“All’alba vincerò”, la canzone dedicata a Cannizzaro: l’originale omaggio di un reggino dopo l’inaugurazione del Ponte Calopinace | AUDIO e TESTO

Un cittadino di Reggio Calabria (GeoTripodi la sua firma) ha scritto alla redazione di StrettoWeb per informarla della creazione e dedica di una canzone nei confronti del Sindaco Francesco Cannizzaro. Sfruttando gli strumenti tecnologici, il lettore è riuscito a buttare giù un testo che parla della passione e dell’impegno del neo primo cittadino. Il titolo non è casuale: “All’alba vincerò”. Giocando con la frase storica di “Nessun Dorma” di Luciano Pavarotti, il cittadino ha fatto un chiaro richiamo all’alba, momento della giornata in cui oggi Cannizzaro ha inaugurato il Ponte Calopinace.

Nel testo si susseguono frasi che rispecchiano la passionalità e la vicinanza al popolo, elementi che il lettore ha indicato nella personalità del Sindaco, volendo farli suoi, tanto da dedicargli una canzone. Riproponiamo qui di seguito testo e audio.