Aeroporti Calabria senza carburante, SACAL rassicura: “nessun volo a rischio, domani torna la normalità”

“Con riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa, relative all’emissione dell’avviso di indisponibilità di carburante aeronautico presso gli Aeroporti Calabresi, SACAL precisa che, grazie alle procedure operative già in essere, non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati nei prossimi giorni. Al riguardo, si aggiunge che SACAL si è tempestivamente attivata per ripristinare la regolare disponibilità di carburante già per la giornata di domani”. E’ questa la nota di SACAL che precisa la situazione attuale legata alla disponibilità di carburante negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.