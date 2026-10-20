Allarme per sabato 24 ottobre, annunciate manifestazioni anche a Reggio Calabria, Palermo e Catanzaro: rischio disordini e piazza blindate, controlli anche sui social network

La rabbia sociale che sta scuotendo l’Italia si estende anche al il Mezzogiorno con un’estensione senza precedenti, facendo salire ai massimi livelli la tensione per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana. Nella giornata di sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 15:00, una massiccia mobilitazione nazionale promossa da sigle spontanee e canali social con lo slogan “Noi siamo il popolo” approderà per la prima volta in contemporanea nei centri nevralgici di Calabria e Sicilia. A finire sotto stretta osservazione sono i capoluoghi di Reggio Calabria, Catanzaro e Palermo, scelti come punti di raccolta per manifestazioni che promettono di riversare nelle strade migliaia di persone. Dopo i devastanti scontri che hanno trasformato il centro di diverse metropoli settentrionali in una vera e propria guerriglia urbana, l’ansia tra cittadini, commercianti e istituzioni è palpabile. C’è la netta preoccupazione che la contestazione possa sfuggire di mano, attirando frange radicali pronte a mettere a ferro e fuoco i centri storici calabresi e siciliani.

Il precedente dei disordini a Milano, Torino e Bologna: la scia di violenze che allarma il Paese

L’allerta delle prefetture meridionali non nasce dal nulla, ma è la diretta conseguenza delle scene drammatiche registrate negli ultimi giorni. Le proteste di piazza hanno lasciato dietro di sé una scia pesantissima di danni materiali e scontri cruenti con le forze dell’ordine. A Milano, il salotto di Piazza Duomo e le vie limitrofe sono stati teatro di assalti violenti con bombe carta, falò improvvisati, vetrine mandate in frantumi, arredi urbani devastati e negozi saccheggiati. Scene analoghe si sono verificate a Torino, dove è stata vandalizzata persino una storica libreria e sono state sequestrate molotov e sanpietrini, mentre a Bologna la furia dei facinorosi ha costretto alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria dopo il ferimento di decine di agenti.

Tensione altissima si è respirata anche a Brescia, con lanci di pietre e cariche della polizia. A destare il massimo allarme investigativo è il modus operandi emerso in questi teatri di scontro: cortei nati con rivendicazioni sociali nei quali si sono sistematicamente inserite infiltrazioni violente, composte da estremisti politicizzati, ProPal, collettivi anarcoidi e gruppi composti da giovani delle periferie e immigrati di seconda generazione, pronti a trasformare qualsiasi rivendicazione in puro vandalismo e scontro frontale contro lo Stato.

Le piazze del Sud e d’Italia: la mappa dei presidi convocati per sabato 24 ottobre

La chiamata alle armi digitali viaggia a ritmo incessante e tocca ogni angolo della penisola, con un coordinamento che prevede concentramenti simultanei in oltre venti città. Per quanto riguarda la Calabria, il punto di ritrovo designato a Reggio Calabria è la centrale Piazza Indipendenza, snodo cruciale tra il lungomare e gli uffici nevralgici della città metropolitana. A Catanzaro, l’appuntamento è fissato davanti ai palazzi del potere in Piazza Prefettura, un luogo altamente simbolico che catalizzerà il malcontento delle province limitrofe. In Sicilia, la capitale dell’isola risponde con la convocazione di massa a Palermo in Piazza Pretoria, ai piedi di Palazzo delle Aquile.

Il piano di mobilitazione non risparmia il resto del territorio nazionale: presidi sono stati annunciati a Roma in Piazza del Popolo, a Napoli in Piazza del Plebiscito, a Milano in Piazza Duomo, a Torino in Piazza Castello, a Bologna in Piazza Maggiore, a Genova in Piazza De Ferrari, a Firenze in Piazza della Signoria, a Bari in Piazza Ferrarese e a Potenza in Piazza Mario Pagano. La lista dei concentramenti prosegue con Cagliari in Piazza Costituzione, Venezia in Piazza San Marco, Trieste in Piazza Unità d’Italia, Verona in Piazza Bra, Treviso in Piazza dei Signori, Bergamo in Piazza Vecchia, Ferrara in Piazza Trento e Trieste, Perugia in Piazza IV Novembre, Modena in Piazza Roma, L’Aquila in Piazza Duomo e Aosta in Piazza Chanoux, componendo una mappa a reticolo pensata per paralizzare i centri urbani italiani.

Caro vita, benzina alle stelle e sanità a picco: le ragioni del malcontento tra i giovani (spesso pretesto per i violenti)

La piattaforma di rivendicazione attorno a cui ruota l’evento fa leva su criticità socio-economiche che toccano da vicino ampie fasce di popolazione. I manifestanti invocano con forza investimenti strutturali e il pieno diritto allo studio, scagliandosi apertamente contro il caro carburante, che continua a strangolare famiglie e trasporti, e contro l’aumento vertiginoso dei costi di produzione che comprime i margini delle piccole imprese lasciando profitti irrisori a fronte di sacrifici enormi. Tra le parole d’ordine figurano la condanna di stipendi bassi a fronte di affitti alti che rendono insostenibile la vita quotidiana, insieme alla denuncia impietosa di una sanità scadente e al collasso.

Lo slogan riassuntivo recita “Cosa vogliamo? Presente. Un futuro migliore!”, accompagnato dall’imperativo categorico “Scendete tutti nella vostra piazza!”. Tuttavia, il confine tra la legittima espressione del dissenso democratico e l’innesco di focolai di guerriglia appare sottilissimo, come dimostrano le derive delle manifestazioni precedenti: spesso e volentieri queste problematiche, ataviche in qualsiasi società democratica, rappresentano un pretesto che consente ai violenti di scatenare il caos.

Chat sotto controllo e monitoraggio social: la macchina della sicurezza scende in campo

La risposta degli apparati statali è immediata e determinata a impedire che le strade del Mezzogiorno subiscano i traumi già vissuti dalle piazze del Nord. I comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti di Reggio Calabria, Catanzaro e Palermo hanno varato misure stringenti di prevenzione e controllo del territorio. Gli specialisti della Polizia Postale e della DIGOS sono impegnati in un capillare monitoraggio delle piattaforme digitali, in particolare sui profili TikTok, sui gruppi Telegram e sulle chat WhatsApp dove la sigla @wakem3up e i relativi canali stanno rilanciando gli appelli a condividere, commentare e far girare gli inviti alla rivolta. L’obiettivo primario degli inquirenti è intercettare in anticipo le mosse di elementi facinorosi e nuclei di contestatori non autorizzati intenzionati a convergere verso i cortei per innescare provocazioni mirate.

Città blindate e forze dell’ordine in assetto antisommossa a difesa delle comunità

Nelle ore che precederanno le 15:00 di sabato, le città si trasformeranno in veri e propri presidi di sicurezza, con transenne mobili, zone rosse interdette al traffico, rimozione preventiva di cassonetti e fioriere che potrebbero essere usati come corpi contundenti, e una fitta rete di perquisizioni nei nodi di transito, tra stazioni ferroviarie, imbarchi dei traghetti nello Stretto e caselli autostradali. Reparti mobili di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza saranno schierati in equipaggiamento antisommossa per presidiare i palazzi istituzionali e i corsi commerciali più vulnerabili. L’imperativo categorico impartito dalle autorità di pubblica sicurezza è isolare tempestivamente chiunque tenti di trasformare una mobilitazione civile in devastazione, proteggendo il tessuto commerciale e garantendo l’incolumità dei residenti in un sabato che si preannuncia di fuoco per tutto il Mezzogiorno.