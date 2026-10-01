Aeroporto di Catania, da oggi attivo il presidio medico H24

Alla mezzanotte del 1° ottobre è entrato in funzione il presidio medico dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, gestito da Bourelly Health Service S.r.l. e Consorzio Sicilia. Il servizio è garantito 24 ore su 24 da medici e autisti soccorritori, con due ambulanze attrezzate. L’avvio rafforza una collaborazione già consolidata tra le due realtà in diversi appalti di trasporto infermi e presidi sanitari. Bourelly Health Service e Consorzio Sicilia, guidate da governance giovani e dinamiche, condividono una visione che affianca all’innovazione l’attenzione per il benessere dei lavoratori, da cui dipende anche la qualità del servizio. Gli interventi saranno registrati e tracciati attraverso una piattaforma digitale sviluppata internamente da Bourelly Health Service, che permetterà di monitorare le attività del presidio e di raccogliere dati utili alla sua organizzazione.

Fontanarossa è il terzo aeroporto italiano in cui opera Bourelly Health Service

Fontanarossa è il terzo aeroporto italiano in cui opera Bourelly Health Service. La società è presente in sei regioni con circa 400 collaboratori ed è attiva anche nei porti e presso grandi strutture pubbliche. In Sicilia il nuovo presidio ne amplia la presenza, con investimenti in mezzi e attrezzature e opportunità di lavoro per gli operatori del settore. “Siamo entusiasti di questo traguardo”, dichiara Guido Bourelly, Amministratore Unico di Bourelly Health Service. “L’esperienza maturata negli aeroporti ci dà le competenze per sviluppare ulteriormente quest’area di attività. Abbiamo già partecipato ad altre procedure di gara e vogliamo consolidare la presenza del Gruppo Bourelly nelle infrastrutture aeroportuali italiane, continuando a investire nelle persone e nella qualità dei servizi“, rimarca.