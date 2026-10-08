Al Kartodromo di Messina si riaccendono i motori: ritorna il Campionato Sprint SWS 2026 | FOTO

L’attesa è terminata, i piloti sono pronti a tornare in pista. Dopo la pausa estiva si riaccendono i motori al Kartodromo di Messina per la sesta prova stagionale del Campionato Sprint SWS 2026. Sabato 10 ottobre appuntamento con la specialità individuale targato Karting Club Messina, a cura del responsabile Duilio Petrullo e del suo staff, sul circuito di via Ayrton Senna. Adrenalina pura, tra sorpassi al limite e staccate mozzafiato, sui rinnovati go-kart 420cc, fino alla bandiera a scacchi. Sono 47 i piloti complessivamente iscritti nelle tre categorie, da separare in due distinte batterie, una che comprende F1 e F2 e l’altra riservata esclusivamente alla F3 (Esordienti), che si affronteranno per Gara1 e Gara2 Sprint. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30, con il briefing e il sorteggio dei kart in avvio.

Le qualifiche di 8’ serviranno a determinare la griglia di partenza di ciascuna gara da 36 giri (più una sosta obbligatoria per cambio kart). La pit, da regolamento, rimarrà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi in pista con l’ausilio delle riprese video. In chiusura dell’evento, saranno premiati sul podio i primi tre classificati delle categorie F1, F2, F3, con riconoscimenti speciali per “best lap” della manifestazione e pole position. Tramite il sistema SWS, i punti assegnati sabato, validi per la classifica generale, verranno calcolati al 105%.

Si ricomincia, dopo le cinque prove già disputate al Kartodromo di Messina, con Pietro Grima al comando della classifica F1, forte dei suoi 9489 punti. Il pilota originario di Villafranca Tirrena ha recitato sin qui la parte del leone, aggiudicandosi sei gare su dieci totali. Cammino importante per Riccardo Irrera, secondo a quota 8656. Massimiliano D’Angelo al terzo posto con 7847 punti, Sara La Fauci a 7789 e Federico Miduri a 7659 nella “top five”. A seguire, quindi, Vincenzo Pino (6692), Riccardo Bartolotta (6453), Davide Campione (4700), Alessandro Maggio (4632), Lorenzo Tappa (4558), Antonio Minutoli (4317) e Giuseppe Greco (4258).

Nella F2 guarda tutti dall’alto Simone Bongiorno con 9416 punti, bottino frutto di due vittorie e tanta costanza, precedendo Cristian De Salvo, secondo a 8731, con quattro successi all’attivo. Alessio Smeriglio (8113) terzo, poi Aurora Costa (8051), Federico Scimone (7685), Samuel Cerrito (7160), Andrea Brusca (6898), Antonio Fichera (6708), Antonio Napoli (6055) e Giuseppe Scardina (5463). Nella F3 Gaetano Vecchio è in testa con 9237 punti, in virtù di quattro gare vinte e un andamento in chiaro crescendo. Alessandro Cucinotta (8971), secondo e Vittorio Strano (8324), terzo, vogliono però insidiarne la leadership. Alle loro spalle, Antonino Cucuzza (7748), Andrea Cardile (7266), Matteo Messina (7188), Samuele Lanza (5800), Alessio Ryolo (4999), Simone Ragusa (4768) e Davide Maggio (3985). A tre appuntamenti dal termine del Campionato Sprint SWS la corsa al titolo 2026, nelle tre categorie, è più avvincente che mai.