Al Liceo “E. Ainis” il convegno “La Real Cittadella: un valore aggiunto per la città di Messina” | INFO

Martedì 3 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “Emilio Ainis” di Messina, si terrà un convegno sulla Real Cittadella, fortezza spagnola, dal titolo “La Real Cittadella:

un valore aggiunto per la Città di Messina”, organizzato dal Prof. Francesco Pellico e dalla Prof.ssa Rosa Marchese, docenti del Liceo, e dal Comitato FAI “I Luoghi del Cuore” di Messina. L’iniziativa si colloca nell’ambito della tredicesima edizione del censimento organizzato dal FAI, che come di consueto stila una classifica di monumenti e siti di interesse storico-artistico e naturalistico, affinché tutti i cittadini possano partecipare alla loro valorizzazione e/o riapertura, votando il proprio “luogo del cuore”.

Quest’anno il monumento messinese candidato nella classifica FAI è la Real Cittadella, fortezza spagnola che si trova nella Zona Falcata di Messina.

Interverranno:

la Prof.ssa Alessandra Minniti, dirigente del Liceo “E. Ainis”;

l’Avv. Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

il Prof. Marco Grassi, storico;

la Prof.ssa Rosa Maria Lucifora, docente presso l’Università degli Studi di Potenza;

il Prof. Guglielmo Labruto, presidente dell’Associazione “Amici del Museo” di Messina;

il Prof. Francesco Pellico, docente presso il Liceo “E. Ainis”.

Nel corso del convegno si ripercorrerà la vita della Real Cittadella, dalla progettazione alla realizzazione della fortezza e al suo utilizzo nel corso dei secoli, senza tralasciare il ruolo che potrebbe rivestire, in un prossimo futuro, nel panorama culturale, sociale, turistico ed economico della Città di Messina. I relatori illustreranno agli studenti dei diversi indirizzi di studio del Liceo gli aspetti storici, culturali,

sociali, turistici ed economici relativi alla Real Cittadella, vista anche come un “valore aggiunto per la Città di Messina”, città che nell’ultimo anno ha accolto più di 800.000 croceristi.

Nel corso del convegno si illustreranno anche le peculiarità dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”, lanciata dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) a favore della Real Cittadella (https://fondoambiente.it/luoghi/real-cittadella-di-messina-fortezza-spagnola?ldc).