Alex Sergi racconta la favola Domotek Volley: “nati da una follia, in 3 anni abbiamo vinto tutto”

Dalla Serie B alla Serie A2 di pallavolo in appena tre anni, passando per una stagione culminata con la conquista di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e campionato. La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara ad affrontare una nuova sfida dopo una scalata che ha portato la società reggina dalla nascita, nel 2023, fino alla seconda categoria nazionale. Il debutto nel campionato di Serie A2 Credem è fissato per il prossimo 18 ottobre, in trasferta contro Pineto, una formazione che nella scorsa stagione ha raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Superlega. A ripercorrere la crescita del club è il Club Manager Alex Sergi, intervistato da Sipontina Prencipe, che racconta le origini del progetto, i successi ottenuti sul campo, i riconoscimenti nazionali e le ambizioni della società in vista di un campionato che si annuncia particolarmente impegnativo. Un percorso costruito grazie all’intuizione della famiglia Polimeni e al lavoro di una struttura dirigenziale che, nel giro di poche stagioni, ha accompagnato la squadra verso traguardi importanti.

Dalla Serie B alla Serie A2: la scalata della Domotek Volley

La storia della Domotek Volley comincia nel 2023, quando la famiglia Polimeni decide di investire in un nuovo progetto sportivo attraverso l’acquisizione del titolo del Jolly Cinquefrondi. Una scelta che Alex Sergi definisce “una follia, un’intuizione della famiglia Polimeni” e che rappresenta il punto di partenza di un percorso caratterizzato da risultati immediati. “Nel 2023 è stato acquistato il titolo del Jolly Cinquefrondi e siamo partiti dalla Serie B nazionale di pallavolo”, racconta il Club Manager. La prima stagione si conclude con un bilancio perfetto: 21 partite disputate e altrettante vittorie, un risultato che consente alla formazione reggina di conquistare matematicamente la promozione in Serie A3. “Abbiamo fatto 21 partite giocate e 21 partite vinte, conquistando in maniera matematica la promozione in Serie A3”, ricorda Sergi. Da quel momento la crescita del club prosegue fino alla stagione successiva, quando la Domotek riesce a conquistare tre trofei e a ottenere il salto di categoria verso la Serie A2.

Il triplete storico: Coppa Italia, Supercoppa e campionato

Il momento più significativo del percorso sportivo della Domotek arriva con il triplete conquistato nella scorsa stagione: Coppa Italia Del Monte, Supercoppa Italiana e campionato, con la conseguente promozione in Serie A2. Tra i ricordi più importanti di Alex Sergi c’è la vittoria della Coppa Italia, arrivata l’8 marzo, giorno del suo compleanno. “In ordine è stato la Coppa Italia”, precisa il Club Manager, “che non me lo posso dimenticare perché è l’8 marzo, la mia festa di compleanno. È stato un grandissimo regalo. Oltre la coppa abbiamo festeggiato tutti insieme, è stata una data memorabile”. Il successo assume un valore ancora maggiore per le modalità con cui è maturato. Dopo aver superato Belluno in semifinale, la formazione reggina affronta Reggio Emilia nella partita decisiva, trovandosi sotto di due set prima di completare una rimonta che consegna alla società uno dei trofei più importanti della propria storia.

“Siamo andati lì a giocarci una partita contro Belluno in semifinale, vincendola, e andando in finale contro Reggio Emilia. Andando sotto di 2-0 abbiamo ribaltato la partita e abbiamo vinto la Coppa Italia Del Monte. Quella è stata una cosa inaspettata. È veramente un orgoglio poterla raccontare”, sottolinea Sergi, tornando su quella finale. Il percorso vincente prosegue poi il 19 aprile, quando la Domotek conquista anche la Supercoppa Italiana, nuovamente contro Reggio Emilia e sul campo degli avversari. “Poi, il 19 aprile, di nuovo contro Reggio Emilia, è arrivata la Supercoppa Italiana, giocata in casa degli avversari riscattandoci dopo lo spareggio perso”, ricorda il Club Manager. Il successo in campionato completa una stagione che permette alla squadra reggina di raggiungere la Serie A2 e di aprire un nuovo capitolo della propria storia sportiva.

La società, il settore giovanile e i cinque riconoscimenti nazionali

Dietro i risultati della prima squadra c’è una struttura societaria articolata, che comprende dirigenti, tecnici e collaboratori impegnati nelle diverse attività del club. Sergi sottolinea il ruolo della famiglia Polimeni e delle figure che hanno contribuito alla crescita della Domotek: “La società è composta dalla famiglia Polimeni, Antonio Polimeni, nostro coach e mentore”, spiega. “L’avvocato Marco Martino, è il nostro Direttore Generale, Cesare Pellegrino, direttore sportivo ed ex giocatore, e Billy Gurnari, direttore tecnico, senza dimenticare il nostro Team Manager Crucitti e tutto il gruppo dirigenziale. Di recente abbiamo acquisito anche Franco Fazzello, advisor che è stato uno degli artefici della pallavolo nazionale e locale di Reggio Calabria ai tempi della Medinex, ed è stato un ottimo acquisto per noi”. L’attività della società non si limita alla formazione maschile impegnata nei campionati nazionali, ma comprende anche il settore femminile e quello giovanile. “Abbiamo anche la Serie B2 femminile e tanta attività giovanile. Siamo tanti, ognuno si occupa delle proprie cose”, aggiunge Sergi.

Ai trofei conquistati sul campo si affiancano importanti riconoscimenti ottenuti a livello nazionale. Nel mese di luglio, infatti, la Domotek ha ricevuto cinque premi dalla Lega Nazionale di Pallavolo, tra i quali figurano quelli assegnati al miglior addetto stampa, Giovanni Mafrici, e al miglior allenatore, Antonio Polimeni. Tra i riconoscimenti ricordati nell’intervista figura anche quello di miglior pubblico d’Italia, a testimonianza del sostegno che accompagna la formazione reggina. “A luglio abbiamo ottenuto cinque premi dalla Lega Nazionale di Pallavolo”, racconta Sergi. “Tra cui il migliore addetto stampa, che è Giovanni Mafrici e il miglior allenatore, Antonio Polimeni oltre ai trofei sul campo.” Premi che si aggiungono ai risultati sportivi e che rappresentano un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dalle diverse componenti della società.

Debutto in Serie A2 il 18 ottobre contro Pineto: “Campionato molto duro, ma siamo pronti”

Archiviati i successi delle stagioni precedenti, la Domotek Volley concentra adesso l’attenzione sulla nuova avventura in Serie A2 Credem, una competizione che presenterà difficoltà differenti rispetto ai campionati affrontati finora. La prima giornata metterà subito la squadra reggina di fronte a un avversario impegnativo: Pineto, reduce dalla finale dei playoff per la promozione in Superlega. Sergi è consapevole del livello tecnico e fisico della categoria, ma ribadisce la volontà della società di affrontare il campionato con determinazione e senza rinunciare a competere. “Ci apprestiamo a iniziare questo nuovo campionato che per noi è tutto nuovo”, spiega. “È una A2 completamente diversa, un campionato molto duro, molto fisico, però siamo pronti. Cerchiamo di competere al meglio con le altre squadre”. Il debutto del 18 ottobre rappresenterà quindi il primo banco di prova per una formazione che, dopo tre anni di crescita e successi, si prepara a confrontarsi con una nuova realtà sportiva.

Il Club Manager invita a mantenere alta la concentrazione, pur riconoscendo il valore della prima avversaria. “Il Pineto l’anno scorso ha disputato la finale di playoff per salire in Superlega, quindi è una concorrente proibitiva sulla carta. Però noi ci proviamo, il campo parla sempre, come in ogni sport. Testa al campo e poi vedremo”, conclude Sergi. Per la Domotek Volley Reggio Calabria comincia così una stagione che segna un ulteriore passaggio nella crescita del progetto nato nel 2023. Dopo la promozione dalla Serie B con un percorso netto, il triplete e i riconoscimenti nazionali, la società si prepara a misurarsi con le difficoltà della Serie A2, portando avanti un percorso che ha già consentito alla pallavolo reggina di raggiungere risultati significativi in ambito nazionale.