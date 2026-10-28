Aeroporti Calabria, Occhiuto: “vicini al record storico”. Entro fine anno un nuovo grande traguardo | VIDEO

La Calabria è vicina al record storico di passeggeri negli aeroporti della Regione. L'annuncio di Occhiuto: entro fine anno si dovrebbe superare quota 5 milioni

Roberto Occhiuto aeroporti

Gli aeroporti della Calabria… prendono il volo. Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto esprime grande ottimismo riguardo ai flussi turistici e di trasporto locali. Attraverso una storia Instagram, il governatore sottolinea l’ambizioso traguardo di raggiungere quota cinque milioni di passeggeri negli aeroporti calabresi entro la fine dell’anno, stabilendo così un primato storico per il territorio.

Pur mantenendo la cautela in attesa dei dati definitivi, Occhiuto collega questo successo turistico alla necessità di amministrare con cura la regione. L’obiettivo politico è valorizzare la bellezza della Calabria e favorirne la crescita economica e sociale.

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