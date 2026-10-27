Affluenza record, mobilitazione araba, Netanyahu più votato, ma non può governare. In Israele ha vinto la democrazia

Un’affluenza alle urne da record, una partecipazione senza precedenti negli ultimi decenni della minoranza araba e un governo uscente che, secondo gli exit poll, non avrebbe più la maggioranza parlamentare. Le elezioni politiche in Israele del 27 ottobre 2026 consegnano un quadro particolarmente significativo della partecipazione democratica nel Paese. Altro che fantomatica “dittatura”. Milioni di cittadini hanno esercitato il proprio diritto di voto, contribuendo a ridisegnare gli equilibri della Knesset, il Parlamento israeliano, e mettendo in discussione la permanenza al potere del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Israele, affluenza record al 77,7%: quasi 5,7 milioni di cittadini alle urne

Il dato più impressionante della giornata elettorale riguarda la partecipazione al voto. Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale israeliana, alla chiusura dei seggi, avvenuta alle ore 22, l’affluenza ha raggiunto il 77,7%, con ben 5.695.682 elettori che si sono recati alle urne.

Si tratta del livello di partecipazione più alto dal 1999, un risultato che assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con le precedenti elezioni parlamentari del 2022, quando aveva votato il 70,6% degli aventi diritto. In quattro anni, dunque, l’affluenza è cresciuta di 7,1 punti percentuali.

Un dato che testimonia la straordinaria mobilitazione dell’elettorato israeliano e l’importanza attribuita dai cittadini alla possibilità di incidere sul futuro politico del Paese. In una consultazione caratterizzata da forti contrapposizioni, milioni di persone hanno scelto di partecipare direttamente alle decisioni collettive attraverso lo strumento fondamentale della democrazia rappresentativa: il voto.

Il dato storico della minoranza araba: affluenza all’80%, mai così alta dal 1965

Ma il risultato politicamente più significativo arriva dalla minoranza araba israeliana. Secondo quanto riportato dall’emittente N12, l’80% degli elettori arabi si è recato alle urne, facendo registrare il livello di partecipazione più elevato dal 1965.

È un risultato storico, soprattutto considerando gli elevati tassi di astensione che avevano caratterizzato questa componente dell’elettorato nelle precedenti consultazioni. La mobilitazione araba rappresenta uno degli elementi centrali delle elezioni e potrebbe incidere profondamente sulla composizione del nuovo Parlamento.

Il dato dimostra che la minoranza araba con cittadinanza israeliana partecipa al processo elettorale nazionale ed esercita il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Un elemento particolarmente importante nel dibattito sulla natura delle istituzioni israeliane e sul ruolo delle minoranze nella vita politica del Paese.

Gli exit poll attribuiscono infatti ai partiti arabi complessivamente 17-18 seggi sui 120 della Knesset, una rappresentanza che potrebbe diventare decisiva nella complessa partita per la formazione del prossimo governo.

Exit poll, la coalizione di Netanyahu perde la maggioranza: opposizione avanti

La grande partecipazione popolare si accompagna a un risultato elettorale che, almeno secondo le prime proiezioni, mette in difficoltà il governo uscente. Gli exit poll delle principali televisioni israeliane indicano infatti che la coalizione guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu non raggiungerebbe i 61 seggi necessari per controllare la maggioranza assoluta della Knesset.

Secondo le proiezioni dell’emittente pubblica Kan, il Likud di Netanyahu rimarrebbe il primo partito con 25 seggi, davanti a Yashar, la formazione guidata da Gadi Eisenkot, accreditata di 21 parlamentari. Ma il risultato delle singole forze politiche non coincide con quello delle rispettive coalizioni.

Il blocco dei partiti guidato da Eisenkot e contrario alla permanenza di Netanyahu al governo raggiungerebbe infatti 53 seggi, contro i 50 della coalizione del premier uscente. Ai partiti arabi ne andrebbero altri 17. Proiezioni analoghe arrivano da Channel 12, che assegna 52 seggi al blocco dell’opposizione, 50 a quello di Netanyahu e 18 alle formazioni arabe.

Netanyahu, dunque, non avrebbe più una maggioranza parlamentare, nonostante il Likud si confermi la prima forza politica del Paese. Questo non significa, tuttavia, che la vittoria dell’opposizione sia già definitiva: nessuno dei principali schieramenti raggiunge autonomamente i 61 seggi e la formazione del prossimo esecutivo dipenderà dai risultati ufficiali e dalle successive trattative politiche.

Uno scenario possibile? Un nuovo ritorno al voto. In uno Stato descritto come una “dittatura”, si finisce per votare non una, ma addirittura due volte per eleggere un nuovo premier. Con le minoranze a fare da ago della bilancia propendendo verso l’opposizione. Pazzesco. Sono cambiate anche le dittature…

Democrazia israeliana, cosa raccontano i numeri delle elezioni

L’affluenza record, il voto massiccio della minoranza araba e la concreta possibilità di un cambiamento alla guida del governo costituiscono tre elementi particolarmente rilevanti per comprendere il funzionamento della democrazia parlamentare israeliana.

I risultati mostrano un sistema nel quale la competizione tra partiti è reale, gli elettori possono manifestare il proprio dissenso attraverso il voto e anche il primo ministro in carica può perdere la maggioranza necessaria per governare. Allo stesso tempo, l’elettorato arabo israeliano partecipa alle consultazioni ed elegge rappresentanti che possono esercitare un peso determinante negli equilibri parlamentari.

Si tratta di fatti che contrastano con una rappresentazione di Israele come sistema privo di elezioni competitive o incapace di consentire l’alternanza politica. I numeri della consultazione del 27 ottobre offrono, sotto questo profilo, una testimonianza concreta dell’esistenza di istituzioni elettive e di un pluralismo politico effettivo.

Israele, il voto apre una nuova fase politica

La fotografia che emerge dalle urne è quella di un Paese attraversato da profonde divisioni politiche, ma anche da una mobilitazione elettorale eccezionale. Il 77,7% di affluenza nazionale e l’80% registrato tra gli elettori arabi rappresentano due risultati destinati a segnare la storia delle consultazioni israeliane.

La possibile perdita della maggioranza da parte di Netanyahu aggiunge un altro elemento di rilievo: il voto può modificare gli equilibri del potere e aprire la strada a soluzioni di governo differenti, anche se gli exit poll non consentono ancora di stabilire chi guiderà il prossimo esecutivo.

In attesa dello scrutinio definitivo, una conclusione emerge già con chiarezza: milioni di cittadini israeliani, appartenenti anche a minoranze politiche ed etniche, hanno partecipato a un confronto elettorale capace di incidere concretamente sulla distribuzione del potere. Sono dati fondamentali per qualsiasi analisi seria della democrazia israeliana, al di là delle semplificazioni e degli slogan del confronto politico internazionale.