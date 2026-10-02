Al via un nuovo “anno accademico” dell’Università delle Tre Età di Reggio Calabria

Il 5 ottobre, per il 52° anno consecutivo, l’UniTre (Università delle Tre Età) di Reggio Calabria inizierà le proprie attività presso la sede di via Willermin n°12. Alla base dell’offerta formativa dell’UniTre, rivolta a donne e uomini di ogni età, ci saranno giornaliere attività di gruppo quali il ballo, il coro, la ginnastica, lo yoga… condotte da docenti qualificati e di provata esperienza. Dunque, pratiche che puntano a mantenere in forma non solo il fisico e la mente dei partecipanti ma anche a migliorarne le capacità relazionali.

Altro aspetto tipicizzante dell’offerta UniTre sarà la Cultura. Per questo, ogni mese gli iscritti verranno coinvolti in corsi, seminari, conferenze che si avvalgono di autorevoli personalità nel campo della letteratura calabrese e nazionale, delle scienze naturali e ambientali, di materie giuridiche, mediche, sociali e in altri settori.

Come negli anni scorsi saranno poi fondamentali le collaborazioni con gli Enti e altre associazioni cittadine e nazionali tra cui il Touring Club Calabria, il Club Alpino Italiano (CAI), il Club Unesco RC, l’Associazione Italiana Parchi Culturali (AI.Par.C.), la FIDAPA RC.

Particolare attenzione verrà dedicata alla musica con l’attivazione di un “laboratorio”, e con periodici concerti organizzati in collaborazione con il Conservatorio statale di musica F. Cilea e l’Associazione musicale Domenico Scarlatti, nonché con gruppi musicali reggini e calabresi… e musicisti emergenti o già affermati in campo nazionale e non solo. Tutta l’attività in programma sarà puntualmente annunciata attraverso la stampa e i social. Pertanto, l’UniTre continuerà a essere anche quest’anno un imprescindibile riferimento sociale e culturale nella nostra città.