Aeroporto di Reggio Calabria, Vigna a StrettoWeb: “un milione di passeggeri, possiamo crescere ancora. Messina è un mercato fondamentale” | VIDEO

L’aeroporto di Reggio Calabria continua a rappresentare uno degli elementi più significativi della fase di crescita attraversata dal sistema aeroportuale calabrese. Uno scalo che ha ritrovato centralità nel panorama dei collegamenti aerei e che, secondo il presidente di SACAL, Luciano Vigna, dispone ancora di importanti margini di sviluppo. A fare la differenza sono soprattutto l’affidabilità dei collegamenti, il bacino di utenza dell’area dello Stretto di Messina e la possibilità di costruire un’offerta turistica sempre più organizzata e competitiva. A delineare le prospettive dell’aeroporto reggino è stato proprio Luciano Vigna, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, l’importante manifestazione dedicata al turismo e agli operatori del settore. Dalle parole del presidente di SACAL emerge un quadro di fiducia per il futuro dello scalo reggino, con un riferimento preciso al ruolo di Messina, alla collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla necessità di sviluppare ulteriormente le potenzialità turistiche del territorio.

Aeroporto di Reggio Calabria, Luciano Vigna: “garantiamo affidabilità nei collegamenti”

Uno degli aspetti sui quali si concentra l’attenzione del presidente di SACAL riguarda l’importanza di garantire ai viaggiatori un sistema di collegamenti affidabile, condizione fondamentale per consolidare la crescita dell’aeroporto reggino. “L’aeroporto di Reggio Calabria garantisce affidabilità nei collegamenti e c’è tutto il bacino, soprattutto dello Stretto, di Messina, che è un mercato importante“, ha dichiarato Luciano Vigna ai microfoni di StrettoWeb.

Parole che evidenziano come le prospettive dello scalo non possano essere limitate esclusivamente alla città di Reggio Calabria. L’aeroporto Tito Minniti si rivolge infatti a un territorio più ampio, che comprende anche la sponda siciliana dello Stretto e, in particolare, l’area messinese. La possibilità di intercettare una domanda di mobilità proveniente da entrambe le sponde rappresenta uno degli elementi sui quali costruire lo sviluppo futuro dell’infrastruttura.

Per i passeggeri, l’affidabilità dei collegamenti costituisce un fattore essenziale nella scelta dell’aeroporto da utilizzare. Allo stesso tempo, per il territorio, poter contare su un’offerta aerea stabile significa disporre di uno strumento importante per sostenere il turismo, gli spostamenti professionali e le relazioni economiche.

Reggio Calabria e Messina, il bacino dello Stretto al centro della crescita dell’aeroporto

Particolarmente significativo, nell’intervista rilasciata a Graziano Tomarchio, è il riferimento esplicito alla città di Messina. Vigna identifica il mercato messinese come una componente importante del bacino di utenza dell’aeroporto di Reggio Calabria, richiamando una caratteristica geografica che rende lo scalo reggino differente rispetto agli altri aeroporti calabresi. La vicinanza tra le due città, separate da pochi chilometri di mare, permette infatti di considerare l’area dello Stretto come un territorio con esigenze di mobilità strettamente collegate.

Da una parte ci sono i residenti di Reggio Calabria e del suo comprensorio, dall’altra i cittadini di Messina e della provincia che possono valutare l’aeroporto reggino come alternativa per i propri spostamenti. Il riferimento al mercato dello Stretto assume dunque un significato preciso: la crescita dell’aeroporto può essere sostenuta anche dalla capacità di rendere sempre più accessibile lo scalo per i viaggiatori provenienti dalla Sicilia. In quest’ottica, la qualità dei collegamenti tra le due sponde e l’organizzazione dei trasferimenti verso l’aeroporto rappresentano fattori importanti per valorizzare le potenzialità di un bacino che, come sottolineato dal presidente di SACAL, costituisce già oggi una risorsa per Reggio Calabria.

“Reggio ha un milione di passeggeri”: Vigna punta a un’ulteriore crescita

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda le prospettive del traffico aeroportuale. “Reggio ha un milione di passeggeri e, se lavoriamo bene, è un numero che può solo crescere“, ha affermato Luciano Vigna. Un’affermazione che fotografa la dimensione ormai raggiunta dallo scalo reggino e, soprattutto, la fiducia nelle sue possibilità di ulteriore espansione. Il riferimento al milione di passeggeri, utilizzato dal presidente di SACAL per descrivere il volume di traffico dell’aeroporto, rappresenta una soglia particolarmente significativa nella storia recente del Tito Minniti.

Ma nelle parole di Vigna emerge soprattutto un altro concetto: i risultati raggiunti non devono essere considerati un punto d’arrivo. Il presidente di SACAL collega infatti la possibilità di incrementare ulteriormente il numero dei viaggiatori alla capacità di lavorare in maniera efficace, valorizzando il territorio e le opportunità offerte dal mercato. La crescita aeroportuale, dunque, non viene presentata come un fenomeno automatico, ma come un percorso che richiede organizzazione, collaborazione e una strategia capace di accompagnare l’evoluzione della domanda.

SACAL e Città Metropolitana di Reggio Calabria insieme per migliorare l’offerta turistica

Un altro elemento centrale dell’intervista riguarda il rapporto tra lo sviluppo dell’aeroporto e la capacità del territorio di attrarre visitatori. Vigna ha evidenziato il lavoro avviato insieme alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, indicando nella qualità e nell’organizzazione dell’offerta turistica una delle condizioni necessarie per sostenere la crescita. “Su questo stiamo lavorando insieme alla Città Metropolitana perché deve migliorare l’offerta turistica, mettendo insieme le varie attività. Non possiamo che avere un futuro sicuramente ottimo. Il sindaco sta già lavorando“, ha spiegato il presidente di SACAL.

È un passaggio importante perché mette in relazione due aspetti strettamente collegati: da una parte la disponibilità dei voli e dei collegamenti aerei, dall’altra la capacità della destinazione di proporsi ai visitatori attraverso un’offerta turistica strutturata. L’aeroporto rappresenta infatti una porta d’accesso al territorio, ma per trasformare i flussi di passeggeri in opportunità economiche occorre anche valorizzare ciò che i turisti possono trovare una volta arrivati. La collaborazione tra SACAL e Città Metropolitana si inserisce proprio in questa prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica dell’area reggina.

Il ruolo del sindaco e della Città Metropolitana nelle prospettive dell’Aeroporto dello Stretto

Nelle dichiarazioni rilasciate a StrettoWeb trova spazio anche il lavoro delle istituzioni locali. “Il sindaco sta già lavorando“, ha sottolineato Luciano Vigna, riferendosi alle attività necessarie per migliorare l’offerta turistica e sostenere le prospettive di crescita del territorio. Il presidente di SACAL riconosce quindi il ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel percorso di valorizzazione delle potenzialità dell’aeroporto e dell’intero comprensorio.

Un aspetto che assume particolare importanza considerando che la crescita dello scalo non riguarda soltanto il trasporto aereo, ma coinvolge indirettamente anche il settore ricettivo, la ristorazione, il commercio, i servizi e le attività legate all’accoglienza. La disponibilità di collegamenti aerei affidabili può favorire l’arrivo di nuovi visitatori, ma è la capacità del territorio di rispondere alle loro esigenze a determinare una parte importante delle ricadute economiche. Per questa ragione, il lavoro comune richiamato da Vigna rappresenta uno degli elementi sui quali si concentrano le prospettive di sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto.

Il futuro dell’aeroporto di Reggio Calabria: fiducia e nuove opportunità per tutto lo Stretto

L’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb al TTG Travel Experience di Rimini restituisce dunque un messaggio di fiducia sul futuro dell’aeroporto reggino. Per il presidente di SACAL, Luciano Vigna, lo scalo dispone di elementi importanti sui quali continuare a costruire la propria crescita: l’affidabilità dei collegamenti, un volume di traffico ormai vicino alla dimensione del milione di passeggeri, il mercato messinese e la collaborazione con le istituzioni locali per valorizzare l’offerta turistica.

Il punto centrale è che l’aeroporto di Reggio Calabria non deve essere considerato soltanto un’infrastruttura al servizio della città, ma una risorsa per un’area geografica più estesa, nella quale la domanda proveniente da Messina e dall’intero Stretto può assumere un ruolo determinante. I prossimi sviluppi dipenderanno dalla capacità di consolidare i collegamenti e di accompagnare la crescita aeroportuale con un’offerta turistica sempre più organizzata.

La prospettiva delineata da Vigna è chiara: Reggio Calabria ha raggiunto una dimensione importante nel traffico passeggeri, ma esistono ancora margini per crescere. E il presidente di SACAL guarda a questo percorso con ottimismo, confidando nel lavoro comune con la Città Metropolitana e nelle potenzialità di un territorio che può diventare sempre più attrattivo per i viaggiatori. Un messaggio che, dal TTG di Rimini, conferma la centralità dell’Aeroporto dello Stretto nelle prospettive di sviluppo turistico ed economico di Reggio Calabria e dell’intera area tra Calabria e Sicilia.