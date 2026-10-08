Allerta Meteo Calabria e Sicilia: oggi temporali a sorpresa, domani finisce lo scirocco e iniziano tre giorni di piogge torrenziali

L’inizio di ottobre sta riservando importanti colpi di scena dal punto di vista atmosferico sull’Italia, con un quadro climatico in rapida evoluzione. Nella giornata di giovedì 8 ottobre, l’estremo sud della penisola ha registrato un sensibile rialzo termico causato da un costante richiamo di aria mite e secca proveniente dalle latitudini nordafricane. Il vento di scirocco, che ha iniziato a soffiare già nella giornata di ieri, ha spinto i termometri verso valori decisamente caldi per la stagione, regalandoci un assaggio d’estate tardiva soprattutto sui settori tirrenici siciliani. I dati raccolti dalle stazioni meteorologiche sparse tra Calabria e Sicilia confermano picchi di temperatura rilevanti. La città di Palermo ha toccato la vetta regionale raggiungendo una massima di +33°C, seguita a breve distanza da Cosenza con +31°C. Clima decisamente mite anche nel resto dei principali centri urbani, con Catania e Agrigento attestate sui +28°C, Siracusa e Crotone a +27°C, e infine Reggio Calabria e Messina che hanno registrato +26°C.

Sebbene si tratti di valori superiori alle medie del periodo, in particolar modo per il capoluogo siciliano, la situazione attuale non presenta tratti di eccezionalità. L’analisi storica dei dati evidenzia infatti come i record mensili di ottobre per queste zone siano nettamente più elevati, superando in molti casi la soglia dei +37–38–39°C. Le condizioni odierne rientrano perfettamente nella dinamica del tipico scirocco prefrontale, un fenomeno caratteristico dell’autunno mediterraneo che precede l’arrivo delle grandi perturbazioni atlantiche.

Dal freddo anticiclone al caldo di passaggio: il contesto climatico

Questo improvviso aumento delle temperature risulta ancora più marcato se analizzato nel contesto delle ultime due settimane. Sia la Calabria che la Sicilia venivano infatti da un lungo periodo caratterizzato da un anticiclone freddo, durato circa dieci giorni e iniziato già negli ultimi giorni di settembre. Durante questa fase, le temperature massime sono rimaste costantemente al di sotto dei +23–24°C, imponendo valori sensibilmente inferiori rispetto alle medie stagionali e regalando un anticipo di clima quasi invernale. Il relativo caldo autunnale che stiamo vivendo in queste ore ha tuttavia le ore contate. Si tratta soltanto di un temporaneo richiamo caldo destinato ad essere spazzato via nel giro di pochissimo tempo dall’incalzare di una profonda struttura depressionaria in discesa dal nord Europa.

Instabilità a sorpresa: i temporali del pomeriggio tra Peloritani, Nebrodi e Reggino

I segnali del brusco cambiamento meteo non si sono fatti attendere e hanno iniziato a manifestarsi già nel corso del pomeriggio di oggi con fenomeni inaspettati. L’atmosfera fortemente carica di energia ha provocato l’esplosione di forti temporali pomeridiani in Sicilia, partendo dalle aree interne e montuose del Messinese, in particolare sui rilievi dei Peloritani e dei Nebrodi. Con il passare delle ore, i nuclei temporaleschi si sono estesi verso est attraversando lo Stretto di Messina e raggiungendo a sorpresa il territorio calabrese.

La Calabria meridionale è stata così colpita da rovesci improvvisi che hanno interessato in modo particolare la Piana di Gioia Tauro e la fascia del Reggino ionico. Nonostante gli accumuli pluviometrici siano stati complessivamente modesti, oscillando tra 2mm, 5mm, 10mm e 15mm, questi rovesci non erano stati previsti dai principali modelli matematici. L’insorgere di questi fenomeni imprevedibili testimonia un grado di estremizzazione dell’instabilità atmosferica già elevatissimo, fungendo da vero e proprio antipasto di ciò che accadrà nelle prossime ore.

La tempesta in Italia: la situazione al centro-nord e la spinta verso il sud

Il sistema frontale che sta per investire il meridione ha già provocato danni e disagi gravissimi nel resto d’Italia. Una profonda ondata di maltempo sta mettendo a dura prova le regioni del nord e gran parte del centro, in particolare Toscana, Lazio e Campania, dove da ieri si registrano piogge torrenziali, allagamenti e un deciso crollo delle temperature. Questo vasto vortice ciclonico sta ora scivolando verso sud-est, pronto a riversare la sua carica di maltempo sui bacini del basso Tirreno e dell’Ionio. Il contrasto tra l’aria fredda in ingresso e le acque del mare ancora calde fornirà l’energia necessaria per lo sviluppo di sistemi temporaleschi complessi e potenzialmente pericolosi.

Allerta meteo per il weekend: tre giorni di piogge torrenziali e crollo termico

L’avanguardia della tempesta raggiungerà ufficialmente le regioni dell’estremo sud nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre, per poi intensificarsi ulteriormente durante il fine settimana di sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre. Si preannuncia una fase critica di grave maltempo che si protrarrà per tre giorni consecutivi, caratterizzata da un peggioramento marcato e diffuso su tutti i settori calabresi e siciliani. Le previsioni confermano l’arrivo di venti impetuosi con raffiche di burrasca, piogge torrenziali e temporali violenti capaci di provocare rapidi allagamenti e criticità idrogeologiche. Le precipitazioni rischiano di risultare ininterrotte per oltre 72 ore, accompagnate da un vero e proprio crollo termico che porterà le temperature a picchiare verso il basso, cancellando istantaneamente il caldo anomalo portatoci dallo scirocco. Scatta dunque una chiara allerta meteo per tutta la popolazione: sarà fondamentale seguire costantemente i bollettini ufficiali della Protezione Civile e prestare la massima prudenza negli spostamenti durante l’intero weekend.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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