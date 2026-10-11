Agricoltura siciliana, vertice a Taormina con il commissario europeo Hansen: al centro PAC e competitività

L’agricoltura siciliana incontra direttamente il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen per discutere delle prospettive del settore, della competitività delle filiere produttive e della tutela delle risorse destinate alla Politica agricola comune nel prossimo bilancio dell’Unione europea. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre, alle ore 15:30, all’UNAhotels Capotaormina, nell’ambito degli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo, in programma a Taormina da lunedì a giovedì, con la partecipazione dei principali esponenti dei cristiano-democratici europei. A promuovere il confronto è l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione del partito a Bruxelles, che ha organizzato un incontro tra Hansen e i rappresentanti delle principali organizzazioni datoriali del comparto agricolo siciliano. L’iniziativa punta a creare un’occasione di dialogo diretto tra le istituzioni europee e il mondo produttivo dell’Isola, consentendo alle associazioni di categoria di rappresentare le proprie esigenze e priorità in una fase particolarmente significativa per le future politiche agricole comunitarie.

Falcone: “Difendere la competitività delle filiere e mettere in sicurezza le risorse PAC”

Al centro dell’incontro ci saranno le esigenze delle imprese agricole siciliane e la necessità di garantire adeguate risorse al settore nell’ambito della programmazione finanziaria europea. Falcone sottolinea il valore politico e istituzionale dell’iniziativa, resa possibile dalla presenza a Taormina dei vertici del Partito Popolare Europeo. “Portiamo l’agricoltura della nostra Isola – afferma l’eurodeputato azzurro – a dialogare direttamente con il vertice delle politiche europee di settore, cogliendo il momento degli Study Days del PPE, che vedono i principali leader europei riunirsi a Taormina. Il commissario Hansen ha accolto con entusiasmo la nostra proposta, per ascoltare la voce dei nostri produttori e le priorità nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Il nostro impegno è la difesa della competitività delle filiere e la messa in sicurezza delle risorse PAC nel prossimo bilancio europeo”, sottolinea l’eurodeputato. L’obiettivo dichiarato è dunque portare le istanze dell’agricoltura siciliana direttamente all’attenzione del responsabile delle politiche agricole dell’Unione europea, valorizzando il confronto con le organizzazioni che rappresentano le imprese e i produttori del territorio.

Al tavolo CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri Sicilia

Il vertice vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle principali associazioni agricole regionali, chiamati a confrontarsi direttamente con il commissario Hansen sulle priorità del comparto. Insieme a Marco Falcone sarà presente Giovanni La Via, ex europarlamentare e già presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Per le organizzazioni di categoria interverranno Graziano Scardino, presidente di CIA Sicilia, Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, e Natale Mascellino, presidente di Copagri Sicilia. La presenza congiunta delle quattro organizzazioni consentirà di rappresentare al tavolo europeo le esigenze delle diverse componenti del sistema agricolo regionale, in un confronto dedicato soprattutto alla difesa della capacità competitiva delle produzioni e alla salvaguardia dei finanziamenti comunitari. L’incontro del 12 ottobre si inserisce nel programma degli Study Days del PPE, che porteranno a Taormina i principali leader della famiglia politica cristiano-democratica europea. Per il settore agricolo siciliano sarà un’occasione di interlocuzione diretta con il commissario competente, con l’obiettivo di far emergere le priorità del territorio nel dibattito sulle future scelte dell’Unione europea.