di raggiungere i litorali, le scogliere e le infrastrutture costiere. Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero inoltre provocare disagi alla circolazione stradale e ai collegamenti marittimi, qualora vento e mare rendessero necessarie limitazioni operative.

Scuole chiuse in Calabria sabato 10 ottobre? Le decisioni spettano ai sindaci

Con l’estensione dell’allerta arancione a quasi tutta la Calabria, l’attenzione si concentra anche sulle possibili misure adottate dalle amministrazioni comunali. L’allerta arancione non comporta automaticamente la chiusura delle scuole. Eventuali sospensioni delle attività didattiche, limitazioni alla circolazione e chiusure di parchi o impianti pubblici dovranno essere stabilite attraverso specifici provvedimenti delle autorità competenti. Per conoscere le decisioni relative al proprio territorio sarà quindi necessario consultare le comunicazioni ufficiali dei Comuni.

Meteo Calabria, sabato di massima attenzione: cosa succederà domenica 11 ottobre

Il passaggio della fase più intensa del ciclone non coinciderà necessariamente con la fine immediata di tutte le criticità. Anche qualora le precipitazioni dovessero progressivamente attenuarsi durante domenica 11 ottobre, le conseguenze delle piogge precedenti potrebbero continuare a interessare il territorio. I corsi d’acqua potrebbero mantenere portate elevate, mentre i terreni saturi potrebbero rimanere vulnerabili a fenomeni di instabilità.

La situazione richiederà pertanto un monitoraggio costante anche nelle ore successive al picco del peggioramento. Il dato più rilevante della mappa resta la vastissima estensione dell’allerta arancione, che interessa tutta la Calabria meridionale e gran parte di quella centrale e settentrionale, lasciando in giallo soltanto alcuni settori nord-orientali. Sabato 10 ottobre sarà dunque una giornata di particolare attenzione per la Calabria, con la necessità di seguire gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni della Protezione Civile, evitando comportamenti rischiosi soprattutto durante i temporali più forti.